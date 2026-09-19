Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 19 settembre 2026: numeri e combinazione vincente

In attesa dell’estrazione di sabato 19 settembre 2026: i numeri ritardatari del Lotto

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 19 settembre 2026: numeri e combinazione vincente
Quali sono i numeri vincenti Lotto? Cosa è successo il 18 settembre? Come si gioca al Superenalotto?

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 18 settembre 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 67 (168) 21 (93) 12 (90) 6 (62) 85 (58)
Cagliari: 11 (65) 26 (63) 37 (51) 82 (49) 49 (48)
Firenze: 66 (98) 24 (95) 74 (83) 49 (82) 37 (46)
Genova: 21 (80) 54 (76) 12 (54) 3 (50) 70 (47)
Milano: 57 (72) 67 (66) 84 (64) 82 (58) 26 (41)
Napoli: 11 (72) 78 (62) 17 (58) 86 (57) 46 (55)
Palermo: 68 (78) 20 (65) 26 (59) 16 (55) 51 (54)
Roma: 13 (84) 24 (50) 21 (50) 5 (48) 79 (47)
Torino: 25 (89) 44 (57) 81 (47) 19 (46) 87 (43)
Venezia: 68 (66) 67 (61) 86 (51) 60 (47) 55 (46)
Nazionale: 85 (70) 54 (69) 57 (62) 29 (53) 66 (48)

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