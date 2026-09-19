Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 19 settembre 2026: numeri e combinazione vincente

Quali sono i numeri vincenti Lotto? Cosa è successo il 18 settembre? Come si gioca al Superenalotto?
Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 18 settembre 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|67 (168)
|21 (93)
|12 (90)
|6 (62)
|85 (58)
|Cagliari:
|11 (65)
|26 (63)
|37 (51)
|82 (49)
|49 (48)
|Firenze:
|66 (98)
|24 (95)
|74 (83)
|49 (82)
|37 (46)
|Genova:
|21 (80)
|54 (76)
|12 (54)
|3 (50)
|70 (47)
|Milano:
|57 (72)
|67 (66)
|84 (64)
|82 (58)
|26 (41)
|Napoli:
|11 (72)
|78 (62)
|17 (58)
|86 (57)
|46 (55)
|Palermo:
|68 (78)
|20 (65)
|26 (59)
|16 (55)
|51 (54)
|Roma:
|13 (84)
|24 (50)
|21 (50)
|5 (48)
|79 (47)
|Torino:
|25 (89)
|44 (57)
|81 (47)
|19 (46)
|87 (43)
|Venezia:
|68 (66)
|67 (61)
|86 (51)
|60 (47)
|55 (46)
|Nazionale:
|85 (70)
|54 (69)
|57 (62)
|29 (53)
|66 (48)