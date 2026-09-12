Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 12 settembre 2026: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 11 settembre 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|67 (164)
|21 (89)
|12 (86)
|6 (58)
|85 (54)
|Cagliari:
|11 (61)
|26 (59)
|37 (47)
|82 (45)
|49 (44)
|Firenze:
|66 (94)
|24 (91)
|74 (79)
|49 (78)
|40 (52)
|Genova:
|21 (76)
|54 (72)
|27 (52)
|12 (50)
|72 (49)
|Milano:
|57 (68)
|67 (62)
|84 (60)
|82 (54)
|69 (45)
|Napoli:
|11 (68)
|77 (65)
|78 (58)
|17 (54)
|86 (53)
|Palermo:
|13 (91)
|68 (74)
|20 (61)
|31 (55)
|26 (55)
|Roma:
|13 (80)
|30 (63)
|24 (46)
|21 (46)
|5 (44)
|Torino:
|25 (85)
|3 (66)
|8 (54)
|44 (53)
|81 (43)
|Venezia:
|31 (122)
|68 (62)
|67 (57)
|64 (55)
|86 (47)
|Nazionale:
|78 (96)
|85 (66)
|54 (65)
|57 (58)
|69 (53)