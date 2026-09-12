Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 12 settembre 2026: numeri e combinazione vincente

In attesa dell’estrazione di sabato 12 settembre 2026: i numeri ritardatari del Lotto

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Redazione

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 12 settembre 2026: numeri e combinazione vincente
Quali sono i numeri vincenti del Lotto? Cosa è il SuperEnalotto? Come funziona il 10eLotto?

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 11 settembre 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 67 (164) 21 (89) 12 (86) 6 (58) 85 (54)
Cagliari: 11 (61) 26 (59) 37 (47) 82 (45) 49 (44)
Firenze: 66 (94) 24 (91) 74 (79) 49 (78) 40 (52)
Genova: 21 (76) 54 (72) 27 (52) 12 (50) 72 (49)
Milano: 57 (68) 67 (62) 84 (60) 82 (54) 69 (45)
Napoli: 11 (68) 77 (65) 78 (58) 17 (54) 86 (53)
Palermo: 13 (91) 68 (74) 20 (61) 31 (55) 26 (55)
Roma: 13 (80) 30 (63) 24 (46) 21 (46) 5 (44)
Torino: 25 (85) 3 (66) 8 (54) 44 (53) 81 (43)
Venezia: 31 (122) 68 (62) 67 (57) 64 (55) 86 (47)
Nazionale: 78 (96) 85 (66) 54 (65) 57 (58) 69 (53)

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