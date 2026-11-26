Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 24 novembre 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|85 (96)
|48 (76)
|32 (75)
|49 (64)
|51 (56)
|Cagliari:
|35 (78)
|84 (70)
|65 (63)
|16 (63)
|48 (59)
|Firenze:
|46 (79)
|59 (63)
|31 (57)
|38 (51)
|11 (44)
|Genova:
|36 (79)
|4 (78)
|15 (72)
|71 (65)
|46 (65)
|Milano:
|77 (72)
|73 (70)
|27 (69)
|42 (64)
|75 (61)
|Napoli:
|48 (74)
|54 (71)
|52 (66)
|20 (57)
|89 (48)
|Palermo:
|67 (85)
|23 (54)
|81 (53)
|1 (53)
|59 (51)
|Roma:
|14 (83)
|42 (72)
|60 (52)
|77 (41)
|63 (36)
|Torino:
|25 (127)
|14 (73)
|63 (56)
|22 (56)
|50 (52)
|Venezia:
|73 (77)
|8 (61)
|83 (57)
|49 (53)
|23 (50)
|Nazionale:
|29 (91)
|4 (75)
|35 (74)
|86 (71)
|20 (65)