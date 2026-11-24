Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 21 novembre 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|85 (95)
|48 (75)
|32 (74)
|49 (63)
|51 (55)
|Cagliari:
|35 (77)
|84 (69)
|65 (62)
|16 (62)
|48 (58)
|Firenze:
|46 (78)
|59 (62)
|31 (56)
|38 (50)
|11 (43)
|Genova:
|36 (78)
|4 (77)
|15 (71)
|71 (64)
|46 (64)
|Milano:
|77 (71)
|73 (69)
|27 (68)
|42 (63)
|75 (60)
|Napoli:
|48 (73)
|54 (70)
|52 (65)
|20 (56)
|89 (47)
|Palermo:
|67 (84)
|23 (53)
|81 (52)
|1 (52)
|59 (50)
|Roma:
|14 (82)
|42 (71)
|60 (51)
|77 (40)
|41 (39)
|Torino:
|25 (126)
|14 (72)
|63 (55)
|22 (55)
|72 (54)
|Venezia:
|73 (76)
|8 (60)
|83 (56)
|49 (52)
|23 (49)
|Nazionale:
|29 (90)
|4 (74)
|35 (73)
|86 (70)
|20 (64)