Fonte: 123RF Da gennaio si potranno avere bonifici istantanei gratuiti

A partire dal 9 gennaio le banche italiane saranno obbligate a offrire bonifici istantanei allo stesso costo di quelli ordinari. A partire dal 9 ottobre del 2025 inoltre, tutti gli istituti di credito dovranno permettere ai propri clienti di eseguire bonifici istantanei. A oggi queste operazioni possono arrivare a costare anche 2 euro.

L’obiettivo di queste nuove norme europee è quello di aumentare la diffusione dei bonifici istantanei come metodo di pagamento, in modo sia da sostituire strumenti come gli assegni, già largamente caduti in disuso, sia di fare concorrenza ai contanti e alle carte di debito e di credito. L’aumento della diffusione di queste operazioni potrebbe essere un vantaggio anche per le attività commerciali, che riceveranno immediatamente il denaro dovuto da un pagamento.

La nuova legge sui bonifici istantanei

Nel 2025 entreranno in vigore in tutta l’Unione europea le nuove regole sui bonifici istantanei. Le novità principali sono due:

Dal 9 gennaio 2025 le banche che offrono bonifici istantanei dovranno farli pagare come quelli ordinari;

Dal 9 ottobre 2025 tutte le banche saranno obbligate a offrire ai propri clienti l’opzione di eseguire bonifici istantanei.

A oggi moltissimi istituti di credito offrono ai propri clienti bonifici istantanei, ma questi hanno un costo significativamente più alto di quelli ordinari, che a volte sono anche gratuiti. Alcune banche offrono una tariffa fissa, altre invece applicano un costo in base all’entità del bonifico, con tariffe che arrivano fino a 2 euro. La nuova normativa europea impone di equiparare i prezzi di tutti i bonifici.

Inoltre, all’interno del nuovo regolamento sui bonifici sono presenti anche alcune norme per garantire una maggiore sicurezza delle transazioni. Le banche dovranno implementare misure di sicurezza contro le frodi, per evitare che la facilità di accesso ai bonifici istantanei costituisca un fattore di rischio. Tra queste, la possibilità di fissare un importo massimo per i bonifici istantanei e meccanismi per evitare che il denaro finisca su un conto corrente errato, sia in caso di una distrazione che in caso di una truffa.

Perché l’Ue punta sui bonifici istantanei

La nuova normativa europea ha l’obiettivo di diffondere ulteriormente lo strumento dei bonifici istantanei in tutto il continente. I benefici di questo metodo di pagamento sono molti, sia per chi invia che per chi riceve il denaro. Nel primo caso, permette di fare acquisti inviando soldi direttamente dal proprio conto corrente in qualsiasi giorno dell’anno, invece di alcune ore dei giorni feriali, come nel caso dei bonifici ordinari.

Per gli esercenti, per le aziende e in generale per chi vende prodotti o servizi, essere pagato con un bonifico istantaneo significa vedersi accreditare immediatamente il pagamento sul proprio conto corrente. Questo dovrebbe favorire una maggiore circolazione del denaro e aiutare in parte l’economia.

L’obiettivo dell’Unione europea rimane quello di ridurre l’uso dei contanti, ma i bonifici istantanei non si limitano soltanto a questo. Sostituiscono di fatto anche strumenti antiquati e tendenzialmente non più utilizzati come gli assegni, ma potrebbero anche finire per far concorrenza alle carte di pagamento, specialmente se i costi dovessero abbassarsi fino quasi ad azzerarsi.