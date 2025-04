Ecco come trasferire denaro mediante bonifici Sepa, extra Sepa, giroconti e Postagiro con Poste Italiane e in banca in modo sicuro e semplice sia online che allo sportello

Fonte: 123RF Come fare bonifici Sepa, giroconti e Postagiro.

Il giroconto, il Postagiro e i bonifici Sepa sono tre strumenti di pagamento fondamentali perché aiutano a gestire il proprio denaro in modo efficiente. In un modo sempre più digitalizzato, i bonifici permettono infatti il trasferimento di denaro all’interno dell’area dei pagamenti euro tra due titolari di un conto corrente mentre i Postagiro da un conto corrente postale a un altro. Il giroconto, invece, dà la possibilità di trasferire fondi tra conti del medesimo intestatario in tempo reale.

Come effettuare quindi tali operazioni con Poste Italiane e in banca?

Bonifici Sepa con Poste Italiane

Con Poste Italiane, è possibile effettuare bonifici Sepa per trasferire soldi in euro dal proprio conto corrente o da Postepay dotata di Iban a qualsiasi altro conto con Iban nei paesi che fanno parte dell’area Sepa ovvero dell’area unica dei pagamenti in Euro.

Questi ultimi sono esattamente:

Italia;

Austria;

Belgio;

Bulgaria;

Cipro;

Città del Vaticano;

Croazia;

Danimarca;

Estonia;

Francia;

Finlandia;

Grecia;

Germania;

Irlanda;

Islanda;

Lettonia;

Liechtenstein;

Lituania;

Lussemburgo;

Malta;

Norvegia;

Paesi Bassi;

Polonia;

Portogallo;

Principato di Andorra;

Principato di Monaco;

Regno Unito;

Repubblica Ceca;

Repubblica San Marino;

Romania;

Slovacchia;

Slovenia;

Spagna;

Svezia;

Svizzera;

Ungheria.

Per effettuare un bonifico è necessario collegarsi alla pagina ufficiale di Poste Italiane o accedere con la app Poste Italiane. Per completare l’operazione, poi, servirà la propria carta di debito o la Postepay Evolution.

Si potrà effettuare il bonifico presso l’ufficio postale ma per non perdere tempo il suggerimento è quello di effettuare la compilazione online. Finita quest’ultima, infatti, si riceverà un codice Qr Code che basterà mostrare all’operatore per velocizzare la procedura.

Non ci si potrà invece recare presso lo sportello postale se si desidera effettuare un bonifico istantaneo.

Limiti di importo bonifici Sepa con Poste Italiane

Se il bonifico Sepa si effettua da internet banking o da app di Poste Italiane, l’importo massimo per singola operazione sarà di 15.000 euro. Nel caso in cui si voglia effettuare un bonifico Sepa istantaneo, il limito massimo giornaliero per un massimo di due operazioni sarà di 2.000 euro. Dopo 48 ore, però, sarà possibile effettuare anche bonifici di importo più alto.

Dall’ufficio postale, invece, si potranno effettuare bonifici Sepa senza limiti di importo né per singola operazione e nemmeno giornaliero.

Come funzionano i bonifici extra Sepa con Poste Italiane

È possibile effettuare anche bonifici verso paesi che non fanno parte dell’area Sepa con Poste Italiane o che hanno una valuta diversa dall’euro. Per poter effettuare tale operazione, bisogna chiedere al beneficiario:

il numero di conto corrente bancario o equivalente;

il codice Bic o quello Swifr della sua banca;

altri eventuali dati richiesti.

Nel caso in cui le coordinate bancarie siano inesatte, il rischio è quello che:

il bonifico possa subire ritardi o non essere eseguito;

possano essere addebitate commissioni extra.

Bonifici Sepa bancari

I bonifici Sepa si possono eseguire anche presso gli sportelli bancari, qualora siano disponibili, oppure online utilizzando il servizio di internet banking. Si tratta di pagamenti:

sicuri perché non c’è la necessità di spostare fisicamente il denaro in quanto tutto avviene in modo elettronico;

tracciabili perché lasciano sempre una traccia ufficiale;

veloci perché arrivano al destinatario in pochi secondi o pochi giorni.

Il bonifico è quindi il trasferimento di una somma di denaro da un conto all’altro e chi invia il denaro si chiama ordinante mentre chi lo riceve prende il nome di beneficiario. Per quanto riguarda i bonifici extra Sepa, i dati da inserire sono i medesimi indicati per i bonifici con Poste Italiane.

Quali documenti servono per fare un bonifico?

Per effettuare un bonifico bancario o postale sia allo sportello che online servono i seguenti dati:

nome e cognome del destinatario o la ragione sociale se si tratta di un’azienda;

l’Iban del beneficiario;

la causale ovvero il motivo per il quale si sta trasferendo il denaro.

Come funziona il Postagiro di Poste Italiane

Con Poste Italiane si potrà effettuare anche un Postagiro ovvero il trasferimento del denaro da un conto corrente postale a un altro conto BancoPosta. Tale operazione si potrà effettuare:

presso un ufficio postale;

accedendo alla propria home banking BancoPosta;

collegandosi al sito di Poste Italiane;

mediante app Poste Italiane.

Grazie al Postagiro si potrà trasferire denaro sia in Italia che all’estero in tempo reale. Se tale operazione si effettuerà da internet banking o da app, l’importo massimo per singola operazione sarà di 15.000 euro mentre se si effettuerà direttamente dallo sportello dell’ufficio postale, non ci saranno limiti all’importo da trasferire. Poste Italiane comunica, però, che online il Postagiro non si potrà eseguire a favore delle tesorerie provinciali.

Esiste anche un Postagiro Internazionale

Nel caso si debba inviare denaro all’estero, si potrà utilizzare il Postagiro internazionale. Si dovrà però compilare un modulo chiamato Ch20I che si dovrà poi inserire nell’apposita busta sulla quale andrà indicato il codice Iban del destinatario. Tale modulo, poi, si dovrà spedire al Cuas Toscana ovvero al “Centro Unificato Automazione Servizi” che in circa 2-3 giorni lavorativi si occuperà di accreditare il denaro sul conto corrente del destinatario.

Se si invia il proprio denaro verso un paese che non utilizza l’euro come moneta, infine, verrà applicato un costo di cambio valuta. Nel caso in cui, invece, il denaro venga inviato verso paesi europei che non utilizzano l’euro, verrà applicata una commissione dell’1,5% mentre verso i paesi extra europei del 2%.

Cos’è il giroconto bancario e come funziona

Il giroconto bancario è un’operazione bancaria grazie alla quale si può trasferire denaro tra due conti correnti intestati alla stessa persona. Il conto destinatario può essere anche cointestato ma chi esegue il giroconto deve essere uno dei titolari del conto di partenza.

L’operazione di giroconto si può effettuare sia mediante il servizio di home banking, sia allo sportello della propria filiale bancaria. Per far sì che l’operazione vada a buon fine però sono necessari:

gli Iban di entrambi i conti che devono essere intestati alla medesima persona o azienda;

i dati personali dell’intestatario;

la causale che deve essere chiara.

Per quanto riguarda le tempistiche, di solito esse variano a seconda di alcuni fattori. Se l’istituto bancario è lo stesso, in genere il tempo da attendere è di 2-3 giorni. Se invece è diverso, il tempo si allunga di 4-5 giorni mentre se la banca si trova in un paese diverso, le tempistiche possono anche superare i 10 giorni.