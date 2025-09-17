Ecco come capire se è il momento giusto per acquistare una casa o se è meglio attendere momenti migliori: i vantaggi immediati, i rischi di oggi e le opportunità di domani

Anno dopo anno, le condizioni del mercato immobiliare mutano. Chi si sente pronto a fare il grande passo, acquistare casa, si chiede dunque se sia davvero il momento giusto. Al di là di quelle che possono essere le prospettive per l’immobile, da prima casa a rendita passiva tramite affitto e così via, cosa è meglio fare oggi: acquistare o attendere?

Conviene acquistare casa oggi, i vantaggi e gli svantaggi

Comprare casa oggi ha i suoi vantaggi. Il tasso variabile è molto più conveniente rispetto a un anno fa. Il Tan medio per finanziamenti a 20-30 anni ad agosto si è attestato al 2,71%. Si tratta di un dato stabile rispetto a luglio ma migliore rispetto allo scorso anno, quando superava invece il 4%.

Un altro vantaggio dell’acquistare adesso è che i prezzi degli immobili lentamente stanno aumentando. Significa che nel futuro comprare casa a Napoli, Torino, Palermo e Milano potrebbe costare di più.

Ci sono però anche degli svantaggi nell’optare per tale scelta come il tasso fisso che è ancora alto. Bisogna poi considerare che, oltre al prezzo dell’immobile, esistono anche:

spese di istruttoria;

spese di gestione;

spese di manutenzione.

In più, qualora il tasso variabile dovesse risalire, chi ha scelto tale modalità potrebbe ritrovarsi a sostenere rate molto più alte. E non è finita, c’è infatti il rischio che l’inflazione possa incidere sul costo dei materiali nel caso di ristrutturazione o manutenzione nel medio termine.

Quali sono i pro e i contro di attendere per comprare casa?

Attendere tempi migliori per comprare casa è una decisione prudente, se non si ha urgenza o se si desidera mettere da parte un capitale iniziale più alto. Inoltre, tale scelta dà la possibilità di monitorare ulteriormente l’andamento dei tassi. La Bce, infatti, nei prossimi tempi potrebbe effettuare nuovi tagli nonostante al momento li abbia lasciati invariati per cui anche il tasso fisso potrebbe diventare più conveniente. Aspettare, poi, significherebbe avere più tempo per valutare offerte o condizioni migliori, soprattutto in zone meno care.

D’altro canto, però, si potrebbe correre il rischio che il prezzo delle case salga ulteriormente e che quindi le condizioni siano meno convenienti. Inoltre, che gli incentivi per la prima casa nonché le politiche fiscali cambino e siano meno favorevoli nel futuro.

Attendere o acquistare casa ora?

Comprare casa adesso o aspettare dipende da vari fattori. Come spiegato, se si ha una stabilità economica e la possibilità di versare un anticipo significativo nel caso di richiesta mutuo, acquistare potrebbe convenire. Il motivo principale è che i tassi variabili al momento sono molto competitivi. Inoltre fare tale scelta permetterebbe di avere una maggiore stabilità, iniziare a costruire un patrimonio e non dover più pagare l’affitto per un bene che non sarà mai il proprio.

Nel caso non si disponga di molto denaro per un anticipo e si è indecisi in quale città o zona vivere, sarebbe meglio attendere. I tassi, infatti, potrebbero scendere ulteriormente per cui il risparmio sarebbe maggiore.

Alla luce di quanto detto, comprare casa oggi potrebbe essere a vantaggio di chi desidera investire nel lungo periodo. Attendere, invece, potrebbe essere la scelta giusta se ci si trova in una fase di incertezza o se si preferisce mantenere una flessibilità maggiore.