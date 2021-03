Come funziona il nuovo Gratta e vinci “Turbo Cash”: gioco e montepremi

editato in: da

Per gli appassionati di “Gratta e vinci” è in vendita nelle tabaccherie e ricevitorie di tutta Italia una nuova lotteria nazionale ad “estrazione istantanea”. Con un provvedimento di indizione pubblicato sul proprio sito, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha infatti dato l’autorizzazione alla distribuzione dei biglietti del gioco “Turbo Cash“, con in palio premi fino a 2milioni di euro.

Come funziona il nuovo Gratta e vinci “Turbo Cash”: premi e probabilità di vincita

Ogni tagliando costa 10 euro per l’emissione di un primo lotto di biglietti pari a 17.760.000 schede, corrispondente ad un ammontare di 135.030.000,00 di euro di premi.

Le vincite possono andare da un minimo di 10 euro ad un massimo di 2 milioni di euro in importi così suddivisi: 10,00; 20,00; 25,00; 50,00; 100,00; 200,00; 250,00; 500,0; 1.000,00; 2.000,00; 5.000,00; 10.000,00; 50.000,00; 200.000,00 fino al massimo di 2milioni.

La possibilità di vincita per premi superiori premi superiori al costo della giocata è in media di un biglietto ogni 6,17, mentre per la probabilità di arrivare al montepremi più alto è di una su 8.8800.000.

Come funziona il nuovo Gratta e vinci “Turbo Cash”: come si gioca

Per giocare si devono grattare, nella sezione “NUMERI VINCENTI”, i numeri sotto le immagini di sei simboli “€” e, nella sezione “I TUOI NUMERI”, i numeri all’interno delle aree contraddistinte dalle scritte “GO”, “2X”, “5X” e “10X”.

Se nelle caselle “I TUOI NUMERI”, nell’area “GO”, si trovano, una o più volte, uno o più “NUMERI VINCENTI”, si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti.

Se nelle caselle “I TUOI NUMERI”, nell’area “2X”, si trovano, una o più volte, uno o più “NUMERI VINCENTI”, si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti moltiplicati per 2.

Se ne “I TUOI NUMERI”, all’interno dell’area “5X”, si trovano, una o più volte, uno o più “NUMERI VINCENTI”, si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti moltiplicati per 5.

Se ne “I TUOI NUMERI”, all’interno dell’area “10X”, si trovano, una o più volte, uno o più “NUMERI VINCENTI”, si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti moltiplicati per 10.

Se infine sotto “I TUOI NUMERI”, all’interno delle aree “GO”, “2X”, “5X” e “10X” si vince se si trova:

il simbolo “monete” un premio di importo pari a € 100;

il simbolo “banconote” un premio di importo pari a € 200;

il simbolo “carta di credito” si vince un premio di importo pari a € 500.

