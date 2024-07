Gli italiani per le vacanze dell’estate 2024 rimangono nel Bel Paese e spendono, in media, 886 euro per una villeggiatura tipo di 10,8 giorni: crescono le vacanze aggiuntive brevi

Nato a Latina nel 1991, è laureato in Economia e Marketing e ha un Master in Radio, Tv e Web Content. Ha collaborato con molte redazioni e radio.

Fonte: ANSA Cosa fanno gli italiani in vacanza nell'estate 2024.

Gli italiani sembrano poter rinunciare a tutto, ma non alle vacanze. Secondo l’ultima indagine condotta da Federalberghi, durante l’estate 2024 saranno ben 36 milioni gli italiani che faranno vacanze, con il 90 per cento degli stessi che prediligerà mete nazionali. A questi dati si aggiunge anche un nuovo fenomeno, ovvero che ben un terzo dei vacanzieri ha già in programma di fare un altro periodo di ferie, più breve, oltre l’estate.

Estate 2024, i numeri degli italiani in vacanza.

Dall’indagine di Federalberghi sui numeri delle vacanze degli italiani nell’estate 2024, emerge che dei 36 milioni di persone che hanno in programma un periodo di villeggiatura, ben il 90 per cento ha scelto l’Italia rispetto alle mete estere. Chi uscirà dai confini nazionali, lo farà principalmente per andare in località di mare.

I flussi turistici dell’estate 2024 parlano di 15 milioni di vacanzieri che si sono mossi a giugno, mentre sono 16 milioni le persone che si stanno spostando a luglio, 18,4 milioni ad agosto e 4,6 milioni a settembre.

Quanto alla durata media delle vacanze degli italiani, Federalberghi la fa corrisponderà a 10,3 giorni, con un costo totale a persona fatto di viaggio, vitto, alloggio e divertimenti, di 886 euro (86 euro giornalieri).

Le mete preferite dagli italiani per le vacanze estive 2024

Come detto, il 90 per cento degli italiani (89,8 per cento per l’esattezza) che faranno vacanze nel corso dell’estate 2024 resterà nel Bel Paese, mentre il restante 10 per cento andrà all’estero. Tradotto vuol dire che 9 italiani su 10 rimarranno nel loro Paese per le villeggiature estive.

Le mete nostrane preferite sono Toscana, Emilia-Romagna, Sicilia, Puglia, Campania, Trentino Alto Adige e Sardegna. E ancora, la predilezione maggiore (ben l’80,7 per cento) è per le località di mare, con la percentuale che scende al 13,1 per cento per la montagna, laghi e località termali mentre il 3,3 per cento si recherà in città d’arte e cultura.

Per gli italiani che trascorreranno le vacanze estive 2024 all’estero, vi è una netta prevalenza per i Paesi di mare esteri vicini all’Italia, scelti dal 57,5 per cento del campione. Il 16,2 per cento andrà in grandi capitali europee, mentre il 9,4 per cento ha optato per una crociera.

Le altre vacanze più brevi

Come detto in precedenza, ben un terzo dei vacanzieri italiani dell’estate 2024 ha già in programma un altro viaggio fuori da quello canonico della bella stagione. Si tratta, nella maggioranza dei casi, di villeggiature più brevi, in media 4,8 giorni, con un costo complessivo a persona di 473 euro (98 euro al giorno). Il volume d’affari totale stimato è invece pari a 40,6 miliardi, con le spese che sono così divise:

10 miliardi a giugno ;

; 12,1 miliardi a luglio ;

; 16,5 miliardi ad agosto ;

; 2 miliardi a settembre.

Le spese degli italiani in vacanza

Tra le voci di spesa degli italiani in vacanza, anche nell’estate 2024 vi è un equilibrio tra i costi di vitto e quelli di alloggio:

il 27,3 per cento del budget è destinato ai pasti;

il 27, 9 per cento al pernottamento ;

; il 20,4 per cento alle spese di viaggio ;

; il 10,4 per cento allo shopping ;

; il 14 per cento per divertimenti, escursioni e gite.

Quanto alle modalità di alloggio, gli italiani prediligono in maggioranza le case di amici o parenti, 28,5 per cento, seguite dagli alberghi, 27,2 per cento, dalle casa di proprietà, 12,8 per cento, dai Bed and Breakfast, 6,9 per cento, dagli affitti brevi, 5,6 per cento, dai residence, 5,2 per cento, dai villaggi turistici, 5,1 per cento, e dai campeggi 3,7 per cento.