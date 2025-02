KEY – The Energy Transition Expo 2025, il futuro dell’energia a Rimini

Fonte: Ufficio stampa

Dal 5 al 7 marzo torna alla Fiera di Rimini KEY -The Energy Transition Expo, l’evento di riferimento in Europa, Africa e bacino del Mediterraneo per le energie rinnovabili e l’efficienza energetica, appuntamento imperdibile per aziende, professionisti e istituzioni impegnate nella transizione energetica.

Un’edizione ancora più ricca

Organizzato da IEG (Italian Exhibition Group), KEY – The Energy Transition Expo rappresenta una piattaforma strategica per il confronto sulle nuove tecnologie, le politiche di sostenibilità e le opportunità di business nel settore green. L’edizione 2025 si preannuncia ancora più ricca e promette di infrangere i suoi stessi record, a partire dal numero di brand espositori presenti, più di 1.000, in aumento di oltre il 20% rispetto al 2024. Sul totale, oltre il 30% saranno internazionali. Sono attesi circa 350 fra hosted buyer e delegazioni da più di 50 Paesi.

Un appuntamento chiave per il settore

Con la partecipazione di esperti, aziende leader e rappresentanti delle istituzioni, KEY25 offrirà una visione approfondita sulle sfide e le opportunità del mercato energetico, con un focus particolare sulle strategie per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione.

Tra le novità di questa edizione:

aumento della superficie espositiva , con oltre 90.000 mq di spazio e un layout ripensato per migliorare l’esperienza dei visitatori e favorire il networking;

, con oltre 90.000 mq di spazio e un layout ripensato per migliorare l’esperienza dei visitatori e favorire il networking; rafforzamento della dimensione internazionale, con un numero crescente di hosted buyer , delegazioni e operatori da tutto il mondo;

, delegazioni e operatori da tutto il mondo; focus su innovazione e competenze green , con il nuovo Innovation District, uno spazio di 1.000 mq dedicato a start-up e Pmi innovative;

, con il nuovo Innovation District, uno spazio di 1.000 mq dedicato a nuove aree tematiche, tra cui HYPE – Hydrogen Power Expo supported by Hydrogen & Fuel Cells, dedicata all’idrogeno e alla sua importanza nella transizione energetica, e Su.port – Sustainable Ports for Energy Transition , focalizzata sull’elettrificazione dei porti e sull’eolico offshore floating;

supported by Hydrogen & Fuel Cells, dedicata all’idrogeno e alla sua importanza nella transizione energetica, e , focalizzata sull’elettrificazione dei porti e sull’eolico offshore floating; nuova iniziativa Green Jobs & Skills, per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore green.

Il programma

Nelle tre giornate di manifestazione si svolgeranno oltre 100 eventi che toccheranno tutte le aree coinvolte nella transizione energetica: dal fotovoltaico all’agrivoltaico, dall’eolico onshore e offshore all’idrogeno, dall’efficienza energetica in ambito industriale e residenziale alla riqualificazione del patrimonio immobiliare, dalle Comunità Energetiche Rinnovabili al ruolo strategico dell’energy storage per supportare lo sviluppo delle rinnovabili, fino ai porti come hub futuri dell’energia.

Per la prima volta si parlerà anche di nucleare e di Intelligenza Artificiale.

Fra i temi più caldi, il controllo dei costi dell’energia, le grandi opportunità (anche occupazionali) offerte dalla transizione energetica, gli strumenti più innovativi per finanziarla e il recupero e riutilizzo delle risorse critiche necessarie per le tecnologie rinnovabili.

Fra i principali eventi

Mercoledì 5 marzo

Key energy summit: con la presentazione dello studio Althesys “Decarbonizzazione e competitività, dalle politiche europee all’industria italiana. Strategie per una transizione energetica sostenibile e volta alla crescita”. A seguire, due Tavole Rotonde dedicate a “Le proposte delle Associazioni”.

Forumtech dell’associazione Italia Solare.

Giovedì 6 marzo

La transizione energetica è sostenibile? I costi-benefici della decarbonizzazione e la bolletta dei consumatori a cura di Althesys

Accelerating sustainable electrification: the key to economic and social development on the African continent a cura di Res4Africa sul potenziale dell’Africa per diventare protagonista del futuro green a livello globale, grazie alle sue enormi risorse naturali e dotazioni di energia rinnovabile, nonostante le sfide energetiche che il continente deve ancora affrontare.

Giovedì 6 e venerdì 7 marzo, due eventi a cura di Italy for Climate

CIRO Roadshow 2025: dati, strategie e buone pratiche per guidare la transizione delle Regioni italiane. Presentazione dei risultati della nuova edizione del database elaborato da Italy for Climate in collaborazione con ISPRA, dedicato alle performance climatiche ed energetiche delle 20 Regioni italiane.

I falsi miti sulle rinnovabili, per affrontare la disinformazione sulle energie rinnovabili, analizzando i pregiudizi più diffusi che frenano la transizione energetica.

Venerdì 7 marzo