Incendi: l’Italia brucia tra fuoco e fiamme, migliaia di ettari in fumo

Fonte: 123RF Aree boschive italiane in fiamme

L’Italia continua a bruciare. Stretta dalla morsa della siccità, dal Friuli alla Campania assistiamo a roghi e incendi. Vigili del fuoco, personale del Corpo forestale regionale e volontari Antincendio boschivo della Protezione civile, sono impegnati nelle operazioni di spegnimento. Si conferma una tendenza preoccupante, che rende evidente l’urgenza della lotta ai cambiamenti climatici.

Cos’è successo negli ultimi giorni in Italia?

Dopo aver risalito l’Europa occidentale partendo dal Portogallo fino al Regno Unito, i roghi stanno devastando la Penisola. Un vasto incendio boschivo è esploso sul Carso tra Monfalcone, Gorizia e Trieste, al confine fra l’Italia e la Slovenia e si propaga da oltre 48 ore. Il forte vento del Carso e la vegetazione secca hanno alimentato rapidamente le prime fiamme, formando poi tre grossi roghi su un fronte di chilometri.

Continuano a lavorare ininterrottamente anche i pompieri toscani. In Versilia, è di 560 ettari l’attuale stima della superficie bruciata a causa del rogo scoppiato lunedì sera tra le colline di Massarosa, comune della provincia di Lucca. Evacuate decine di famiglie: si stimano in circa 500 le persone che hanno dovuto lasciare le loro case. Venti nuovi incendi si sono sviluppati ieri in Toscana – dove sono andati in fumo oltre 850 ettari di verde.

Nella notte si sono sviluppati incendi anche in Sicilia, Puglia e Sardegna. Dodici roghi registrati anche in Campania. L’allarme si è esteso anche in Veneto e in Piemonte. La Protezione Civile del Veneto ha dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi anche per i territori comunali a rischio della regione Veneto nelle province di Belluno e Vicenza-Aree di base montane. Sono state vietate tutte le operazioni che possono creare pericolo o possibilità di incendio in aree boscate, cespugliate o arborate, e comunque entro poca distanza dai medesimi terreni.

Cosa scatena gli incendi?

Gli incendi estesi e inarrestabili sono la drammatica conseguenza del riscaldamento globale che a causa dell’estrema intensità di siccità prolungate, picchi record delle temperature e ondate anomale di calore, crea condizioni sempre più favorevoli per eventi potenzialmente disastrosi per la natura e gli animali che la abitano.

Se lo zero termico in queste settimane di luglio si raggiunge a 4.800 metri (l’altezza del Monte Bianco), vuol dire che le Alpi sono in estrema sofferenza e l’abbiamo drammaticamente osservato, impotenti, lo scorso 3 Luglio con il crollo del ghiacciaio della Marmolada.

Tuttavia, il legame tra cambiamenti climatici e incendi è complesso. Come evidenzia L’ISPRA, l’istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale , oltre alle cause dirette come siccità e calore, c’è anche il generale indebolimento degli ecosistemi forestali che vengono alterati nei loro equilibri fondamentali in una sorta di circolo vizioso, e conseguentemente anche sugli esseri viventi che li abitano. Ne sono causa l’inquinamento, la perdita di biodiversità e l’erosione del suolo, che rendono le foreste più suscettibili a prendere fuoco.

Il 97% degli incendi in Europa è riconducibile all’attività umana. In Italia come in molti altri paesi europei, gli incendi colposi o dolosi, rappresentano un problema di entità notevole. Quelli dolosi sono veri e propri atti di criminalità, spesso orientati al profitto, attraverso varie modalità tra cui la speculazione edilizia ed agricola.

Sempre l’ISPRA ha rilevato che il 2021 è stato caratterizzato da una situazione meteorologica altamente critica, caratterizzata anche da 3.443 incendi in più rispetto al 2020, dove sono bruciati quasi il triplo degli ettari. Nei paesi dell’UE sono bruciati più di mezzo milione di ettari di terreno e di questi, circa il 20% ha riguardato aree protette. L’Italia è stata il paese più duramente colpito in Europa e il secondo paese al mondo per numero di incendi registrati, 1.422, per un totale di 160.000 ettari di superficie bruciati. Il 90% dei roghi ha avuto luogo nei mesi di luglio e agosto e le regioni meridionali sono state le più afflitte.

Il WWF ha recentemente dichiarato che:

La superficie percorsa dalle fiamme in Europa nei primi mesi del 2022 è stata ben 5 volte maggiore rispetto alla media del periodo 2006-2021, differenza che ora si è ridotta a “solo” tre volte maggiore ma che è destinata nuovamente ad aumentare con l’arrivo del picco estivo degli incendi. La differenza con le passate annualità è che nel 2022 la stagione degli incendi è cominciata prima: ondate di calore anticipate (in alcuni Paesi sono stati superati i 40°C già a giugno) e una straordinaria siccità invernale hanno reso la vegetazione più secca e quindi maggiormente infiammabile, creando una condizione perfetta per la combustione.

Non tutti i danni causati dagli incendi si vedono

Quando scoppia un incendio in un bosco, pensiamo subito a chi lo abita e speriamo siano in salvo. Poi, realizziamo che sono bruciati alberi e di vegetazione, i nostri polmoni naturali assieme agli oceani. I dati di Legambiente della scorsa estate ci raccontano come, dai 20 ai 24 milioni di animali selvatici tra i vertebrati, sono stati arsi vivi negli incendi estivi: ricci, caprioli, volpi, ghiri e scoiattoli solo per citare alcune specie; quattro milioni di anfibi tra rane, tritoni, salamandre e molte specie endemiche, tipiche di un particolare luogo e 15 milioni di rettili, tra lucertole, serpenti, gechi e tartarughe. La strage è molto più silenziosa se contiamo anche quei piccoli animali quasi del tutto invisibili a occhio nudo, quei milioni di invertebrati indispensabile a mantenere equilibri, catene alimentari, ecosistemi e biodiversità di vitale importanza.

La Presidente del FAI Friuli Venezia Giulia commenta il drammatico rogo divampato nella regione carsica, al confine fra Italia e Slovenia: “Questo incendio pare non sia doloso, ma l’uomo deve comunque assumersene la responsabilità perché queste fiamme eccezionali sono la conseguenza del riscaldamento globale”.

Case bruciate, evacuazioni e treni ancora fermi. Da domani, l’impegno dovrà essere quello di far tornare verdi le aree colpite. Coldiretti stima che per ricostituire i boschi ridotti in cenere dal fuoco, ci vorranno fino a 15 anni con danni all’ambiente, all’economia, al lavoro e al turismo. Nelle aree bruciate dagli incendi viene a mancare un essenziale polmone verde e saranno impedite tutte le attività umane tradizionali e la scoperta del territorio.

Nella città di Monfalcone, il ristagno dell’aria ha provocato un picco notturno elevatissimo di Pm10 e nei dintorni l’aria è diventata irrespirabile: secondo le rilevazioni dell’Arpa Fvg, nella notte si sono registrati picchi di 1.600 microgrammi per metro cubo, un livello altissimo se si considera che il limite giornaliero è di soli 50 microgrammi.

Per la cattiva qualità dell’aria che si respira anche a chilometri dai luoghi dell’incendio, alcune municipalità hanno prorogato l’ordinanza che stabilisce l’obbligo di indossare la mascherina Ffp2 all’esterno, sia per i cittadini sia per i lavoratori che operano all’aria aperta. È inoltre consigliato ai cittadini fragili o che soffrono di patologie respiratorie, di restare in casa e con le finestre chiuse; analogamente è consigliato di tenere in casa gli animali domestici.

Prevenire è meglio che bruciare. Spegnere oggi gli incendi di domani

Bisogna spostare l’attenzione e le risorse dalla lotta agli incendi (che spesso contro questi fuochi è impotente) alla prevenzione: bisogna adattare il territorio e renderlo meno pericoloso. Il lavoro di chi fa prevenzione è quasi ovunque istituzionalmente separato da quello di chi fa spegnimento. L’adattamento agli incendi è poco coordinato e quindi poco efficace. Prevenire, ripristinare, assicurare maggiori finanziamenti e migliorare le sinergie: questi i quattro principi da sviluppare, secondo il WWF.