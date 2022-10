Caro energia, come risparmiare con il riscaldamento: 10 buone pratiche

L’inverno si avvicina portando con sé anche il freddo. Per risparmiare e limitare l’utilizzo del gas, si potranno accendere i termosifoni in base a un calendario ben preciso , più rigido rispetto agli anni precedenti. Per diminuire il peso delle bollette, sempre più alte negli ultimi mesi a causa della crescita del prezzo del gas , non serve molto, basta attuare soluzioni semplici e allo stesso tempo molto pratiche. Vediamo quindi 10 consigli utili per risparmiare con il riscaldamento.