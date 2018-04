PLASTICA PET - Questo tipo di plastica è il più comune, si pensi alle classiche bottiglie per l’acqua e viene riciclato per produrre fra le altre cose giacche invernali plastificate, sacchi a pelo, giubbini di salvataggio, sacchi, lacci, paraurti per le auto, palline da tennis, pettini, vele e arredi, fibre in poliestere, fogli termoformati, cinghie e altre bottiglie per bevande.