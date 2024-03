Case green, i 10 Paesi europei più virtuosi

La direttiva europea Case Green impone che entro il 2030 tutte le nuove costruzioni siano a emissioni zero e prevede la cessazione dei sussidi per le caldaie a combustibili fossili, con l'obiettivo di raggiungere emissioni zero per tutto il parco immobiliare dell'UE entro il 2050. Il Green Living Index 2022 offre uno sguardo approfondito sulla situazione della sostenibilità in Europa e nel Regno Unito. Mentre alcuni Paesi si distinguono per i loro progressi, altri devono affrontare sfide significative per raggiungere gli obiettivi ambientali stabiliti.