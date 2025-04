Esperienza ventennale come caporedattrice e giornalista, sia carta che web. Specializzata in politica, economia, società, green e scenari internazionali.

Fonte: iStock La nuova Valle dell'idrogeno verde si chiama Hynego.

Un nuovo capitolo si apre per il futuro industriale italiano, e della Sicilia in particolare. A Priolo, nel cuore del polo petrolchimico di Siracusa, prende forma un ambizioso progetto di riconversione energetica che segna una svolta sostenibile per una delle aree industriali più strategiche d’Italia.

Isab, società proprietaria della raffineria di Priolo, ha infatti siglato un accordo preliminare con due partner internazionali, il Family Office francese Enego e Axpo, principale produttore di energia rinnovabile in Svizzera, per la realizzazione di una Hydrogen Valley.

Idrogeno verde per un futuro industriale sostenibile

Nella raffineria più grande d’Italia, tra Catania e Siracusa, prende così vita questa nuova Hydrogen Valley. Si candida a diventare un modello nazionale per la riconversione green dei grandi impianti industriali, unendo innovazione, sostenibilità e sviluppo economico.

Il progetto, battezzato Hynego, punta alla produzione di idrogeno verde da utilizzare direttamente nel sito industriale, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale e favorire la transizione energetica dell’intero distretto. Presentato ufficialmente a Misterbianco, durante la giornata inaugurale di Ecomed, il Green Expo del Mediterraneo, il progetto Hynego rappresenta un tassello chiave nella strategia di decarbonizzazione del polo di Priolo.

Il nuovo impianto fornirà idrogeno verde alla raffineria Isab, contribuendo a rendere più sostenibile la produzione di carburanti e a rafforzare la competitività industriale della zona. L’intervento si inserisce all’interno di un piano di rilancio che riguarda un sito riconosciuto di interesse strategico nazionale, e che ora non può non guardare senza indugi verso le energie rinnovabili.

Come funzionerà Hynego

La prima fase del progetto prevede l’installazione di un impianto con una capacità iniziale di 100 MW, per un investimento complessivo superiore ai 200 milioni di euro. Ma l’orizzonte è ben più ampio: Hynego potrà espandersi fino a 300 MW, aprendo scenari che vanno dalla mobilità sostenibile locale alla fornitura di idrogeno verde ad altri stabilimenti industriali dell’area, fino a un contributo attivo alla stabilità del sistema energetico regionale.

“Siamo orgogliosi di collaborare con Isab – ha dichiarato Alfonso Morriello, amministratore delegato di Enego Holding – in un progetto così significativo per il futuro energetico del Sud Italia”. Sulla stessa linea anche Livia Pastore, responsabile per lo sviluppo dell’idrogeno in Italia di Axpo: “Hynego può diventare un volano per l’economia del territorio, favorendo l’occupazione e accompagnando la transizione ecologica del polo industriale di Priolo”.

La raffineria di Priolo, la più grande d’Italia, in crisi profonda

Tutto questo avviene proprio mentre il sito di Priolo è in crisi profonda. Isab, che oggi rappresenta la raffineria più grande d’Italia, precedentemente controllata dai russi, versa in acque torbidissime. La situazione è aggravata dalle tensioni interne tra il miliardario greco George Economou e il colosso Trafigura, di cui ha parlato in questi giorni addirittura il Financial Times.

Potrebbe persino essere a rischio la stessa sopravvivenza dell’impianto, che copre il 20% della capacità di raffinazione italiana e impiega circa 9.500 addetti tra diretti e indiretti.

Nel 2023 la raffineria era stata venduta a Goi Energy dal gruppo russo Lukoil, a seguito delle sanzioni Ue per l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Un accordo molto nebuloso, a quanto si sa. Secondo FT, Economou, che ora controlla il 99% di Goi Energy, avrebbe avviato una procedura per rinegoziare l’accordo con Trafigura e starebbe valutando anche la vendita dell’impianto.