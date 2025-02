Esperienza ventennale come caporedattrice e giornalista, sia carta che web. Specializzata in politica, economia, società, green e scenari internazionali.

Fonte: iStock I bandi sull'idrogeno per le imprese italiane.

La produzione di idrogeno verde, tramite elettrolisi, è senza dubito un’alternativa pulita essenziale per diverse applicazioni industriali e legate alla mobilità. Per raggiungere l’obiettivo Ue contenuto nel programma REPowerEU di produzione di 10 milioni di tonnellate di idrogeno rinnovabile entro il 2030, tra il 2025 e il 2027 saranno messi in funzione numerosi progetti di produzione elettrolitica su larga scala, soprattutto grazie alle cospicue sovvenzioni a livello nazionale e europeo, come per esempio il Fondo per l’innovazione e l’Ipcei (attualmente le risorse di quest’ultimo sono già stanziate a 11 imprese, tra cui una italiana). Altri progetti di idrogeno rinnovabile su larga scala saranno sostenuti dalla Banca europea dell’idrogeno.

Per raggiungere questi obiettivi sono necessari però ampi sforzi a causa delle tante sfide tecniche, normative ed economiche da affrontare, come l’integrazione degli impianti di elettrolisi nei sistemi energetici (reti elettriche, di riscaldamento e di gas, sia sulla rete elettrica che fuori dalla rete elettrica, on e offshore) alimentati con energia rinnovabile variabile e la gestione integrata del calore, sia all’interno dell’impianto di elettrolisi che in relazione alle infrastrutture e agli usi esterni.

Ecco quali sono i principali bandi a cui possono provare a partecipare le imprese italiane che intendono innovare nel campo dell’idrogeno verde.

Clean Hydrogen Partnership 2025

La Commissione Europea, all’interno del Piano REPowerEU, ha deciso un investimento aggiuntivo di 200 milioni di euro a disposizione della Clean Hydrogen JU per raddoppiare il numero di Hydrogen Valley nell’Unione entro il 2025. Il 15 gennaio la Partnership Clean Hydrogen ha lanciato il bando 2025, che prevede un budget complessivo di 184,5 milioni di euro. Si tratta attualmente del più importante progetto per le imprese che lavoro nel campo dell’idrogeno sostenibile.

Il bando finanzierà progetti innovativi in aree chiavi per la ricerca sull’idrogeno. In particolare:

produzione di idrogeno rinnovabile (40 milioni di euro);

stoccaggio e distribuzione di idrogeno (16 milioni);

trasporto (17 milioni);

calore ed energia (5 milioni);

attività trasversali (6,5 milioni);

Hydrogen Valley (80 milioni).

Il budget comprende un importo di 80 milioni di euro dal piano RePowerEU per sostenere esclusivamente le valli dell’idrogeno con precise caratteristiche:

almeno una Hydrogen Valley su larga scala e una Hydrogen Valley su piccola scala saranno selezionate per il finanziamento a condizione che soddisfino le soglie richieste;

ulteriori proposte di Hydrogen Valleys saranno selezionate per ottimizzare al meglio il budget disponibile.

Le proposte dovranno essere presentate tramite il portale EU Funding and Tenders entro il 23 aprile 2025.

Horizon 2025

Altro maxi bando europeo sull’idrogeno è quello contenuto in Horizon 2025. I Paesi ammissibili sono descritti nell’Allegato B del bando. Alcuni Paesi non appartenenti all’Unione Europea o non associati, che non sono automaticamente ammissibili ai finanziamenti, hanno adottato disposizioni specifiche per rendere disponibili i finanziamenti per i loro partecipanti ai progetti di Horizon Europe.

Il bando prevede che almeno un partner del consorzio sia membro di Hydrogen Europe o di Hydrogen Europe Research. Previsto anche un contributo massimo da parte della Clean Hydrogen JU, che può al massimo di 6 milioni di euro.

La call for proposals sarà aperta il 4 aprile 2025 con deadline prevista il 17 settembre 2025.

Fondo per l’Innovazione IF24 Auction

Anche per il 2025 è stato rifinanziato poi da Bruxelles il Fondo per l’Innovazione (IF24 Auction), nuova asta per la produzione di idrogeno rinnovabile con una dotazione finanziaria di 1,2 miliardi di euro.

Con un fatturato stimato di 40 miliardi di euro dal 2020 al 2030 dal sistema di scambio delle quote di emissione dell’Ue, il Fondo per l’innovazione mira a creare incentivi finanziari per le aziende e le autorità pubbliche affinché investano in tecnologie all’avanguardia a basse emissioni di carbonio e sostengano la transizione dell’Europa verso il suo Green Deal e la neutralità climatica.

Il Fondo per l’innovazione ha già ottenuto quasi 700 milioni di euro a sostegno di 6 progetti sull’idrogeno rinnovabile attraverso la prima asta. Il 3 dicembre 2024 la Commissione ha pubblicato tre inviti a presentare proposte per accelerare la diffusione di tecnologie innovative in Europa, tra cui questo IF24 Auction sull’idrogeno.

Tra gli obiettivi del bando:

collegare la domanda e l’offerta di idrogeno RFNBO (cioè di carburanti rinnovabili di origine non biologica) nazionale dell’Ue;

colmare il divario di costi nell’Unione tra RFNBO e idrogeno fossile nel modo più efficace possibile;

ridurre i rischi dei progetti europei sull’idrogeno RFNBO, riducendo i costi di capitale e sfruttando il capitale privato;

contribuire a una distribuzione più rapida e a un’implementazione più semplice dei progetti;

ridurre gli oneri e i costi amministrativi.

Per partecipare c’è tempo fino al 20 febbraio 2025.

Bando Materie Prime 2025

Interessante per le aziende anche il nuovo bando del Mase. Il Ministero dell’Ambiente italiano ha pubblicato il Bando Materie Prime 2025 per finanziare progetti di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica che dovranno contribuire all’integrazione delle energie rinnovabili nel sistema energetico, al miglioramento della produzione di idrogeno verde e allo sviluppo di soluzioni innovative per il settore energetico.

21 milioni di euro la dotazione finanziaria del progetto, che deve riguardare:

estrazione mineraria primaria e secondaria;

estrazione da fluidi;

urban mining ed eco-progettazione;

trasformazione (raffinazione).

Può partecipare un’impresa capofila di una compagine progettuale formata da almeno due partner tra imprese e/o organismi di ricerca.

Il contributo per ciascun beneficiario non può superare:

il 50 % dei costi ammissibili per la ricerca industriale (RI);

il 25 % dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale (SS);

il 50 % dei costi ammissibili per gli studi di fattibilità (SF).

La domanda può essere presentata fino alle ore 12.00 del 18 marzo 2025.

Bando Regione Friuli Venezia Giulia

Segnaliamo infine un’interessante iniziativa della Regione Friuli Venezia Giulia. Entro aprile 2025 la Regione ha annunciato che pubblicherà un bando da 15 milioni di euro per finanziare progetti relativi alla produzione di idrogeno da fonti rinnovabili.

Nel mese di ottobre è già stata condotta un’analisi esplorativa, che ha permesso di raccogliere 13 manifestazioni di interesse da parte del sistema produttivo regionale, per un controvalore complessivo di 130 milioni di euro.

Parte dei fondi arriveranno dall’accordo siglato con il Ministero dell’Ambiente, che metterà a disposizione 10 milioni di euro per ognuna delle 5 Regioni che ha scelto di puntare sull’idrogeno come progetto bandiera del Pnrr. A queste risorse si aggiungeranno altri 5 milioni di fondi regionali che il Friuli prevede di allocare nella prossima Legge di Stabilità.

Verranno finanziati impianti di produzione di idrogeno rinnovabile, composti da un elettrolizzatore e dal sistema per produrre energia da fonte rinnovabile, principalmente un impianto fotovoltaico. Ciascun progetto ammissibile a finanziamento dovrà anche prevedere una componente di ricerca e innovazione.