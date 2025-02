Esperienza ventennale come caporedattrice e giornalista, sia carta che web. Specializzata in politica, economia, società, green e scenari internazionali.

Fonte: iStock In Italia sono state finanziate 52 Hydrogen Valley

Una parte molto importante della strategia europea di sviluppo della filiera dell’idrogeno riguarda la creazione di vere e proprie valli dell’idrogeno nei vari Paesi membri. In Italia ne sono state finanziate 52, sparse un po’ ovunque, la metà al Sud.

Ma i problemi sono moltissimi, e i progetti approvati sono già in evidente ritardo, soprattutto se si considera che le Hydrogen Valley dovrebbero essere pronte per la fine del 2026.

A livello europeo, il sostegno alle valli dell’idrogeno è un tassello essenziale della politica di sviluppo di una filiera dell’idrogeno verde. Le Hydrogen Valley sono state identificate nel piano RePowerEU come essenziali per espandere l’economia dell’idrogeno in Europa, perché riuniscono la produzione di idrogeno pulito, lo stoccaggio dell’idrogeno stesso e la distribuzione per gli usi finali, creando allo stesso tempo catene di valore regionali.

Dove saranno le 52 Hydrogen Valley italiane

In Italia, sono 52 i progetti già finanziati per le Hydrogen Valley, che dovrebbero essere pronte entro la fine del 2026. Di queste, 28 sono collocate nelle regioni del Mezzogiorno, cui è destinata la metà degli investimenti previsti dal Pnrr.

L’investimento totale del Piano di resilienza per lo sviluppo della filiera dell’idrogeno nel nostro Paese è di 3,64 miliardi. 500 milioni sono destinati alle 52 valli dell’idrogeno, cui si aggiungono 90 milioni del RePower EU, per una cifra complessiva di qualcosa come 600 milioni di euro.

Al Sud, come detto, ai 28 progetti assegnati vanno 225 milioni di euro. Al Nord, sono stati invece finanziati 17 progetti, cui andranno 162,5 milioni, mentre nel Centro nasceranno 7 Hydrogen Valley con un investimento pari a 62,5 milioni.

Come chiarito da H2IT, l’associazione italiana dell’idrogeno, gli investimenti più importanti sono concentrati in tre regioni del Sud, a cui vanno 40 milioni ognuna: Campania (6 progetti), Puglia (5) e Sicilia (4). Seguono Lombardia (4 progetti finanziati, per un totale 33,5 milioni) e Trentino-Alto Adige (4 progetti, per 28 milioni).

Ecco le 52 aziende e Hydrogen Valley che stanno nascendo in Italia:

AcegasApsAmga, Trieste

ARAP, Vasto (CH)

Autotrasporti Pensiero, Cairo Montte (SV)

BluSolar, Rosciano (PE)

Cantiere del Garda, Riva del Garda (TN)

Ce.Ri.Sma, Campi Salentina (LE)

Cerichem Biopharm, Cerignola (FG)

Civitavecchia Fruit & Forest Terminal (CFFT), Civitavecchia

Cogne Acciai Speciali, Cogne (AO)

Compagnia Valdostana delle Acque, Aosta

Dolomiti Energia Holding, Rovereto (TN)

Duferco Energia Spa, Pace del Mela (ME)

Enel, Cerano (BR)

Engie Servizi, Acerra (NA), Frosinone

Esdigis.4u Marche

Etna Hitech SCpA, Catania

Expand, Cairate (VA)

F.M.C., Quarto (NA)

F2I Holding Portuale Spa, Carrara

Films Spa, Premosello-Chiovenda (VB)

Foglia Umberto, Guglionesi (CB)

Greenswitch, Ferrandina (MT)

Gruppo Sapio, Mantova

Hera, Snam, Modena

Igat, Pignataro Maggiore (CE)

IVPC 4.0, Avellino

Jcoplastic, Battipaglia (SA)

Konia, Monte Urano (FM)

Lucchini energy Srl, Verolanuova (BS)

Maffei Sarda Silicati Spa, San Lorenzo (55)

MER MEC Spa, Matera

Nuovee Tecno Energie Srl (QAIR Srt), Porto Torres ($5)

Panita, Taranto

Patrone e Mongiello, Tito (PZ)

Polytec Energy e Polytec Spa, Borgo Valsugana (TN)

Raffmetal, Mura (BS)

Recupero Etico Sostenibile, Pettonarello (IS)

Resintegra srl, Siracusa

RF-IDRA, RF-40, Gattinara (VC)

RTI, Marche

Sangraf Italy, Narni (TR)

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno Srl, Venezia

SARPOM, Novara

SASA Alperia, Bolzano

SIRAM, Isernia

So. F.Invest, San Vitaliano (NA)

Società agricola Agrobiofert, Catania

Solarind Green, Taranto

Solvay Chimica Italia Spa, Sapło Produzione, Rosignano Marittimo (LI)

Sotacarbo Spa, Carbonia (SU)

Teca Gas, Lamezia Terme (CZ).

Cos’è un’Hydrogen Valley

Per chi non avesse ancora capito di cosa si tratta esattamente, una Hydrogen Valley altro non è che un’area geografica – una città, una regione, un’isola o un polo industriale – in cui diverse applicazioni dell’idrogeno sono combinate insieme in un ecosistema integrato dell’idrogeno che consuma una quantità significativa di idrogeno stesso, migliorando l’economia alla base del progetto.

Le Hydrogen Valley in Europa

In Europa, oltre alla Banca europea dell’idrogeno che ha creato, la Commissione europea riserva particolare attenzione alla Clean Hydrogen JU nell’avvio del concetto di Hydrogen Valley, motivo per cui ha stanziato altri 200 milioni attraverso RePowerEU, per raddoppiare il numero di Hydrogen Valleys in Europa entro il 2025.

Fino ad oggi, la Clean Hydrogen JU ha sostenuto 18 progetti relativi alle valli dell’idrogeno verde in 17 Paesi europei (17 progetti sono ancora in corso), con un investimento di oltre 1,2 miliardi di euro su un finanziamento totale di 211 milioni.

Hydrogen Valley su larga scala (più di 4mila tonnellate l’anno di idrogeno prodotto e utilizzato):

HEAVENN: Nord dei Paesi Bassi

NAHV: Nord Adriatico, copre Nord Italia, Slovenia e Croazia

BalticSeaH2: tra Finlandia del Sud e Estonia

IMAGHyNE: regione di Auvergne-Rhône-Alpes, Francia

HI2 Valley: regione della Carinzia, Austria

Hydrogen Valley su piccola scala (più di 500 tonnellate l’anno di idrogeno prodotto e utilizzato):

GreenHysland: Maiorca, Spagna

TRIERES: Corinzia, Grecia

CRAVE-H2: Creta, Grecia

SH2AMROCK: Galway, Irlanda

TH2ICINO: Lombardia, Italia

LuxHyVal: Lussemburgo

HYSouthMarmara: regione Marmara del Sud, Turchia

ZAHYR: Stara Zagora, Bulgaria

CONVEY: Hirtshals Port, Danimarca del Nord

AdvancedH2Valley: regione dei Paesi della Loira, Francia

H2tALENT: Alentejo, Portogallo

HySpark: regione Mazovian, Polonia.

Le 2 Hydrogen Valley italiane già finanziate dalla Clean Hydrogen JU

Il progetto North Adriatic Hydrogen Valley – NAHV, che risponde agli obiettivi del Green Deal europeo e della Strategia europea per l’idrogeno, coinvolge 34 organizzazioni che coprono un’area dell’Europa centrale fatta da tre territori, Slovenia, Croazia e Friuli Venezia Giulia, dimostrando l’integrazione transfrontaliera della produzione, della distribuzione e del consumo di idrogeno, con lo scambio di oltre il 20% della produzione annuale di idrogeno di oltre 5mila tonnellate.

Il progetto TH2ICINO (Towards H2ydrogen Integrated eConomies In NORthern Italy) sostiene lo sviluppo di micro economie dell’idrogeno sviluppando un ecosistema completo fatto da sei casi d’uso replicabili, collegati alle fasi della catena del valore dell’idrogeno. I risultati valideranno uno strumento di pianificazione generale (MPT), la cui replicabilità sarà poi testata.

I progetti sull’idrogeno che l’Ue sta finanziando

I progetti italiani sull’idrogeno finanziati dal Pnrr

I progetti italiani sull’idrogeno finanziati da fondi europei