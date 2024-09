A livello regionale, il maggior numero di Ape di classe G e F sono nel Lazio, in Liguria e in Toscana, territori più virtuosi: Valle d'Aosta, Trento e Lombardia

Ad oggi, in Europa, gli edifici determinano il 36% delle emissioni Ghg (gas a effetto serra), confermando il ruolo fondamentale del settore delle costruzioni per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione. Per questo motivo, ad aprile, l’Unione Europea ha approvato la direttiva “case green”, che punta a ridurre il consumo energetico e le emissioni clima-alteranti di case e palazzi entro il 2035 e arrivare al 2050 alla completa decarbonizzazione edilizia.

In Italia, la corsa verso la riqualificazione energetica degli immobili ha avuto un notevole impulso grazie al Superbonus 110%. Secondo l’Associazione Nazionale Costruttori Edili (Ance), grazie a questa misura, il 5,8% del patrimonio edilizio nazionale è stato riqualificato. Questo risultato evidenzia l’efficacia delle politiche di incentivazione nell’accelerare il processo di efficientamento energetico.

Riqualificazione ed efficientamento energetico saranno grandi protagonisti della prossima edizione di Saie – La Fiera delle Costruzioni: progettazione, edilizia, impianti, in programma a BolognaFiere dal 9 al 12 ottobre 2024. Durante l’evento, sarà presente l’iniziativa speciale “Piazza Efficientamento Energetico”, volta ad approfondire il tema e scoprire le principali innovazioni in questo campo. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità unica per i professionisti del settore di aggiornarsi sulle ultime tendenze e soluzioni tecnologiche per la decarbonizzazione degli edifici.

Edifici sostenibili e progettazione resiliente: le nuove frontiere dell’architettura

L’edilizia sostenibile rappresenta una sfida cruciale per affrontare le emergenze climatiche e ambientali. Un edificio, per essere definito sostenibile, deve soddisfare requisiti rigorosi: un basso consumo di energia e acqua, un design ispirato ai principi dell’economia circolare, l’utilizzo esclusivo di fonti energetiche rinnovabili e, di conseguenza, una drastica riduzione delle emissioni inquinanti.

Come sottolinea Ilaria Beretta, coordinatrice dell’Alta Scuola per l’Ambiente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, “questa tipologia di strutture è destinata a un ruolo sempre più centrale, considerando che il settore residenziale europeo è responsabile di una quota rilevante, pari al 20%, delle emissioni totali di gas serra”.

Parallelamente, si afferma con forza il concetto di “resilient design“. Questa innovativa modalità progettuale mira a creare edifici più durevoli e capaci di adattarsi alle inevitabili variazioni climatiche. L’impiego di materiali altamente resistenti a eventi estremi, come le inondazioni, e l’installazione di sistemi energetici autonomi, in grado di funzionare anche in caso di interruzioni della rete elettrica, rappresentano soluzioni sempre più diffuse.

Perché l’edilizia sostenibile è fondamentale:

Lo stato dell’efficienza energetica degli edifici in Italia

Una panoramica sulla situazione generale del patrimonio edilizio italiano viene offerta dall’elaborazione dei dati del Siape, il Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica sviluppato da Enea. Questi dati permettono di valutare quanto siano efficienti gli edifici sul territorio nazionale.

Dal 2015, anno in cui è stato attivato il sistema di certificazione, fino ad oggi, sono stati richiesti quasi 6 milioni di certificati Ape (Attestati di Prestazione Energetica), di cui 1,1 milioni solo nel 2023, registrando un incremento del 12% rispetto al 2022. Tuttavia, quasi la metà degli edifici certificati nel 2023 (45%) rientra nelle classi energetiche peggiori (F e G), mentre solo il 16% degli edifici si colloca nelle classi energetiche più efficienti (A1, A2, A3, A4).

La situazione ha mostrato un leggero miglioramento rispetto al 2022: gli edifici appartenenti alle classi A sono aumentati di 4 punti percentuali, mentre quelli nelle classi F e G sono diminuiti di 6 punti percentuali. Il confronto con il 2019, ultimo anno pre-Superbonus, sottolinea l’importante impatto della misura. In questo arco di tempo, le classi A hanno registrato un aumento di 7 punti percentuali, mentre le classi F e G sono scese di 9 punti percentuali.

Questo progresso indica un impegno costante verso una maggiore efficienza energetica, anche se resta ancora molto da fare per migliorare la situazione del parco immobiliare italiano e raggiungere standard più sostenibili.

Distribuzione regionale dell’efficienza energetica degli edifici in Italia

Nel contesto dell’efficienza energetica regionale nel periodo 2015-2023, emergono significative differenze tra le diverse aree del Paese. A livello regionale, il maggior numero di Ape di classe G e F si riscontrano nel Lazio (65%), seguito da Liguria (62%), Toscana (62%), Umbria (61%) e Molise (61%). Queste regioni evidenziano una significativa necessità di interventi per migliorare l’efficienza energetica degli edifici, dato che una percentuale così elevata di certificati appartiene alle classi energetiche peggiori.

D’altra parte, guardando alla somma delle classi A, i territori più virtuosi risultano essere al Nord: Valle d’Aosta (20%), la provincia autonoma di Trento e Lombardia (entrambe al 15%). Queste regioni dimostrano un impegno notevole nel miglioramento dell’efficienza energetica, con una percentuale significativa di edifici che rientrano nelle classi energetiche più alte.

Questa analisi regionale mette in luce le disparità esistenti nel territorio italiano in termini di efficienza energetica degli edifici. Le regioni del Nord sembrano essere più avanzate in questo ambito, mentre altre regioni, specialmente nel centro e nel sud, necessitano di maggiori interventi per migliorare la situazione. Tali dati possono essere utili per orientare le politiche di incentivazione e supporto, al fine di promuovere una maggiore uniformità e un miglioramento complessivo dell’efficienza energetica a livello nazionale.

Saie sostenibilità: un percorso tematico dedicato all’efficientamento energetico e alla riqualificazione

Efficientamento energetico e riqualificazione, insieme al benessere degli ambienti indoor e alle soluzioni per tutelare la salute, saranno al centro di Saie Sostenibilità. Uno dei quattro percorsi tematici in cui saranno articolate le tante iniziative speciali previste a Saie Bologna 2024. Questo percorso tematico rappresenta un’opportunità unica per esplorare e approfondire le tematiche legate alla sostenibilità nel settore delle costruzioni.

In questo contesto, i visitatori potranno partecipare a molteplici “piazze” di approfondimento, come Piazza Efficientamento Energetico. Questa area espositiva è stata progettata per permettere ai partecipanti di toccare con mano prodotti e servizi per l’efficienza energetica e di confrontarsi su tematiche centrali come la riduzione dei consumi energetici, l’utilizzo di fonti rinnovabili e l’implementazione di tecnologie all’avanguardia per il miglioramento delle prestazioni degli edifici.

Piazza Efficientamento Energetico è stata pensata per creare nuove opportunità di business e facilitare lo scambio di idee, offrendo una piattaforma ideale per dialogare con professionisti, tecnici, progettisti e installatori. Questo spazio rappresenta un punto di incontro fondamentale per chiunque sia interessato a innovare e migliorare l’efficienza energetica nel settore edilizio.

A caratterizzare il percorso Saie Sostenibilità ci saranno anche altre aree tematiche di grande interesse, tra cui:

Ognuna di queste aree offrirà ai visitatori la possibilità di esplorare soluzioni innovative e sostenibili, promuovendo un approccio integrato alla riqualificazione e all’efficienza energetica degli edifici. Saie Sostenibilità si propone quindi come un evento imperdibile per chiunque sia interessato a contribuire alla creazione di un futuro più sostenibile e efficiente nel settore delle costruzioni.

L’efficientamento energetico: una sfida fondamentale per il settore edilizio