Bonus Domotica, tutti i vantaggi e le detrazioni fiscali

Giornalista professionista dal 2022, ha svolto il Master di Giornalismo all'Università Bologna e lavora per testate come Upday, La Svolta e Tag43, su temi di attualità, cultura ed economia.

L’opportunità offerta dal Bonus Domotica è estremamente vantaggiosa, poiché con esso si possono ottenere svariati benefici, tra cui il vantaggio fiscale legato alle detrazioni. L’evoluzione della domotica sta apportando una vera rivoluzione nelle nostre abitazioni, sia nelle costruzioni recenti che in quelle sottoposte a significativi interventi di ristrutturazione.

L’abitazione si trasforma in un ambiente intelligentemente automatizzato, in cui le funzioni e gli impianti di uso quotidiano vengono gestiti in modo automatico: dalla protezione alla gestione degli elettrodomestici, passando per il riscaldamento e l’illuminazione. Questo comporta numerosi vantaggi, che vanno oltre la semplice comodità e includono una maggiore efficienza energetica.

È proprio per questo motivo che l’integrazione delle nuove tecnologie automatizzate rientra nei benefici detraibili, grazie ai Bonus messi a disposizione dal Governo per promuovere il potenziamento dell’efficienza e la sicurezza abitativa.

Cos’è il Bonus Domotica

Si tratta di un agevolazione fiscale rivolta a coloro che effettuano spese con l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica della propria abitazione. Non si tratta di una novità assoluta, poiché era già presente l’anno precedente, e la sua validità è stata confermata attraverso la Legge di Bilancio fino al 31 dicembre 2024.

La domotica rappresenta un ambito che rientra nelle agevolazioni di questo Bonus. L’utilizzo di questa tecnologia consente di ridurre gli sprechi, ottimizzare l’utilizzo degli impianti e potenziare le prestazioni degli edifici. Inoltre, è fondamentale sottolineare il controllo completo di tutti i sistemi e gli impianti, accessibile con un semplice clic o attraverso comandi vocali tramite app, dispositivi mobili e tablet.

I costi del Bonus Domotica

Nel dettaglio, sarà possibile usufruire di una detrazione fiscale dell’IRPEF al 65% delle spese sostenute per l’installazione di impianti domotici e tecnologie di Building Automation. Coloro che ne fanno richiesta otterranno un rimborso corrispondente alla percentuale sopra indicata, suddiviso in dieci rate annuali.

Riferendoci all’ambito della domotica, è importante notare che vi è un limite massimo di spese detraibili pari a 15.000€. Questo significa che nel caso in cui le spese superino tale cifra, sarà comunque possibile recuperare il 65% di soli 15.000€. Il Bonus sarà accessibile sia per i contribuenti privati che per i titolari di impresa con Partita IVA (proprietari dell’immobile), previa presentazione della documentazione richiesta. È essenziale che i pagamenti siano tracciabili, e tutti i dati dovranno essere comunicati all’ENEA entro tre mesi dalla conclusione dei lavori.

Un aspetto fondamentale sarà la dichiarazione dei redditi, necessaria per ottenere il Bonus, che dovrà includere tutte le spese sostenute insieme alla relativa documentazione. Nel caso di dubbi o incertezze, è possibile consultare la pagina web dell’ENEA per ottenere risposte a eventuali domande e per accedere a guide informative. Sarà inoltre possibile detrarre non solo i costi dei materiali, ma anche quelli relativi alla manodopera dell’intervento e alla sua progettazione.

Utilità del bonus

L’unione tra tecnologia e domotica è cruciale, e un aspetto essenziale è la gestione automatizzata e personalizzata attraverso il controllo a distanza. Il controllo remoto è una condizione imprescindibile per definire un impianto come “smart”.

È altresì importante considerare i dispositivi attraverso i quali è possibile monitorare i consumi energetici e ottenere informazioni dettagliate sul funzionamento degli impianti, i quali possono essere regolati in base alle nostre preferenze. È fondamentale rispettare le norme di sicurezza, edilizia e urbanistica. Per quanto riguarda i sistemi di Building Automation, la tecnologia deve soddisfare la Classe B, definita dalla norma EN 15232.

Quanto costa un impianto domotico? Le spese possono variare in base all’implementazione e all’installazione. In generale, il costo può situarsi tra i 5.000€ e i 15.000€. Tuttavia, se nonostante il Bonus le spese dovessero rimanere elevate, potrebbe essere necessario esplorare alternative alla domotica che offrano benefici comparabili in termini di efficienza.