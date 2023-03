Ecco dove sorgeranno le prime 36 stazioni a idrogeno italiane

I veicoli a idrogeno offrono numerosi vantaggi, tra cui l’assenza di impatto ambientale e di emissioni nocive, oltre alla massima silenziosità di marcia. Inoltre, presentano tempi di ricarica molto più rapidi rispetto alle auto elettriche, impiegando circa cinque minuti per raggiungere la massima resa chilometrica (30 minuti con il fast charge per le auto elettriche). Altro punto di forza delle auto a idrogeno è la maggiore autonomia: attualmente, un serbatoio d’idrogeno è capace di contenere una quantità sufficiente di carburante per coprire una distanza superiore ai 500 chilometri. Inoltre, rispetto alle auto elettriche, i veicoli a idrogeno non risentono della variazione della temperatura esterna, soprattutto in presenza di climi particolarmente rigidi, grazie alla loro stabilità termica.

Gli svantaggi delle auto a idrogeno

Il principale svantaggio delle auto a idrogeno attualmente è legato alla scarsità delle stazioni di ricarica. Mentre in Germania e negli Stati Uniti sono sempre più diffuse, in Italia al momento ce ne sono solo tre. Inoltre, il prezzo di acquisto di queste vetture può essere un altro aspetto negativo, essendo molto elevato rispetto alle auto elettriche o ibride con caratteristiche simili. In media, infatti, si aggira sui 70.000 euro, il doppio di una vettura elettrica o ibrida. Ciò è dovuto non solo alla produzione ancora poco diffusa, ma anche alla necessità di utilizzare il platino come catalizzatore per generare corrente nelle celle a combustibile. Tuttavia, la quantità di platino necessaria per le celle a combustibile delle auto è stata notevolmente ridotta.