Bandiere Blu 2023, le Regioni con le spiagge più pulite in Italia

Le Bandiere Blu sono un prestigioso riconoscimento assegnato alle località costiere e ai laghi più virtuosi in termini di qualità delle acque, servizi e sostenibilità. Quest'anno sono state assegnate 226 Bandiere Blu a località balneari e 84 approdi turistici in Italia, confermando l'impegno per la tutela dell'ambiente marino e lacustre. Ottenere una bandiera blu è diventato ormai un vanto per le località premiate e una guida preziosa per i turisti alla ricerca di mete sostenibili per le proprie vacanze in Italia, sia al mare che al lago. Scopriamo quali sono le regioni con il maggior numero di bandiere blu.