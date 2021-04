Modello F24 online: come si paga, dove e quali sono le banche convenzionate

editato in: da

Il modello F24 è utilizzato da tutti i contribuenti per il versamento di tributi, contributi e premi. Si tratta di un modello unificato, che permette cioè di effettuare, con un’unica operazione, il saldo di tutte le somme dovute, compensando il pagamento anche attraverso eventuali crediti. Per i titolari di partita Iva è obbligatorio utilizzare modalità telematiche per il pagamento del modello F24, anche tramite commercialisti, Caf, associazioni di categoria o altri intermediari.

Con l’F24 si possono pagare imposte sui redditi e ritenute alla fonte e relative imposte sostitutive, ritenute d’acconto, Irap, Iva, Imu, Tari, Tasi, canone tv, addizionale regionale e comunale Irpef, contributi e premi Inps, Inail, Enpals, Inpdap e Inpdai, Tasi, accise, diritti camerali, interessi dei pagamenti a rate, tasse scolastiche, imposte e tasse di successione, registrazione del contratto di affitto, imposta di soggiorno, autoliquidazione, ravvedimento.

Modello F24 cartaceo e telematico: come e dove pagare

I contribuenti che non hanno la partita Iva possono presentare il modello F24 anche in forma cartacea presso uno sportello dell’Agenzia delle Entrate, in banca o in un ufficio postale, con assegno, vaglia postale o carta di credito abilitata. Rimane per tutti la possibilità di pagare online, obbligatoria per chi ha la partita Iva.

È possibile pagare gli F24 in forma telematica direttamente nelle seguenti modalità

Servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, nei portali Entratel – Fisconline accedendo alle sezioni F24 web e F24 online, a cui accedere attraverso Spid, Carta d’idenità elettronica, Carta nazionale dei servizi o credenziali Ade.

Servizi di internet banking messi a disposizione dal proprio istituto bancario o da Poste Italiane.

Esiste inoltre la possibilità di pagare indirettamente e affidarsi a un intermediario abilitato al canale telematico Entratel. Il professionista o il Caf deve aderire a una specifica convenzione con l’Agenzia delle Entrate, attivando il servizio F24 addebito unico.

Modello F24 online: quali campi bisogna compilare e come

Il modello F24 è diviso in più sezioni, con diversi campi che il contribuente è tenuto a compilare. In ogni caso è necessario riportare i propri dati anagrafici, il codice identificativo del coobbligato nei casi previsti, il codice tributo delle imposte da pagare, l’anno o il periodo di riferimento, il codice della Regione e il codice catastale del Comune in caso di imposte locali.

Gli importi devono essere sempre indicati con le prime due cifre dopo la virgola, anche se sono pari a zero. In caso di importi più cifre decimali, queste andranno arrotondate per eccesso qualora la terza cifra sia uguale o superiore a 5, e per difetto qualora sia inferiore.

Modello F24 online: l’elenco delle banche convenzionate

Il 28 aprile 2021 l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile la lista di banche convenzionate con le quali è possibile pagare online l’F24, con i relativi codici ABI.