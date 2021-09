Superbonus 110%, via libera anche con abusi edilizi: il chiarimento

Sugli abusi edilizi, in particolare, il Mef ha chiarito che la detrazione del 110% non è preclusa agli immobili abusivi, perché la presentazione della nuova Cilas (CILA Superbonus) non prevede l’attestazione dello stato legittimo e, quindi, viene separato l’aspetto fiscale da quello della regolarità edilizia.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito alcune importanti delucidazioni sulla fruizione del superbonus 110% per edifici con abusi edilizi , in una risposta a un’interrogazione parlamentare alla Camera nella quale ha chiarito anche altri aspetti della maxi-detrazione, tra cui la detraibilità di montascale e di sonde geotermiche.

Superbonus 110%, ok alla detrazione anche con abusi edilizi

Sugli edifici con abusi edilizi, l’interrogazione chiedeva chiarimenti sulla possibilità di accedere al superbonus per un condominio provvisto di concessione edilizia e di titolo abitativo, costruito in difformità dal progetto originario, insanabile da un punto di vista urbanistico, ma reso alienabile con il ravvedimento dei condomini dopo aver pagato la relativa sanzione prevista dal comune di appartenenza.

In risposta, il Mef ha evidenziato che il comma 13-ter dell'art.119 DL 34/2020, da ultimo modificato dal DL 77/2021 convertito in legge 108/2021 (Semplificazioni Bis), prevede che gli interventi oggetto del superbonus sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e che la presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all'art.9-bis, comma 1-bis, del dpr 380/2001.

Dunque la presenza di un abuso non ha conseguenze di tipo fiscale per il superbonus 110%. Resta comunque ferma la possibilità di segnalare la presenza di eventuali abusi. Con la CILAS l’aspetto fiscale è separato da quello della regolarità edilizia e rimangono inalterate tutte le prerogative di controllo da parte delle amministrazioni comunali.

Si tratta di una semplificazione che torna utile nei condomìni con molte unità immobiliari, per evitare che le irregolarità commesse da pochi pregiudichino la possibilità di far partire il cantiere per la riqualificazione energetica o la messa in sicurezza antisismica.

Superbonus 110% per l'installazione di montascale

Il MEF ha poi chiarito che si può applicare il superbonus anche alle spese sostenute per l’installazione di montascale, nella misura in cui l'intervento risulti assimilabile a quello per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Ricordiamo che gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche sono incentivati con il Superbonus anche se nell’edificio non sono presenti disabili o anziani. Ulteriori chiarimenti arriveranno con una circolare dell’Agenzia delle Entrate.

Superbonus 110%, chiarimento sui pannelli solari

Il MEF ha poi risposto al dubbio del se, nei massimali di spesa previsti per i pannelli solari, possano essere ricomprese anche le spese per le sonde geotermiche per una pompa di calore. Il Ministero ha risposto che tra gli interventi cosiddetti trainanti "rientrano anche quelli di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati dotati di pompe di calore e sistemi ibridi assemblati in fabbrica anche con sonde geotermiche ed eventualmente abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo".