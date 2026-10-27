Ogni settimana la Polizia di Stato informa sulle postazioni degli autovelox sulle strade italiane, sia per quanto riguarda le autostrade che la viabilità ordinaria.
Di seguito l’elenco delle postazioni autovelox in Italia dal 26 ottobre al 1° novembre. Il calendario comprende sia le postazioni fisse sia i controlli programmati giorno per giorno, dalla Sicilia al Piemonte. Tra i tratti interessati figurano la A19 Palermo-Catania, la A4 Torino-Trieste, la A1 Milano-Napoli e diverse arterie della rete stradale ordinaria. Ecco l’elenco delle strade interessate, regione per regione, con le date dei controlli da consultare prima di mettersi in viaggio.
Indice
Altri autovelox
Prima di procedere, però, c’è una importantissima precisazione da fare: l’elenco pubblicato dalla Polizia di Stato non comprende necessariamente tutti i controlli effettuati in Italia.
I singoli Comuni, infatti, possono programmare ulteriori verifiche con gli autovelox sulle strade di propria competenza.
Autovelox in autostrada, postazioni fisse
Autovelox in Piemonte
- T4 – Traforo del Frejus interno galleria all’altezza del Comune di Bardonecchia
- A55 – Tangenziale Nord – 08+250 Nord (Collegno)
- A55 – Tangenziale Sud 15+680 Sud (Nichelino)
Autovelox in Veneto
- A4 Torino – Trieste 423+850 Ovest (Noventa di Piave)
- A4 Torino – Trieste 417+900 Ovest (Meolo)
- A4 Torino – Trieste 406+950 Est (Quarto d’Altino)
- A4 Torino – Trieste 417+350 Est (Meolo)
Autovelox in Toscana
- A1 Milano – Napoli 305+500 Nord (Bagno a Ripoli)
- A1 Milano – Napoli 362+500 (Sud Civitella in Val di Chiana)
- A11 Firenze – Pisa Nord 35,500 Ovest (Serravalle Pistoiese)
- A11 Firenze – Pisa Nord 71+000 Est (Lucca)
- A 12 Livorno – Rosignano 196+500 Nord (Rosignano Marittimo)
- A 12 Livorno – Rosignano 200+500 Sud (Rosignano Marittimo)
- A 15 Parma – La Spezia 53+000 Nord (Berceto)
Autovelox nelle Marche
- A14 Bologna – Taranto 154+060 Sud (Pesaro)
- A14 Bologna – Taranto 254+340 Nord (Potenza Picena)
- A14 Bologna – Taranto 290+540 Nord (Campofilone)
- RA11 Ascoli – Mare 03+800 Est (Ascoli Piceno)
Autovelox in Campania
- RA2 Avellino – Salerno 17+825 Nord (Solofra);
- RA2 Avellino – Salerno 27+196 Nord (Cesinali)
- RA2 Avellino – Salerno 17+015 (Sud Montoro);
- RA2 Avellino – Salerno 24+368 Sud (Serino)
- RA9 di Benevento 110+480 Sud (Benevento)
- RA9 di Benevento 11+020 Nord Benevento
Autovelox in Umbria
- RA6 Raccordo Autostradale Bettolle – Perugia 57+050 Est (Perugia)
Autovelox in Umbria
- A14 Bologna – Taranto 683+397 Sud (Bitritto)
- A14 Bologna – Taranto 689+715 Nord (Sannicandro di Bari)
Autovelox sulla rete stradale ordinaria, postazioni fisse
Autovelox in Lombardia
- SS336 dell’ Aeroporto di Malpensa 08+550 Ovest (Cardano al Campo)
- SS336 dell’ Aeroporto di Malpensa 17+680 Est (Lonate Pozzolo)
- SS336 dell’ Aeroporto di Malpensa 32+700 Ovest (Inveruno)
- SS336 dell’ Aeroporto di Malpensa 33+700 Est (Meseno)
Autovelox in Friuli Venezia Giulia
- SR463 49+300 Sx (San Vito al Tagliamento)
- SR463 50+225 Dx (San Vito al Tagliamento)
- SR464 13+930 Sx (Spilimbergo)
- SR464 14+837 Dx (Spilimbergo)
- SR251 79+903 Sx (Claut)
- SR251 94+596 Dx (Erto e Casso)
Autovelox in Umbria
- SS3 bis Itinerario E45 Terni- Ravenna (SS Tiberina Bis) 72+500 Nord (Perugia)
- SS3 bis Itinerario E45 Terni- Ravenna (SS Tiberina Bis) 73+500 Sud (Perugia)
- SS3 bis Itinerario E45 Terni- Ravenna (SS Tiberina Bis) 39+750 Nord (Todi)
- SS3 bis Itinerario E45 Terni- Ravenna (SS Tiberina Bis) 40+800 Sud (Todi)
- SS675 Viterbo- Terni (SS Umbro-Laziale) 52+120 Sud (Narni)
Autovelox in Marche
- SS73 Fano Grosseto 95+150 Est (Colli al Metauro)
- SS73 Fano Grosseto 102+550 Ovest (Cartoceto)
- SS76 Della Val d’Esino 64+000 Ovest (Jesi)
- SS77 Foligno – Civitanova Marche 88+600 Est (Corridonia)
- SS16 Venezia-Otranto (SS Adriatica) 294+620 Nord (Ancona)
Autovelox in Campania
- SS268 Del Vesuvio 1+500 Sud (Nola)
- SS268 Del Vesuvio 4+190 Nord (Sant’Anastasia)
- SS658 Potenza – Melfi 2+600 Nord (Potenza)
- SS7 Appia 253+120 Ovest (Ceppaloni)
- SS87 Sannitica 81+700 Nord (Torrecuso)
- SS372 Telesina 57+860 Nord (Torrecuso)
- SS372 Telesina 47+000 Sud (Solopaca)
Autovelox in Puglia
- SS16 Venezia-Otranto (SS Adriatica) 609+00 Nord (Chieuti
Autovelox in Basilicata
- SS658 Potenza – Melfi 2+600 Nord (Potenza)
Autovelox in Calabria
- SS106 Reggio Calabria – Taranto (SS Jonica) 240+900 Nord (Crotone)
- SS106 Reggio Calabria – Taranto (SS Jonica) 240+900 Sud (Crotone)
Autovelox nelle Regioni da lunedì 26 ottobre a domenica 1 novembre
Autovelox in Abruzzo
26 ottobre
- RA Raccordo Autostradale Chieti-Pescara CH
- SS 16 Adriatica CH
- SS 649 di Fondo Valle Alento CH
- SS 650 Fondo valle Trigno CH
- SS 652 di Fondo Valle Sangro CH
- SS 714 var. Francavilla al mare CH
- SP 656 Val Pescara e Chieti CH
27 ottobre
- RA Raccordo Autostradale Chieti-Pescara CH
- SS 16 Adriatica CH
- SS 649 di Fondo Valle Alento CH
- SS 650 Fondo valle Trigno CH
- SS 652 di Fondo Valle Sangro CH
- SS 714 var. Francavilla al mare CH
- SP 656 Val Pescara e Chieti
28 ottobre
- RA Raccordo Autostradale Chieti-Pescara CH
- SS 16 Adriatica CH
- SS 649 di Fondo Valle Alento CH
- SS 650 Fondo valle Trigno CH
- SS 652 di Fondo Valle Sangro CH
- SS 714 var. Francavilla al mare CH
- SP 656 Val Pescara e Chieti CH
29 ottobre
- RA Raccordo Autostradale Chieti-Pescara CH
- SS 16 Adriatica CH
- SS 649 di Fondo Valle Alento CH
- SS 650 Fondo valle Trigno CH
- SS 652 di Fondo Valle Sangro CH
- SS 714 var. Francavilla al mare CH
- SP 656 Val Pescara e Chieti CH
30 ottobre
- RA Raccordo Autostradale Chieti-Pescara CH
- SS 16 Adriatica CH
- SS 649 di Fondo Valle Alento CH
- SS 650 Fondo valle Trigno CH
- SS 652 di Fondo Valle Sangro CH
- SS 714 var. Francavilla al mare CH
- SP 656 Val Pescara e Chieti CH
31 ottobre
- Raccordo Autostradale RA Raccordo Autostradale Chieti-Pescara CH
- SS 16 Adriatica CH
- SS 649 di Fondo Valle Alento CH
- SS 650 Fondo valle Trigno CH
- SS 652 di Fondo Valle Sangro CH
- SS 714 var. Francavilla al mare CH
- SP 656 Val Pescara e Chieti CH
01 novembre
- RA Raccordo Autostradale Chieti-Pescara CH
- SS 16 Adriatica CH
- SS 649 di Fondo Valle Alento CH
- SS 650 Fondo valle Trigno CH
- SS 652 di Fondo Valle Sangro CH
- SS 714 var. Francavilla al mare CH
- SP 656 Val Pescara e Chieti CH
Autovelox in Basilicata
26 ottobre
- RA 05 Scalo Sicignano-Potenza PZ
- SS 407 Basentana PZ
- SS 655 Bradanica PZ
27 ottobre
- RA 05 Scalo Sicignano-Potenza PZ
- SS 407 Basentana PZ
- SS 655 Bradanica PZ
28 ottobre
- RA 05 Scalo Sicignano-Potenza PZ
- SS 407 Basentana PZ
29 ottobre
- RA 05 Scalo Sicignano-Potenza PZ
- SS 407 Basentana PZ
- SS 655 Bradanica PZ
30 ottobre
- RA 05 Scalo Sicignano-Potenza PZ
- SS 407 Basentana PZ
- SS 655 Bradanica PZ
31 ottobre
- RA 05 Scalo Sicignano-Potenza PZ
- SS 407 Basentana PZ
01 novembre
- RA 05 Scalo Sicignano-Potenza PZ
- SS 407 Basentana PZ
- SS 655 Bradanica PZ
Autovelox in Calabria
28 ottobre
- A2 CS
29 ottobre
- SS 106 Jonica RC
31 ottobre
- SS 106 Jonica RC
Autovelox in Emilia-Romagna
26 ottobre
- A 15-KM 14+600NORD PR
- SS SS9 via Emilia FC
- SP SP62 Cadelbosco di Sopra RE
27 ottobre
- A1 km 231 Nord BO
- SS SS72 km 4+700 RN
28 ottobre
- A22 KM 309 Nord MO
29 ottobre
- A22 KM 309 Nord MO
- SS 16 Adriatica FE
30 ottobre
- A 15-KM 14+600 Nord PR
- SP SP3 Novellare RE
31 ottobre
- A1 km 207 Sud BO
Autovelox in Friuli-Venezia Giulia
26 ottobre
- SS 202 Triestina TS
27 ottobre
- SS 202 Triestina TS
- SS 677 Ronchi GO
29 ottobre
- A4 Palazzolo dello Stella UD
30 ottobre
- A4 Palazzolo dello Stella UD
- SP 35 di Opicina TS
Autovelox nel Lazio
31 ottobre
- A 24 RM
1 novembre
- A 12 Roma – Civitavecchia RM
Autovelox in Liguria
26 ottobre
- SS28 del Colle di Nava IM
27 ottobre
- A7 GE
28 ottobre
- SS1 Aurelia SP
30 ottobre
- SS1 Aurelia SV
31 ottobre
- SS1 Aurelia IM
Autovelox in Lombardia
28 ottobre
- SS 9 via Emilia LO
Autovelox nelle Marche
26 ottobre
- Autostrada A 14 Bologna-Taranto PU
- A 14 Bologna-Taranto FM
- Raccordo Autostradale RA 11 Ascoli-Porto d’Ascoli AP
- Strada Statale SS 16 Adriatica AN
- SS 16 Adriatica PU
- SS 3 Flaminia PU
- SS 4 Salaria AP
- SS 73 Bis di Bocca Trabaria PU
- SS 76 della Valle d’Esino AN
- SS 77 della Val di Chienti MC
27 ottobre
- Autostrada A 14 Bologna-Taranto PU
- Raccordo Autostradale RA 11 Ascoli-Porto d’Ascoli AP
- Strada Statale SS 16 Adriatica AN
- SS 16 Adriatica PU
- SS 3 Flaminia PU
- SS 73 Bis di Bocca Trabaria PU
- SS 76 della Valle d’Esino AN
- SS 77 della Val di Chienti MC
28 ottobre
- Autostrada A 14 Bologna-Taranto PU
- Raccordo Autostradale RA 11 Ascoli-Porto d’Ascoli AP
- Strada Statale ss 16 FM
- SS 16 Adriatica AN
- SS 16 Adriatica PU
- SS 3 Flaminia PU
- SS 73 Bis di Bocca Trabaria PU
- SS 76 della Valle d’Esino AN
- SS 77 della Val di Chienti MC
- SS 81 Piceno Aprutina AP
- Strada Provinciale SP 423 Urbinate PU
29 ottobre
- Autostrada A 14 Bologna-Taranto PU
- Raccordo Autostradale RA 11 Ascoli-Porto d’Ascoli AP
- Strada Statale SS 16 Adriatica PU
- SS 16 Adriatica AN
- SS 3 Flaminia PU
- SS 73 Bis di Bocca Trabaria PU
- SS 76 della Valle d’Esino AN
- SS 77 della Val di Chienti MC
- Strada Provinciale SP 423 Urbinate PU
30 ottobre
- Autostrada A 14 Bologna-Taranto PU
- Raccordo Autostradale RA 11 Ascoli-Porto d’Ascoli AP
- Strada Statale SS 16 Adriatica AN
- SS 16 Adriatica PU
- SS 210 FM
- SS 3 Flaminia PU
- SS 4 Salaria AP
- SS 76 della Valle d’Esino AN
- SS 77 della Val di Chienti MC
- Strada Provinciale SP 423 Urbinate PU
- SP 73 Bis di Bocca Trabaria PU
31 ottobre
- Autostrada A 14 Bologna-Taranto PU
- Raccordo Autostradale RA 11 Ascoli-Porto d’Ascoli AP
- Strada Statale SS 16 Adriatica PU
- SS 16 Adriatica AN
- SS 3 Flaminia PU
- SS 73 Bis di Bocca Trabaria PU
- SS 76 della Valle d’Esino AN
- SS 77 della Val di Chienti MC
01 novembre
- Autostrada A 14 Bologna-Taranto PU
- Raccordo Autostradale RA 11 Ascoli-Porto d’Ascoli AP
- SS 16 Adriatica PU
- SS 16 Adriatica AN
- SS 3 Flaminia PU
- SS 73 Bis di Bocca Trabaria PU
- SS 76 della Valle d’Esino AN
- SS 77 della Val di Chienti MC
Autovelox in Piemonte
26 ottobre
- Autostrada A 32 Torino-Bardonecchia TO
- Strada Statale SS 231 di Santa Vittoria AT
27 ottobre
- Autostrada A 06 Torino-Savona CN
- A 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO
- A 32 Torino-Bardonecchia TO
- A 33 Asti-Cuneo CN
- A 4 Torino – Milano NO
- A A8 NO
- Strada Statale SS 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN
- SS 21 del Colle della Maddalena CN
- SS 231 di Santa Vittoria CN
- SS 28 del Colle di Nava CN
- SS 704 Tangenziale di Mondovì CN
- SS 706 TANGENZIALE DI ASTI AT
- SS SS/33 del Sempione VB
- Strada Provinciale SP 12 Fondovalle Tanaro CN
- SP 3 SANT’ALBANO STURA CN
- SP 422 di Valle Macra CN
- SP 661 delle Langhe CN
- SP 662 di Savigliano CN
- SP 702 TANGENZIALE BRA CN
28 ottobre
- Autostrada A 06 Torino-Savona CN
- A 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO
- A 32 Torino-Bardonecchia TO
- A 33 Asti-Cuneo CN
- A A8 NO
- Strada Statale SS 10 Padana Inferiore AT
- SS 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN
- SS 21 del Colle della Maddalena CN
- SS 231 di Santa Vittoria CN
- Strada Statale SS 28 del Colle di Nava CN
- SS 704 Tangenziale di Mondovì CN
- SS 758 Masserano-Mongrando BI
- Strada Provinciale SP 12 Fondovalle Tanaro CN
- SP 299 di Alagna VC
- SP 3 SANT’ALBANO STURA CN
- SP 422 di Valle Macra CN
- SP 661 delle Langhe CN
- SP 662 di Savigliano CN
- SP 702 TANGENZIALE BRA CN
- SP SP30 AL
29 ottobre
- Autostrada A 06 Torino-Savona CN
- A 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO
- A 33 Asti-Cuneo CN
- A 4 Torino – Milano NO
- A A8 NO
- Strada Statale SS 21 del Colle della Maddalena CN
- SS 231 di Santa Vittoria CN
- SS 28 del Colle di Nava CN
- SS 32 TORINO – BARDONECCHIA TO
- SS 456 del Turchino AT
- SS 704 Tangenziale di Mondovì CN
- SS SS/33 del Sempione VB
- Strada Provinciale SP 12 Fondovalle Tanaro CN
- SP 3 SANT’ALBANO STURA CN
- SP 422 di Valle Macra CN
- SP 661 delle Langhe CN
- SP 662 di Savigliano CN
- SP 702 TANGENZIALE BRA CN
30 ottobre
- Autostrada A 06 Torino-Savona CN
- A 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO
- Autostrada A 33 Asti-Cuneo CN
- A 4 Torino – Milano NO
- A A8 NO
- Strada Statale SS 10 Padana Inferiore AT
- SS 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN
- SS 21 del Colle della Maddalena CN
- SS 231 di Santa Vittoria CN
- SS 28 del Colle di Nava CN
- SS 32 TORINO – BARDONECCHIA TO
- SS 704 Tangenziale di Mondovì CN
- SS 758 Masserano-Mongrando BI
- SS SS/33 del Sempione VB
- Strada Provinciale SP 12 Fondovalle Tanaro CN
- SP 3 SANT’ALBANO STURA CN
- SP 422 di Valle Macra CN
- SP 661 delle Langhe CN
- SP 662 di Savigliano CN
- SP 702 TANGENZIALE BRA CN
31 ottobre
- Autostrada A 06 Torino-Savona CN
- A 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO
- A 32 Torino-Bardonecchia TO
- A 33 Asti-Cuneo CN
- A 4 Torino – Milano NO
- A A8 NO
- Strada Statale SS 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN
- SS 21 del Colle della Maddalena CN
- SS 231 di Santa Vittoria CN
- SS 231 di Santa Vittoria AT
- SS 28 del Colle di Nava CN
- SS 704 Tangenziale di Mondovì CN
- SS 758 Masserano-Mongrando BI
- Strada Provinciale SP 12 Fondovalle Tanaro CN
- Strada Provinciale SP 3 SANT’ALBANO STURA CN
- SP 422 di Valle Macra CN
- SP 661 delle Langhe CN
- SP 662 di Savigliano CN
- SP 702 TANGENZIALE BRA CN
01 novembre
- Autostrada A 06 Torino-Savona CN
- A 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO
- A 32 Torino-Bardonecchia TO
- A 33 Asti-Cuneo CN
- A 4 Torino – Milano NO
- A A8 NO
- Strada Statale SS 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN
- SS 21 del Colle della Maddalena CN
- SS 231 di Santa Vittoria CN
- SS 28 del Colle di Nava CN
- SS 458 di Casalborgone AT
- SS 704 Tangenziale di Mondovì CN
- SS 758 Masserano-Mongrando BI
- Strada Provinciale SP 12 Fondovalle Tanaro CN
- SP 3 SANT’ALBANO STURA CN
- SP 422 di Valle Macra CN
- SP 661 delle Langhe CN
- SP 662 di Savigliano CN
- SP 702 TANGENZIALE BRA CN
Autovelox in Puglia
26 ottobre
- Strada Statale SS /688 di Mattinata FG
- SS /7 Appia TA
- SS /SS379 EGNAZIA BR
27 ottobre
- Strada Statale SS /SS613 BR-LE LE
28 ottobre
- Strada Statale SS /SS100 BA- TA BA
- SS /SS613 BR-LE LE
29 ottobre
- Strada Statale SS /16 Adriatica BT
- SS /688 di Mattinata FG
- SS /7 Appia TA
- SS /SS613 BR-LE LE
Autovelox in Sardegna
26 ottobre
- Strada Statale SS 131 Dir. Centrale Nuorese SS
- SS 554 Cagliaritana CA
27 ottobre
- Strada Statale SS 131 Carlo Felice NU
- SS 131 Carlo Felice SS
- SS 131 Dir. Centrale Nuorese NU
28 ottobre
- Strada Statale SS 125 Orientale Sarda NU
- ss 729 Sassari – Olbia SS
29 ottobre
- Strada Statale SS 131 Carlo Felice OR
- SS 131 Carlo Felice CA
- SS 131 Dir. Centrale Nuorese SS
- SS 131 Dir. Centrale Nuorese NU
30 ottobre
- Strada Statale SS 131 Carlo Felice CA
- SS 131 Dir. Centrale Nuorese NU
31 ottobre
- Strada Statale SS 131 Carlo Felice OR
- SS 131 Dir. Centrale Nuorese NU
- SS SS291 SS
- Strada Provinciale SP 2 Pedemontana CA
Autovelox in Sicilia
26 ottobre
- Autostrada A 19 Palermo-Catania PA
- A A/18 ME
- A A/20 ME
- Strada Statale SS 189 PA
- SS 640 di Porto Empedocle CL
- SS SS114 SR
- SS SS115 RG
27 ottobre
- Autostrada A A/18 ME
- A A/20 ME
- Strada Statale SS 115 Sud Occidentale Sicula AG
28 ottobre
- Autostrada A A/18 ME
- Strada Statale SS 189 TP
- SS 417 di Caltagirone CT
- SS 626 CL
- SS 640 di Porto Empedocle AG
29 ottobre
- Autostrada A 19 Palermo-Catania PA
- Strada Statale SS 417 di Caltagirone CT
- SS 626 CL
- SS 640 di Porto Empedocle AG
30 ottobre
- Autostrada A 19 Palermo-Catania PA
- A 29 Palermo- Mazara del Vallo TP
- Strada Statale SS 189 PA
- SS 640 di Porto Empedocle CL
- SS 640 di Porto Empedocle AG
- Strada Provinciale SP 21 EN
31 ottobre
- Autostrada A 19 Palermo-Catania PA
- A 29 Palermo-Mazara del Vallo TP
- SS 640 di Porto Empedocle CL
Autovelox in Toscana
26 ottobre
- Autostrada A 11 Firenze -Pisa Nord PT
- Raccordo Autostradale RA RA18-SGC FI-PI-LI PI
27 ottobre
- Autostrada A 01 Milano-Napoli AR
- A 11 Firenze -Pisa Nord PT
- A 12 Genova-Roma LI
- Raccordo Autostradale RA RA18-SGC FI-PI-LI PI
28 ottobre
- Autostrada A 11 Firenze -Pisa Nord PT
- Raccordo Autostradale RA 03 Siena-Firenze SI
29 ottobre
- Autostrada A 11 Firenze -Pisa Nord PT
30/10/2026
- Autostrada A 11 Firenze -Pisa Nord PT
- A 12 Genova-Roma LI
31 ottobre
- Autostrada A 01 Milano-Napoli FI
- A 01 Milano-Napoli AR
- A 11 Firenze -Pisa Nord PT
- A 12 Genova-Roma LI
01 novembre
- Autostrada A 11 Firenze -Pisa Nord PT
- A 12 Genova-Roma LI
- A 15 Parma-La Spezia MS
Autovelox in Trentino-Alto Adige
27 ottobre
- Strada Statale — SS /12 del Brennero — BZ
30 ottobre
- Autostrada — A /A22 — TN
Autovelox in Umbria
27 ottobre
- Raccordo Autostradale RA /RA06 KM 14+100 PIETRAIA PG
28 ottobre
- Strada Statale SS /SS219 KM 24+300 SEMONTE PG
29 ottobre
- Strada Statale SS /SS 3 BIS KM 57+300 DERUTA PG
30 ottobre
- Strada Statale SS /SS3 FLAMINIA KM 144+300 PIETRAROSSA PG
Autovelox in Valle d’Aosta
27 ottobre
- Autostrada A 05 Torino-Aosta AO
- Traforo Autostradale T 1 Traforo Monte Bianco AO
28 ottobre
- Autostrada A 05 Torino-Aosta AO
- Traforo Autostradale T 1 Traforo Monte Bianco AO
29 ottobre
- Autostrada A 05 Torino-Aosta AO
- Traforo Autostradale T 1 Traforo Monte Bianco AO
30 ottobre
- Autostrada A 05 Torino-Aosta AO
- Traforo Autostradale T 1 Traforo Monte Bianco AO
31 ottobre
- Autostrada A 05 Torino-Aosta AO
- Traforo Autostradale T 1 Traforo Monte Bianco AO
01 novembre
- Autostrada A 05 Torino-Aosta AO
- Traforo Autostradale T 1 Traforo Monte Bianco AO
Autovelox in Veneto
26 ottobre
- Autostrada A 22 Brennero-Modena VR
27 ottobre
- Autostrada A 04 Torino-Trieste VE
- A 22 Brennero-Modena VR
28 ottobre
- Autostrada A 04 Torino-Trieste PD
- A 22 Brennero-Modena VR
- Strada Statale SS 434 Transpolesana RO
29 ottobre
- Autostrada A 04 Torino-Trieste PD
- A 22 Brennero-Modena VR
- A 31 Vicenza-Piovene Rocchetta VI
- Strada Statale SS 47 della Valsugana BL
30 ottobre
- Autostrada A 04 Torino-Trieste PD
- A 22 Brennero-Modena VR
31 ottobre
- Autostrada A 04 Torino-Trieste PD
- A 04 Torino-Trieste VE
01 novembre
- Autostrada A 04 Torino-Trieste PD
- A 04 Torino-Trieste VE