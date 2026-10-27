ANSA L'elenco degli autovelox in Italia fino al 1° novembre 2026

Ogni settimana la Polizia di Stato informa sulle postazioni degli autovelox sulle strade italiane, sia per quanto riguarda le autostrade che la viabilità ordinaria.

Di seguito l’elenco delle postazioni autovelox in Italia dal 26 ottobre al 1° novembre. Il calendario comprende sia le postazioni fisse sia i controlli programmati giorno per giorno, dalla Sicilia al Piemonte. Tra i tratti interessati figurano la A19 Palermo-Catania, la A4 Torino-Trieste, la A1 Milano-Napoli e diverse arterie della rete stradale ordinaria. Ecco l’elenco delle strade interessate, regione per regione, con le date dei controlli da consultare prima di mettersi in viaggio.

Altri autovelox

Prima di procedere, però, c’è una importantissima precisazione da fare: l’elenco pubblicato dalla Polizia di Stato non comprende necessariamente tutti i controlli effettuati in Italia.

I singoli Comuni, infatti, possono programmare ulteriori verifiche con gli autovelox sulle strade di propria competenza.

Autovelox in autostrada, postazioni fisse

Autovelox in Piemonte

T4 – Traforo del Frejus interno galleria all’altezza del Comune di Bardonecchia

A55 – Tangenziale Nord – 08+250 Nord (Collegno)

A55 – Tangenziale Sud 15+680 Sud (Nichelino)

Autovelox in Veneto

A4 Torino – Trieste 423+850 Ovest (Noventa di Piave)

A4 Torino – Trieste 417+900 Ovest (Meolo)

A4 Torino – Trieste 406+950 Est (Quarto d’Altino)

A4 Torino – Trieste 417+350 Est (Meolo)

Autovelox in Toscana

A1 Milano – Napoli 305+500 Nord (Bagno a Ripoli)

A1 Milano – Napoli 362+500 (Sud Civitella in Val di Chiana)

A11 Firenze – Pisa Nord 35,500 Ovest (Serravalle Pistoiese)

A11 Firenze – Pisa Nord 71+000 Est (Lucca)

A 12 Livorno – Rosignano 196+500 Nord (Rosignano Marittimo)

A 12 Livorno – Rosignano 200+500 Sud (Rosignano Marittimo)

A 15 Parma – La Spezia 53+000 Nord (Berceto)

Autovelox nelle Marche

A14 Bologna – Taranto 154+060 Sud (Pesaro)

A14 Bologna – Taranto 254+340 Nord (Potenza Picena)

A14 Bologna – Taranto 290+540 Nord (Campofilone)

RA11 Ascoli – Mare 03+800 Est (Ascoli Piceno)

Autovelox in Campania

RA2 Avellino – Salerno 17+825 Nord (Solofra);

RA2 Avellino – Salerno 27+196 Nord (Cesinali)

RA2 Avellino – Salerno 17+015 (Sud Montoro);

RA2 Avellino – Salerno 24+368 Sud (Serino)

RA9 di Benevento 110+480 Sud (Benevento)

RA9 di Benevento 11+020 Nord Benevento

Autovelox in Umbria

RA6 Raccordo Autostradale Bettolle – Perugia 57+050 Est (Perugia)

Autovelox in Umbria

A14 Bologna – Taranto 683+397 Sud (Bitritto)

A14 Bologna – Taranto 689+715 Nord (Sannicandro di Bari)

Autovelox sulla rete stradale ordinaria, postazioni fisse

Autovelox in Lombardia

SS336 dell’ Aeroporto di Malpensa 08+550 Ovest (Cardano al Campo)

SS336 dell’ Aeroporto di Malpensa 17+680 Est (Lonate Pozzolo)

SS336 dell’ Aeroporto di Malpensa 32+700 Ovest (Inveruno)

SS336 dell’ Aeroporto di Malpensa 33+700 Est (Meseno)

Autovelox in Friuli Venezia Giulia

SR463 49+300 Sx (San Vito al Tagliamento)

SR463 50+225 Dx (San Vito al Tagliamento)

SR464 13+930 Sx (Spilimbergo)

SR464 14+837 Dx (Spilimbergo)

SR251 79+903 Sx (Claut)

SR251 94+596 Dx (Erto e Casso)

Autovelox in Umbria

SS3 bis Itinerario E45 Terni- Ravenna (SS Tiberina Bis) 72+500 Nord (Perugia)

SS3 bis Itinerario E45 Terni- Ravenna (SS Tiberina Bis) 73+500 Sud (Perugia)

SS3 bis Itinerario E45 Terni- Ravenna (SS Tiberina Bis) 39+750 Nord (Todi)

SS3 bis Itinerario E45 Terni- Ravenna (SS Tiberina Bis) 40+800 Sud (Todi)

SS675 Viterbo- Terni (SS Umbro-Laziale) 52+120 Sud (Narni)

Autovelox in Marche

SS73 Fano Grosseto 95+150 Est (Colli al Metauro)

SS73 Fano Grosseto 102+550 Ovest (Cartoceto)

SS76 Della Val d’Esino 64+000 Ovest (Jesi)

SS77 Foligno – Civitanova Marche 88+600 Est (Corridonia)

SS16 Venezia-Otranto (SS Adriatica) 294+620 Nord (Ancona)

Autovelox in Campania

SS268 Del Vesuvio 1+500 Sud (Nola)

SS268 Del Vesuvio 4+190 Nord (Sant’Anastasia)

SS658 Potenza – Melfi 2+600 Nord (Potenza)

SS7 Appia 253+120 Ovest (Ceppaloni)

SS87 Sannitica 81+700 Nord (Torrecuso)

SS372 Telesina 57+860 Nord (Torrecuso)

SS372 Telesina 47+000 Sud (Solopaca)

Autovelox in Puglia

SS16 Venezia-Otranto (SS Adriatica) 609+00 Nord (Chieuti

Autovelox in Basilicata

SS658 Potenza – Melfi 2+600 Nord (Potenza)

Autovelox in Calabria

SS106 Reggio Calabria – Taranto (SS Jonica) 240+900 Nord (Crotone)

SS106 Reggio Calabria – Taranto (SS Jonica) 240+900 Sud (Crotone)

Autovelox nelle Regioni da lunedì 26 ottobre a domenica 1 novembre

Autovelox in Abruzzo

26 ottobre

RA Raccordo Autostradale Chieti-Pescara CH

SS 16 Adriatica CH

SS 649 di Fondo Valle Alento CH

SS 650 Fondo valle Trigno CH

SS 652 di Fondo Valle Sangro CH

SS 714 var. Francavilla al mare CH

SP 656 Val Pescara e Chieti CH

27 ottobre

RA Raccordo Autostradale Chieti-Pescara CH

SS 16 Adriatica CH

SS 649 di Fondo Valle Alento CH

SS 650 Fondo valle Trigno CH

SS 652 di Fondo Valle Sangro CH

SS 714 var. Francavilla al mare CH

SP 656 Val Pescara e Chieti

28 ottobre

RA Raccordo Autostradale Chieti-Pescara CH

SS 16 Adriatica CH

SS 649 di Fondo Valle Alento CH

SS 650 Fondo valle Trigno CH

SS 652 di Fondo Valle Sangro CH

SS 714 var. Francavilla al mare CH

SP 656 Val Pescara e Chieti CH

29 ottobre

RA Raccordo Autostradale Chieti-Pescara CH

SS 16 Adriatica CH

SS 649 di Fondo Valle Alento CH

SS 650 Fondo valle Trigno CH

SS 652 di Fondo Valle Sangro CH

SS 714 var. Francavilla al mare CH

SP 656 Val Pescara e Chieti CH

30 ottobre

RA Raccordo Autostradale Chieti-Pescara CH

SS 16 Adriatica CH

SS 649 di Fondo Valle Alento CH

SS 650 Fondo valle Trigno CH

SS 652 di Fondo Valle Sangro CH

SS 714 var. Francavilla al mare CH

SP 656 Val Pescara e Chieti CH

31 ottobre

Raccordo Autostradale RA Raccordo Autostradale Chieti-Pescara CH

SS 16 Adriatica CH

SS 649 di Fondo Valle Alento CH

SS 650 Fondo valle Trigno CH

SS 652 di Fondo Valle Sangro CH

SS 714 var. Francavilla al mare CH

SP 656 Val Pescara e Chieti CH

01 novembre

RA Raccordo Autostradale Chieti-Pescara CH

SS 16 Adriatica CH

SS 649 di Fondo Valle Alento CH

SS 650 Fondo valle Trigno CH

SS 652 di Fondo Valle Sangro CH

SS 714 var. Francavilla al mare CH

SP 656 Val Pescara e Chieti CH

Autovelox in Basilicata

26 ottobre

RA 05 Scalo Sicignano-Potenza PZ

SS 407 Basentana PZ

SS 655 Bradanica PZ

27 ottobre

RA 05 Scalo Sicignano-Potenza PZ

SS 407 Basentana PZ

SS 655 Bradanica PZ

28 ottobre

RA 05 Scalo Sicignano-Potenza PZ

SS 407 Basentana PZ

29 ottobre

RA 05 Scalo Sicignano-Potenza PZ

SS 407 Basentana PZ

SS 655 Bradanica PZ

30 ottobre

RA 05 Scalo Sicignano-Potenza PZ

SS 407 Basentana PZ

SS 655 Bradanica PZ

31 ottobre

RA 05 Scalo Sicignano-Potenza PZ

SS 407 Basentana PZ

01 novembre

RA 05 Scalo Sicignano-Potenza PZ

SS 407 Basentana PZ

SS 655 Bradanica PZ

Autovelox in Calabria

28 ottobre

A2 CS

29 ottobre

SS 106 Jonica RC

31 ottobre

SS 106 Jonica RC

Autovelox in Emilia-Romagna

26 ottobre

A 15-KM 14+600NORD PR

SS SS9 via Emilia FC

SP SP62 Cadelbosco di Sopra RE

27 ottobre

A1 km 231 Nord BO

SS SS72 km 4+700 RN

28 ottobre

A22 KM 309 Nord MO

29 ottobre

A22 KM 309 Nord MO

SS 16 Adriatica FE

30 ottobre

A 15-KM 14+600 Nord PR

SP SP3 Novellare RE

31 ottobre

A1 km 207 Sud BO

Autovelox in Friuli-Venezia Giulia

26 ottobre

SS 202 Triestina TS

27 ottobre

SS 202 Triestina TS

SS 677 Ronchi GO

29 ottobre

A4 Palazzolo dello Stella UD

30 ottobre

A4 Palazzolo dello Stella UD

SP 35 di Opicina TS

Autovelox nel Lazio

31 ottobre

A 24 RM

1 novembre

A 12 Roma – Civitavecchia RM

Autovelox in Liguria

26 ottobre

SS28 del Colle di Nava IM

27 ottobre

A7 GE

28 ottobre

SS1 Aurelia SP

30 ottobre

SS1 Aurelia SV

31 ottobre

SS1 Aurelia IM

Autovelox in Lombardia

28 ottobre

SS 9 via Emilia LO

Autovelox nelle Marche

26 ottobre

Autostrada A 14 Bologna-Taranto PU

A 14 Bologna-Taranto FM

Raccordo Autostradale RA 11 Ascoli-Porto d’Ascoli AP

Strada Statale SS 16 Adriatica AN

SS 16 Adriatica PU

SS 3 Flaminia PU

SS 4 Salaria AP

SS 73 Bis di Bocca Trabaria PU

SS 76 della Valle d’Esino AN

SS 77 della Val di Chienti MC

27 ottobre

Autostrada A 14 Bologna-Taranto PU

Raccordo Autostradale RA 11 Ascoli-Porto d’Ascoli AP

Strada Statale SS 16 Adriatica AN

SS 16 Adriatica PU

SS 3 Flaminia PU

SS 73 Bis di Bocca Trabaria PU

SS 76 della Valle d’Esino AN

SS 77 della Val di Chienti MC

28 ottobre

Autostrada A 14 Bologna-Taranto PU

Raccordo Autostradale RA 11 Ascoli-Porto d’Ascoli AP

Strada Statale ss 16 FM

SS 16 Adriatica AN

SS 16 Adriatica PU

SS 3 Flaminia PU

SS 73 Bis di Bocca Trabaria PU

SS 76 della Valle d’Esino AN

SS 77 della Val di Chienti MC

SS 81 Piceno Aprutina AP

Strada Provinciale SP 423 Urbinate PU

29 ottobre

Autostrada A 14 Bologna-Taranto PU

Raccordo Autostradale RA 11 Ascoli-Porto d’Ascoli AP

Strada Statale SS 16 Adriatica PU

SS 16 Adriatica AN

SS 3 Flaminia PU

SS 73 Bis di Bocca Trabaria PU

SS 76 della Valle d’Esino AN

SS 77 della Val di Chienti MC

Strada Provinciale SP 423 Urbinate PU

30 ottobre

Autostrada A 14 Bologna-Taranto PU

Raccordo Autostradale RA 11 Ascoli-Porto d’Ascoli AP

Strada Statale SS 16 Adriatica AN

SS 16 Adriatica PU

SS 210 FM

SS 3 Flaminia PU

SS 4 Salaria AP

SS 76 della Valle d’Esino AN

SS 77 della Val di Chienti MC

Strada Provinciale SP 423 Urbinate PU

SP 73 Bis di Bocca Trabaria PU

31 ottobre

Autostrada A 14 Bologna-Taranto PU

Raccordo Autostradale RA 11 Ascoli-Porto d’Ascoli AP

Strada Statale SS 16 Adriatica PU

SS 16 Adriatica AN

SS 3 Flaminia PU

SS 73 Bis di Bocca Trabaria PU

SS 76 della Valle d’Esino AN

SS 77 della Val di Chienti MC

01 novembre

Autostrada A 14 Bologna-Taranto PU

Raccordo Autostradale RA 11 Ascoli-Porto d’Ascoli AP

SS 16 Adriatica PU

SS 16 Adriatica AN

SS 3 Flaminia PU

SS 73 Bis di Bocca Trabaria PU

SS 76 della Valle d’Esino AN

SS 77 della Val di Chienti MC

Autovelox in Piemonte

26 ottobre

Autostrada A 32 Torino-Bardonecchia TO

Strada Statale SS 231 di Santa Vittoria AT

27 ottobre

Autostrada A 06 Torino-Savona CN

A 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO

A 32 Torino-Bardonecchia TO

A 33 Asti-Cuneo CN

A 4 Torino – Milano NO

A A8 NO

Strada Statale SS 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN

SS 21 del Colle della Maddalena CN

SS 231 di Santa Vittoria CN

SS 28 del Colle di Nava CN

SS 704 Tangenziale di Mondovì CN

SS 706 TANGENZIALE DI ASTI AT

SS SS/33 del Sempione VB

Strada Provinciale SP 12 Fondovalle Tanaro CN

SP 3 SANT’ALBANO STURA CN

SP 422 di Valle Macra CN

SP 661 delle Langhe CN

SP 662 di Savigliano CN

SP 702 TANGENZIALE BRA CN

28 ottobre

Autostrada A 06 Torino-Savona CN

A 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO

A 32 Torino-Bardonecchia TO

A 33 Asti-Cuneo CN

A A8 NO

Strada Statale SS 10 Padana Inferiore AT

SS 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN

SS 21 del Colle della Maddalena CN

SS 231 di Santa Vittoria CN

Strada Statale SS 28 del Colle di Nava CN

SS 704 Tangenziale di Mondovì CN

SS 758 Masserano-Mongrando BI

Strada Provinciale SP 12 Fondovalle Tanaro CN

SP 299 di Alagna VC

SP 3 SANT’ALBANO STURA CN

SP 422 di Valle Macra CN

SP 661 delle Langhe CN

SP 662 di Savigliano CN

SP 702 TANGENZIALE BRA CN

SP SP30 AL

29 ottobre

Autostrada A 06 Torino-Savona CN

A 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO

A 33 Asti-Cuneo CN

A 4 Torino – Milano NO

A A8 NO

Strada Statale SS 21 del Colle della Maddalena CN

SS 231 di Santa Vittoria CN

SS 28 del Colle di Nava CN

SS 32 TORINO – BARDONECCHIA TO

SS 456 del Turchino AT

SS 704 Tangenziale di Mondovì CN

SS SS/33 del Sempione VB

Strada Provinciale SP 12 Fondovalle Tanaro CN

SP 3 SANT’ALBANO STURA CN

SP 422 di Valle Macra CN

SP 661 delle Langhe CN

SP 662 di Savigliano CN

SP 702 TANGENZIALE BRA CN

30 ottobre

Autostrada A 06 Torino-Savona CN

A 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO

Autostrada A 33 Asti-Cuneo CN

A 4 Torino – Milano NO

A A8 NO

Strada Statale SS 10 Padana Inferiore AT

SS 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN

SS 21 del Colle della Maddalena CN

SS 231 di Santa Vittoria CN

SS 28 del Colle di Nava CN

SS 32 TORINO – BARDONECCHIA TO

SS 704 Tangenziale di Mondovì CN

SS 758 Masserano-Mongrando BI

SS SS/33 del Sempione VB

Strada Provinciale SP 12 Fondovalle Tanaro CN

SP 3 SANT’ALBANO STURA CN

SP 422 di Valle Macra CN

SP 661 delle Langhe CN

SP 662 di Savigliano CN

SP 702 TANGENZIALE BRA CN

31 ottobre

Autostrada A 06 Torino-Savona CN

A 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO

A 32 Torino-Bardonecchia TO

A 33 Asti-Cuneo CN

A 4 Torino – Milano NO

A A8 NO

Strada Statale SS 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN

SS 21 del Colle della Maddalena CN

SS 231 di Santa Vittoria CN

SS 231 di Santa Vittoria AT

SS 28 del Colle di Nava CN

SS 704 Tangenziale di Mondovì CN

SS 758 Masserano-Mongrando BI

Strada Provinciale SP 12 Fondovalle Tanaro CN

Strada Provinciale SP 3 SANT’ALBANO STURA CN

SP 422 di Valle Macra CN

SP 661 delle Langhe CN

SP 662 di Savigliano CN

SP 702 TANGENZIALE BRA CN

01 novembre

Autostrada A 06 Torino-Savona CN

A 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO

A 32 Torino-Bardonecchia TO

A 33 Asti-Cuneo CN

A 4 Torino – Milano NO

A A8 NO

Strada Statale SS 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN

SS 21 del Colle della Maddalena CN

SS 231 di Santa Vittoria CN

SS 28 del Colle di Nava CN

SS 458 di Casalborgone AT

SS 704 Tangenziale di Mondovì CN

SS 758 Masserano-Mongrando BI

Strada Provinciale SP 12 Fondovalle Tanaro CN

SP 3 SANT’ALBANO STURA CN

SP 422 di Valle Macra CN

SP 661 delle Langhe CN

SP 662 di Savigliano CN

SP 702 TANGENZIALE BRA CN

Autovelox in Puglia

26 ottobre

Strada Statale SS /688 di Mattinata FG

SS /7 Appia TA

SS /SS379 EGNAZIA BR

27 ottobre

Strada Statale SS /SS613 BR-LE LE

28 ottobre

Strada Statale SS /SS100 BA- TA BA

SS /SS613 BR-LE LE

29 ottobre

Strada Statale SS /16 Adriatica BT

SS /688 di Mattinata FG

SS /7 Appia TA

SS /SS613 BR-LE LE

Autovelox in Sardegna

26 ottobre

Strada Statale SS 131 Dir. Centrale Nuorese SS

SS 554 Cagliaritana CA

27 ottobre

Strada Statale SS 131 Carlo Felice NU

SS 131 Carlo Felice SS

SS 131 Dir. Centrale Nuorese NU

28 ottobre

Strada Statale SS 125 Orientale Sarda NU

ss 729 Sassari – Olbia SS

29 ottobre

Strada Statale SS 131 Carlo Felice OR

SS 131 Carlo Felice CA

SS 131 Dir. Centrale Nuorese SS

SS 131 Dir. Centrale Nuorese NU

30 ottobre

Strada Statale SS 131 Carlo Felice CA

SS 131 Dir. Centrale Nuorese NU

31 ottobre

Strada Statale SS 131 Carlo Felice OR

SS 131 Dir. Centrale Nuorese NU

SS SS291 SS

Strada Provinciale SP 2 Pedemontana CA

Autovelox in Sicilia

26 ottobre

Autostrada A 19 Palermo-Catania PA

A A/18 ME

A A/20 ME

Strada Statale SS 189 PA

SS 640 di Porto Empedocle CL

SS SS114 SR

SS SS115 RG

27 ottobre

Autostrada A A/18 ME

A A/20 ME

Strada Statale SS 115 Sud Occidentale Sicula AG

28 ottobre

Autostrada A A/18 ME

Strada Statale SS 189 TP

SS 417 di Caltagirone CT

SS 626 CL

SS 640 di Porto Empedocle AG

29 ottobre

Autostrada A 19 Palermo-Catania PA

Strada Statale SS 417 di Caltagirone CT

SS 626 CL

SS 640 di Porto Empedocle AG

30 ottobre

Autostrada A 19 Palermo-Catania PA

A 29 Palermo- Mazara del Vallo TP

Strada Statale SS 189 PA

SS 640 di Porto Empedocle CL

SS 640 di Porto Empedocle AG

Strada Provinciale SP 21 EN

31 ottobre

Autostrada A 19 Palermo-Catania PA

A 29 Palermo-Mazara del Vallo TP

SS 640 di Porto Empedocle CL

Autovelox in Toscana

26 ottobre

Autostrada A 11 Firenze -Pisa Nord PT

Raccordo Autostradale RA RA18-SGC FI-PI-LI PI

27 ottobre

Autostrada A 01 Milano-Napoli AR

A 11 Firenze -Pisa Nord PT

A 12 Genova-Roma LI

Raccordo Autostradale RA RA18-SGC FI-PI-LI PI

28 ottobre

Autostrada A 11 Firenze -Pisa Nord PT

Raccordo Autostradale RA 03 Siena-Firenze SI

29 ottobre

Autostrada A 11 Firenze -Pisa Nord PT

30/10/2026

Autostrada A 11 Firenze -Pisa Nord PT

A 12 Genova-Roma LI

31 ottobre

Autostrada A 01 Milano-Napoli FI

A 01 Milano-Napoli AR

A 11 Firenze -Pisa Nord PT

A 12 Genova-Roma LI

01 novembre

Autostrada A 11 Firenze -Pisa Nord PT

A 12 Genova-Roma LI

A 15 Parma-La Spezia MS

Autovelox in Trentino-Alto Adige

27 ottobre

Strada Statale — SS /12 del Brennero — BZ

30 ottobre

Autostrada — A /A22 — TN

Autovelox in Umbria

27 ottobre

Raccordo Autostradale RA /RA06 KM 14+100 PIETRAIA PG

28 ottobre

Strada Statale SS /SS219 KM 24+300 SEMONTE PG

29 ottobre

Strada Statale SS /SS 3 BIS KM 57+300 DERUTA PG

30 ottobre

Strada Statale SS /SS3 FLAMINIA KM 144+300 PIETRAROSSA PG

Autovelox in Valle d’Aosta

27 ottobre

Autostrada A 05 Torino-Aosta AO

Traforo Autostradale T 1 Traforo Monte Bianco AO

28 ottobre

Autostrada A 05 Torino-Aosta AO

Traforo Autostradale T 1 Traforo Monte Bianco AO

29 ottobre

Autostrada A 05 Torino-Aosta AO

Traforo Autostradale T 1 Traforo Monte Bianco AO

30 ottobre

Autostrada A 05 Torino-Aosta AO

Traforo Autostradale T 1 Traforo Monte Bianco AO

31 ottobre

Autostrada A 05 Torino-Aosta AO

Traforo Autostradale T 1 Traforo Monte Bianco AO

01 novembre

Autostrada A 05 Torino-Aosta AO

Traforo Autostradale T 1 Traforo Monte Bianco AO

Autovelox in Veneto

26 ottobre

Autostrada A 22 Brennero-Modena VR

27 ottobre

Autostrada A 04 Torino-Trieste VE

A 22 Brennero-Modena VR

28 ottobre

Autostrada A 04 Torino-Trieste PD

A 22 Brennero-Modena VR

Strada Statale SS 434 Transpolesana RO

29 ottobre

Autostrada A 04 Torino-Trieste PD

A 22 Brennero-Modena VR

A 31 Vicenza-Piovene Rocchetta VI

Strada Statale SS 47 della Valsugana BL

30 ottobre

Autostrada A 04 Torino-Trieste PD

A 22 Brennero-Modena VR

31 ottobre

Autostrada A 04 Torino-Trieste PD

A 04 Torino-Trieste VE

01 novembre