Dal minimale 2026 di 18.808 euro alle aliquote di categoria, fino alle scadenze dei versamenti F24 e agli sconti per forfettari e pensionati

Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Come deve essere gestita l'iscrizione Inps da commercianti ed artigiani

La gestione previdenziale rappresenta una delle voci di costo più rilevanti e complesse nell’impostazione finanziaria di qualsiasi impresa individuale o societaria. Tra i diversi pilastri della previdenza autonoma italiana, la gestione Inps artigiani e commercianti si configura come il regime obbligatorio per chi esercita un’attività commerciale, artigianale o di prestazione di servizi svolta in forma d’impresa. A differenza dei liberi professionisti iscritti alle casse professionali dedicate o alla Gestione Separata, imprenditori e piccoli artigiani si trovano ad affrontare un meccanismo contributivo misto, caratterizzato da versamenti fissi obbligatori slegati dall’utile effettivo e da una quota percentuale variabile dovuta in caso di superamento della soglia minima reddituale.

Natura e perimetro della Gestione Inps artigiani e commercianti

La gestione Inps artigiani e commercianti racchiude due gestioni speciali distinte amministrate dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, istituite a tutela dei lavoratori autonomi che svolgono attività imprenditoriale. È essenziale tracciare una netta linea di demarcazione con la Gestione Separata Inps: mentre quest’ultima è destinata a consulenti, collaboratori e professionisti senza cassa autonoma, la gestione d’impresa richiede la presenza di un’organizzazione aziendale, l’iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio (CCIAA) e l’assunzione diretta del rischio d’impresa.

Rientrano nell’ambito di applicazione della cassa due differenti settori:

gestione artigiani . Destinata a chi esercita un’attività manifatturiera, di produzione di beni o prestazione di servizi di natura tecnica/manuale, laddove il lavoro personale del titolare o dei soci sia prevalente nel processo produttivo rispetto al capitale investito e all’apporto dei dipendenti;

. Destinata a chi esercita un’attività manifatturiera, di produzione di beni o prestazione di servizi di natura tecnica/manuale, laddove il lavoro personale del titolare o dei soci sia prevalente nel processo produttivo rispetto al capitale investito e all’apporto dei dipendenti; gestione commercianti. Rivolta a chi svolge attività di commercio all’ingrosso o al dettaglio, intermediazione commerciale, gestione di pubblici esercizi (bar, ristoranti, strutture ricettive), agenti e rappresentanti di commercio, nonché imprese del settore terziario e dei servizi.

Soggetti obbligati e requisiti per l’iscrizione

L’insorgenza dell’obbligo contributivo presso la gestione Inps artigiani e commercianti non dipende esclusivamente dall’apertura della partita Iva, bensì dal riscontro pratico dei requisiti previsti dalla legge (Legge n. 662/1996 e Legge n. 443/1985). L’iscrizione deve essere formalizzata per il tramite della Comunicazione Unica (ComUnica) diretta alla Camera di Commercio.

Nello specifico, sono tenuti all’iscrizione:

titolari di ditte individuali , a condizione che partecipino al lavoro dell’azienda con carattere di abitualità e prevalenza professionale;

, a condizione che partecipino al lavoro dell’azienda con carattere di abitualità e prevalenza professionale; soci di società di persone (S.n.c. e S.a.s.) , rientrando in questo obbligo tutti i soci di S.n.c. e i soci accomandatari di S.a.s. che prestano attività lavorativa all’interno della compagine sociale;

, rientrando in questo obbligo tutti i soci di S.n.c. e i soci accomandatari di S.a.s. che prestano attività lavorativa all’interno della compagine sociale; soci di società a responsabilità limitata (S.r.l.) , che svolgono attività operativa e abituale all’interno della S.r.l., anche laddove rivestano contestualmente la carica di amministratori (in quest’ultimo caso può configurarsi una doppia posizione previdenziale se percepiscono un compenso per la carica amministrativa);

, che svolgono attività operativa e abituale all’interno della S.r.l., anche laddove rivestano contestualmente la carica di amministratori (in quest’ultimo caso può configurarsi una doppia posizione previdenziale se percepiscono un compenso per la carica amministrativa); familiari coadiuvanti e coadiutori, ossia parenti ed affini entro il terzo grado che collaborano in modo continuativo e prevalente nell’impresa familiare senza un contratto di lavoro subordinato.

Meccanismo di calcolo: minimali e contributi variabili

Il principio cardine su cui si regge la gestione Inps artigiani e commercianti è l’impostazione a doppio binario per il calcolo dell’onere contributivo, articolata in una quota fissa sul minimale e in una quota variabile sull’eccedenza.

Il contributo minimo obbligatorio (fisso)

Ogni anno l’Inps individua un livello minimo di reddito d’impresa (il minimale), rivalutato sulla base degli indici Istat. Anche qualora la ditta registri un utile pari a zero o chiuda l’esercizio in perdita, il contribuente è vincolato per legge al versamento della quota fissa calcolata sul minimale medesimo.

Per il 2026 la soglia minimale del reddito annuo è fissata a 18.808,00 euro. Tale importo costituisce la base di calcolo minima su cui applicare le aliquote di categoria.

Le aliquote contributive e le quote aggiuntive

Le aliquote applicate al reddito differiscono leggermente tra il settore artigianato e quello commerciale, a causa di specifiche coperture assistenziali d’indennizzo poste a carico dei commercianti.

Settore imprenditoriale Quota fissa sul minimale (€ 18.808) Aliquota base (fino a € 56.224) Aliquota oltre 1ª soglia (> € 56.224) Artigiani ~ € 4.521,36 / anno 24,00% 25,00% Commercianti ~ € 4.611,64 / anno 24,48% 25,48%

L’aliquota del settore commercio include la maggiorazione dello 0,48% destinata al Fondo per l’Indennizzo della Cessazione dell’Attività Commerciale (c.d. rottamazione licenze). A entrambe le gestioni si applica il contributo fisso di maternità pari a 7,44 euro all’anno.

La fascia eccedente il minimale (quota variabile)

Se il reddito d’impresa complessivo lordo derivante dalla dichiarazione dei redditi supera il minimale di 18.808,00 euro, il contribuente dovrà corrispondere un contributo variabile a conguaglio. Tale scaglione si calcola applicando l’aliquota di riferimento sulla quota di reddito compresa tra il minimale e il primo scaglione di reddito (fissato a 56.224,00 euro). Per le porzioni di reddito superiori a 56.224,00 euro e fino al massimale di fascia, si applica l’aliquota maggiorata di un punto percentuale (rispettivamente 25,00% e 25,48%).

Calendario e scadenze dei versamenti F24

I versamenti dovuti alla gestione Inps artigiani e commercianti devono essere corrisposti esclusivamente in modalità telematica mediante modello F24. Il sistema prevede quattro rate d’importo fisso e due scadenze a conguaglio che seguono il calendario fiscale della dichiarazione dei redditi.

Scadenze rate fisse (contributi sul minimale):

1° Trimestre : 16 maggio (nel 2026 è slittato al 18 maggio, essendo un festivo);

: 16 maggio (nel 2026 è slittato al 18 maggio, essendo un festivo); 2° Trimestre : 20 agosto;

: 20 agosto; 3° Trimestre : 16 novembre;

: 16 novembre; 4° Trimestre: 16 febbraio dell’anno successivo.

Scadenze quota variabile (a saldo e acconto)

I contributi calcolati sul reddito eccedente il minimale seguono i medesimi termini del Modello Redditi PF/SP/SC:

primo acconto e saldo anno precedente : 30 giugno (o 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%);

: 30 giugno (o 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%); secondo acconto: 30 novembre.

Sconti, agevolazioni e regime forfettario

Il legislatore ha previsto diverse forme di agevolazione per ridurre la pressione contributiva sulle microimprese o su specifiche categorie di contribuenti iscritte alla gestione Inps artigiani e commercianti.

Riduzione del 35% per i contribuenti forfettari

Coloro che aderiscono al regime forfettario (Legge n. 190/2014) hanno la facoltà di richiedere una riduzione del 35% sull’ammontare complessivo dei contributi Inps dovuti, sia per quanto riguarda la quota fissa sul minimale che per la quota percentuale sull’eccedenza. Per usufruire dell’agevolazione è indispensabile presentare un’apposita comunicazione telematica attraverso il Cassetto Previdenziale Inps entro il 28 febbraio di ciascun anno. Se la domanda è presentata nei termini, l’onere fisso per un artigiano scende a circa 2.938 euro all’anno.

Agevolazione per pensionati over 65

I soggetti titolari di pensione (diretta o di reversibilità) che hanno compiuto il 65° anno di età e che continuano a esercitare un’attività d’impresa beneficiano automaticamente di una riduzione del 50% sui contributi previdenziali dovuti alla cassa.

Esonero per lavoratori dipendenti full-time

Se un imprenditore o socio lavora contestualmente come dipendente a tempo pieno presso un’altra azienda (36 o più ore settimanali), l’attività di lavoro dipendente viene considerata prevalente sotto il profilo temporale ed economico. In questa specifica situazione è possibile richiedere l’esonero totale dall’iscrizione e dal versamento dei contributi presso la Gestione Artigiani e Commercianti, evitando la sovrapposizione delle posizioni contributive.