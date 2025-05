Il 30 maggio 2025 scade il termine ultimo per prenotare i crediti di imposta del bonus Zes Unica e del bonus Zes Unica Agricoltura, per le regioni del Sud Italia coinvolte

Fonte: ANSA Le scadenze fiscali del 30 maggio

Il 30 maggio 2025 sarà la data ultima per prenotare il bonus Zes Unica e il bonus Zes Unica Agricoltura, per gli investimenti previsti entro la fine di quest’anno. Si tratta di crediti d’imposta erogati dall’agenzia delle entrate per le regioni che fanno parte della Zona economica speciale, che sono stati prorogati nell’ultima legge di bilancio.

Saranno coinvolte Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e le zone assistite 107.3.c della regione Abruzzo. I crediti riguarderanno l’ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio e fino al 15 di novembre del 2025, per l’acquisto di beni strumentali.

Quando fare domanda per il bonus Zes Unica

Per ottenere il bonus Zes Unica e il bonus Zes Unica Agricoltura è necessario prenotarsi attraverso il software di trasmissione telematica ZesUnica2025, a cui le aziende hanno accesso. C’è anche l’opzione di scegliere un intermediario abilitato a cui delegare questa procedura. In questo caso sarà lo stesso intermediario a utilizzare il software.

Per l’invio della comunicazione vanno utilizzati gli appositi modelli approvati con i provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate. Maggiori informazioni possono essere trovate sul sito dell’AdE. Questa comunicazione però, come già detto, è soltanto una prenotazione delle risorse.

Per vedersi riconosciuti i crediti di imposta garantiti dal bonus Zes Unica e dal bonus Zes Unica Agricoltura infatti, è necessario anche inviare una comunicazione integrativa. A differenza della prenotazione, che scade il 30 maggio, le date per questa seconda comunicazione sono:

dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, per il bonus Zes Unica;

dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, per il bonus Agricoltura.

È fondamentale che questa dichiarazione coincida con la prenotazione originaria per quanto riguarda gli investimenti inseriti, e che la comunicazione integrativa includa tutti gli investimenti fatti entro il 15 novembre 2025.

Il budget del bonus Zes Unica

Per la misura, che intende favorire gli investimenti strutturali delle industrie del Sud Italia, il Governo ha stanziato, nella legge di bilancio del 2025, due diversi fondi al fine di finanziare sia il bonus Zes Unica, sia il bonus Zes Unica agricoltura.

Il primo di questi due bonus ha a disposizione un fondo da 2,2 miliardi di euro, che potrà essere utilizzato da tutte le aziende di Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e delle zone assistite 107.3.c dell’Abruzzo, per compensare in parte questi tipo di investimenti.

Molto più ridotto invece il bonus Zes Unica destinato all’acquisto di macchinari per la produzione agricola. In questo caso, il fondo messo a disposizione dal Governo in fase di rinnovo della misura è di soli 50 milioni di euro.

Su quali investimenti si possono ottenere gli sconti fiscali

Le imprese che si trovano nelle regioni della Zes possono beneficiare degli sconti fiscali garantiti da questo bonus se acquistano:

macchinari, impianti e attrezzature varie;

immobili strumentali, limitatamente all’acquisto o alla realizzazione di nuovi fabbricati destinati ad attività produttive;

altri beni materiali nuovi, strettamente funzionali all’attività d’impresa.

Per quanto riguarda gli immobili, il bonus si applica sia a quelli di nuova costruzione, sia a quelli già esistenti.