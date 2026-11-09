Il 30 novembre segna una data cruciale sul calendario di chi ha sospesi con il Fisco e deve saldare le cartelle esattoriali.
In un’unica giornata si sovrappongono infatti tre diversi appuntamenti con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione per i contribuenti che hanno scelto la via della rateizzazione agevolata.
Indice
Le tre rate in scadenza il 30 novembre
Il termine riguarda tre differenti piani di rientro pensati per cittadini e imprese:
- il versamento della terza rata della rottamazione-quinquies;
- il termine per il pagamento della quattordicesima rata della rottamazione-quater;
- il pagamento della sesta rata per i contribuenti riammessi alla rottamazione-quater.
Attenzione però alle regole del Fisco: il mancato rispetto dei termini o un ritardo superiore ai 5 giorni di tolleranza previsti dalla legge comporta la decadenza immediata dai benefici. In caso di sgarro, il piano di rateizzazione salta e il debito torna a essere interamente esigibile, gravato da sanzioni e interessi ordinari.
La regola dei 5 giorni di tolleranza
La normativa sulla riscossione accorda ai contribuenti la cosiddetta clausola di lieve inadempimento. I versamenti effettuati entro i 5 giorni successivi alla scadenza ufficiale vengono considerati validi a tutti gli effetti, senza l’applicazione di sanzioni o la perdita della rateizzazione agevolata.
Qualora l’ultimo giorno, anche quello del periodo di tolleranza, coincida con un sabato o un giorno festivo, la data si sposta in automatico al primo giorno lavorativo utile. Superata anche questa finestra temporale di recupero, l’Agenzia delle Entrate riattiva le normali procedure di recupero coatto.
Cosa cambia tra Rottamazione Quater e Quinquies
A differenziare le due misure è anzitutto il perimetro dei debiti ammessi. La rottamazione-quater riguarda i carichi affidati alla riscossione compresi tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022.
La rottamazione-quinquies, invece, permette di regolarizzare i debiti relativi a imposte dichiarate e contributi Inps maturati fino al 31 dicembre 2023, mantenendo però l’esclusione rigorosa per tutti gli atti derivanti da accertamento.
Come pagare senza commettere errori
Per completare il saldo ed evitare sviste dell’ultimo minuto, è necessario utilizzare esclusivamente i bollettini allegati alla comunicazione delle somme dovute inviata dall’ente di riscossione.
I pagamenti possono essere effettuati online tramite la piattaforma pagoPA, dall’area riservata del sito dell’Agenzia, con l’home banking o le app di pagamento. Chi preferisce i canali fisici può recarsi presso gli uffici postali, gli sportelli bancari o le ricevitorie abilitate.
Per chi ha scelto l’addebito diretto in conto corrente, è fondamentale verificare con qualche giorno di anticipo le proprie disponibilità di cassa, per evitare che la banca respinga la richiesta di incasso.