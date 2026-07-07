Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Le fatture elettroniche possono essere pignorate

Negli ultimi anni, la digitalizzazione dei processi fiscali in Italia ha subito un’accelerazione senza precedenti. Quella che era nata come una misura di contrasto all’evasione Iva si sta progressivamente trasformando nel più potente strumento di riscossione coattiva nelle mani dello Stato. Il binomio composto da fatture elettroniche e pignoramento rappresenta oggi la nuova frontiera della lotta alla morosità fiscale, ridisegnando completamente i rapporti tra contribuenti, Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdeR) e imprese partner.

Con l’emanazione del recente Provvedimento n. 153611/2026 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 maggio 2026, il meccanismo di recupero crediti da parte dello Stato ha abbandonato definitivamente la vecchia logica a strascico per adottare un approccio molto più preciso, predittivo e quasi istantaneo. Questo atto normativo, che dà concreta attuazione a quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025), amplia ufficialmente il patrimonio informativo a disposizione dell’agente della riscossione, autorizzando il passaggio periodico e mirato dei dati commerciali sensibili.

La fine dei pignoramenti al buio

Per comprendere la portata della novità, è necessario fare un passo indietro e guardare a come avveniva il pignoramento presso terzi fino a poco tempo fa. Quando un contribuente (sia esso un privato o un’azienda) accumulava debiti esattoriali, l’agente della riscossione avviava le procedure di pignoramento basandosi su banche dati spesso non aggiornate o parziali.

Il risultato? Venivano notificati pignoramenti a istituti di credito dove il debitore aveva ormai chiuso i conti correnti da anni, oppure a vecchi datori di lavoro o clienti con cui non vi erano più rapporti commerciali. Questo sistema comportava un enorme spreco di risorse per lo Stato e un inutile carico burocratico per i soggetti terzi coinvolti, spesso con un tasso di successo nel recupero del credito decisamente basso.

Oggi, l’incrocio dei dati ha cancellato questa inefficienza. Il Fisco non agisce più al buio: sa esattamente dove si trovano i soldi e quali sono i canali di liquidità attivi prima ancora di muovere i propri legali.

L’importanza delle fatture elettroniche

Il vero motore di questa rivoluzione è il Sistema di Interscambio (SdI), l’infrastruttura informatica attraverso la quale transitano obbligatoriamente tutte le fatture elettroniche in Italia. Lo SdI non è più soltanto un vigile urbano che controlla la correttezza formale dei documenti fiscali, ma è diventato la mappa in tempo reale dei flussi finanziari del Paese.

Fino ad oggi, i flussi dello SdI rimanevano in pancia all’Agenzia delle Entrate per finalità di mero controllo e accertamento Iva. Il Provvedimento n. 153611/2026 abbatte questo muro: d’ora in poi, l’Anagrafe Tributaria metterà a disposizione della Riscossione, con cadenza periodica, i dati aggregati relativi alle transazioni commerciali dei contribuenti che hanno debiti iscritti a ruolo (e dei loro coobbligati).

Se un’azienda ha un debito con il Fisco e, al contempo, emette fatture elettroniche verso i propri clienti, l’algoritmo di riscossione intercetta immediatamente queste transazioni. L’agente della riscossione è in grado di monitorare la cronologia commerciale degli ultimi sei mesi, individuando con precisione quali sono i clienti stabili e solvibili del debitore. In questo modo, l’azione di pignoramento non è più un tentativo statistico, ma un colpo mirato verso un credito certo, liquido ed esigibile.

Quali dati vengono trasmessi? Il delicato equilibrio con la Privacy

L’implementazione di un sistema così pervasivo ha sollevato non pochi dubbi sul fronte della tutela dei dati personali. Il Garante della Privacy è dovuto intervenire per tracciare un confine netto tra le esigenze di cassa dello Stato e i diritti di riservatezza dei cittadini e delle imprese.

Per questa ragione, e in conformità con il principio di minimizzazione dei dati, il nuovo sistema disciplinato dal Provvedimento del 22 maggio 2026 non prevede il trasferimento selvaggio dell’intera fattura. L’Agenzia delle Entrate non comunica ad AdeR il dettaglio merceologico o la descrizione dei servizi (evitando così di far sapere allo Stato cosa è stato acquistato nello specifico), ma trasmette esclusivamente i dati quantitativi e anagrafici strettamente necessari all’azione esecutiva.

Nello specifico, i flussi informativi riguardano:

i dati identificativi del cliente/committente (codice fiscale, partita Iva, ragione sociale e domicilio fiscale);

il numero complessivo di fatture elettroniche emesse verso quel determinato soggetto in un arco temporale definito;

la somma totale dei corrispettivi indicati nei documenti fiscali.

Questi elementi sono più che sufficienti per permettere ad AdeR di qualificare il cliente come un terzo pignorabile solido e far scattare la procedura coattiva in modo mirato.

Il pignoramento esattoriale diretto: come funziona la procedura

Quando parliamo di fatture elettroniche e pignoramento, la vera specificità risiede nella procedura utilizzata dal Fisco, regolata dall’articolo 72-bis del Dpr n. 602/1973. Si tratta del cosiddetto pignoramento esattoriale diretto, una corsia preferenziale che differisce profondamente dal pignoramento presso terzi della procedura civile ordinaria.

Mentre un creditore privato (come un fornitore non pagato) deve necessariamente chiedere un decreto ingiuntivo a un giudice, attendere i tempi di opposizione, notificare l’atto di precetto e infine citare il terzo davanti a un tribunale, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione gode di un potere speciale: può emettere un ordine di pagamento diretto. L’atto viene notificato contestualmente al debitore e al suo cliente (il terzo). In questo atto si ordina al cliente di non pagare il proprio fornitore, bensì di versare quelle somme direttamente nelle casse dello Stato entro 60 giorni dalla notifica. Il tutto avviene senza la necessità di un’udienza davanti a un giudice, azzerando i tempi di recupero e bypassando le lungaggini dei tribunali.

I rischi per le aziende clienti: il pericolo di pagare due volte

Questo automatismo sposta una pressione e una responsabilità enorme sulle spalle delle aziende che ricevono la notifica di pignoramento. Diventare terzo pignorato da parte dello Stato non è più un evento raro o eccezionale, ma un’evenienza con cui i dipartimenti amministrativi delle imprese devono fare i conti quotidianamente.

Il rischio principale per l’azienda cliente è di natura puramente economica e si sostanzia nel pericolo reale di dover pagare due volte. Dal momento esatto in cui l’atto di pignoramento viene consegnato via Pec, il debito del cliente verso il fornitore si congela per legge e viene trasferito verso l’Erario.

Se l’ufficio contabilità dell’azienda, per distrazione, disorganizzazione interna o ritardo nella lettura della Posta Elettronica Certificata, procede comunque al saldo della fattura nelle mani del fornitore originario, commette un grave errore. Quel pagamento non ha alcun valore liberatorio nei confronti dello Stato. Di conseguenza, l’azienda committente sarà comunque costretta a versare la medesima cifra all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, trovandosi nell’anticamera di un gravissimo danno economico e di un contenzioso per recuperare (spesso inutilmente, data la crisi di liquidità del fornitore) le somme versate al soggetto sbagliato.