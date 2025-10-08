Dal 1° gennaio 2026 i Pos e i registratori di cassa telematici dovranno essere collegati direttamente e trasmettere tutti i dati al Fisco

iStock Il Pos dovrà essere collegato con la cassa di negozi, bar e ristoranti

A partire dal 2026 scatta un nuovo obbligo per i commercianti, che dovranno collegare i registratori telematici al Pos. Sono previste delle sanzioni per i soggetti che non si adegueranno. Ma cosa cambia ai fini pratici con questa novità dati degli scontrini e dei pagamenti elettronici, a partire dal prossimo anno, viaggeranno insieme. A essere coinvolti dall’aggiornamento tecnologico sono bar, ristoranti e negozi, che entro la fine dell’anno dovranno mettere in comunicazione terminali che usano per ricevere i pagamenti con le carte di pagamento e quelli che servono per emettere lo scontrino.

A introdurre il nuovo obbligo è stata la Legge di Bilancio 2025: l’obiettivo è quello di potenziare i controlli sulle somme che gli esercenti incassano per prevenire l’evasione fiscale.

Cosa dice la legge su Pos e cassa telematica

Il collegamento tra i Pos e le casse telematiche è previsto dalla Legge di Bilancio 2025. Per adeguarsi alle nuove regole è stato concesso, però, un anno di tempo. A dare le indicazioni su come i diretti interessati si debbano muovere è l’articolo 2, comma 3, del Decreto Legislativo 127/2015, che spiega esplicitamente che:

Lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici è sempre collegato allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in forma aggregata, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.

I supporti informatici degli esercenti, in altre parole, devono raccogliere tutte le transazioni elettroniche effettuate dai commercianti, con la sola esclusione dei dati relativi all’identità del cliente. Dovranno essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate anche gli importi complessivi dei pagamenti effettuati ogni giorno.

La normativa, sostanzialmente, ha previsto questo upgrade tecnologico una decina di anni fa. Entro fine anno deve essere stabilito questo contatto tra i Pos e i registratori telematici (o qualsiasi altro strumento utilizzato per memorizzare e trasmettere i corrispettivi).

Obbligo collegamento Pos e registratore di cassa 🗓️ Decorrenza Dal 1° gennaio 2026 📜 Obbligo normativo Previsto dalla Legge di Bilancio 2025 con modifica al D.Lgs. 127/2015 per la tracciabilità degli incassi elettronici 🔌 Funzionamento Il registratore memorizza gli incassi pagati con Pos e trasmette all’Agenzia delle Entrate totali giornalieri senza dati sensibili del cliente 👥 Soggetti coinvolti Esercenti che certificano i corrispettivi con registratore telematico e accettano pagamenti elettronici 🚫 Esclusioni Attività non obbligate alla certificazione dei corrispettivi o che emettono solo fatture senza uso del registratore 🧰 Adeguamenti richiesti Aggiornamento software e, se necessario, hardware di Pos e registratore per lo scambio automatico importo e la corretta memorizzazione 💶 Sanzioni Da 1.000 a 4.000 euro per mancato collegamento e fino a 1.000 euro a trimestre per omessa memorizzazione o trasmissione dei dati 📝 Cosa fare entro il 2025 Verificare modello del registratore

Contattare fornitore Pos

Pianificare aggiornamenti

Formare il personale

Testare il flusso di incasso

Perché dal 2026 saranno collegati

Il Pos, almeno fino a oggi, viene utilizzato dalla maggior parte dei commercianti come uno strumento a se stante. Serve infatti ad accettare il pagamento, mentre lo scontrino viene stampato dal registratore di cassa e la transazione deve essere registrata manualmente.

Dal prossimo anno questa operazione non sarà più sufficiente. I commercianti devono attivare un collegamento diretto e automatico tra il registratore telematico e il Pos. L’importo incassato e la modalità di pagamento – bancomat, carta di credito o qualsivoglia altro strumento digitale – dovranno essere trasmessi in tempo reale.

L’upgrade tecnologico rappresenta un importante passo avanti per semplificare i flussi di cassa.

Dal 2026 per gli esercenti questo significherà:

evitare di commettere errori di trascrizione manuale, velocizzando i processi di vendita;

che tutte le transazioni effettuate saranno registrate in modo inequivocabile e tracciabile, garantendo una maggiore sicurezza e trasparenza.

L’obbligo scatta unicamente per i corrispettivi e gli scontrini fiscali, non andrà a impattare sulle fatture elettroniche, che rimangono completamente escluse da questo obbligo. Queste ultime dovranno continuare a essere gestite attraverso il Sistema di Interscambio.

Come adeguarsi alle novità

La normativa che impone di collegare i registratori telematici con i Pos, lo ripetiamo, entrerà ufficialmente in vigore a partire dal 1° gennaio 2026. In altre parole gli esercenti hanno ancora poco tempo per aggiornare i loro strumenti e iniziare a gestire i pagamenti secondo le nuove direttive.

Se da un lato adeguare i propri strumenti è un obbligo di legge, dall’altra potrebbe essere anche un’opportunità per aggiornare i dispositivi. Per allinearsi alle nuove disposizioni di legge, esistono diverse modalità operative:

collegare i due dispositivi con un cavo Usb o una connessione senza fili per lo scambio diretto dei dati;

utilizzare un software intermedio (middleware) attraverso il quale gestire la comunicazione tra i due sistemi;

affidarsi a un’architettura cloud, nella quale i dati possono essere centralizzati e sincronizzati da remoto, con la possibilità di avere sempre il backup online;

possono scegliere dei terminali evoluti, grazie ai quali è possibile integrare entrambe le funzionalità in un unico dispositivo. In questo modo la gestione viene ottimizzata al massimo.

Qualsiasi sistema venga scelto deve garantire che ogni pagamento elettronico generi un documento commerciale con un identificativo univoco, in modo che l’Agenzia delle Entrate possa verificare la corrispondenza tra i documenti fiscali emessi e gli incassi elettronici.

Come deve funzionare l’invio dei dati

Vediamo nel dettaglio in quale modo dovranno passare le informazioni dal Pos all’Agenzia delle Entrate:

nel momento in cui il cliente effettua il pagamento, il Pos manda i dati sia al sistema della carta che al registratore telematico;

non appena arrivano i dati dal Pos, il registratore telematico emette lo scontrino;

il registratore telematico tiene copia dei dati nella memoria interna;

a fine giornata il registratore telematico manda un file con tutti i pagamenti all’Agenzia delle Entrate;

l’AdE prende nota di tutti i dati arrivati.

Quali sanzioni sono previste per chi non si adegua

A partire dal prossimo anno prenderà il via anche un nuovo sistema sanzionatorio.

Quanti non dovessero creare un canale di comunicazione tra il Pos e registratori telematici rischiano una multa che oscilla da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 4.000 euro. Sanzione dello stesso importo per quanti non dovessero installare degli strumenti con cui emettere gli scontrini.

Quanti non dovessero inviare i dati sui pagamenti elettronici riceveranno una sanzione che va da un minimo di 100 euro a un massimo di 1.000 euro per ogni trimestre.

Vengono poi applicate le sanzioni accessorie previste per chi non versa le imposte dirette e l’Iva, che possono arrivare alla sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività.