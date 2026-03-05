Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Dal 5 marzo 2026 scatta l’obbligo di collegamento Pos al registratore di cassa. Dal 1° gennaio è infatti entrato in vigore quanto previsto dalla legge di Bilancio 2025 nel pacchetto di contrasto all’evasione fiscale.

Il collegamento del Pos permetterà la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi pagati con carta. In caso di mancato collegamento o errori nel registro, l’esercente corre il rischio di sanzioni salate.

Da quando il Pos deve essere collegato al registratore di cassa?

La legge di Bilancio 2025, con il fine di contrastare l’evasione fiscale, ha puntato sull’obbligo di collegamento del Pos al registratore di cassa. A partire dal 2026 diventa quindi obbligatorio connettere i sistemi di pagamento elettronico ai registratori telematici.

Si parla di vincolo di collegamento tecnico in modo tale che:

i registratori di cassa possano memorizzare sempre le informazioni minime di tutte le transazioni elettroniche e trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’importo complessivo dei pagamenti elettronici giornalieri acquisiti dall’esercente, anche indipendentemente dalla registrazione dei corrispettivi.

Il provvedimento del 31 ottobre 2025 ha definito le modalità per attuare l’integrazione.

Chi ha l’obbligo del collegamento?

Con il provvedimento n. 424470, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito gli obblighi e le sanzioni in caso di ritardi ed errori nell’attuazione dell’integrazione.

I soggetti obbligati sono:

commercianti al minuto;

artigiani, alberghi, ristoranti (soggetti assimilati ai sensi dell’articolo 22 del d.p.r. numero 633/72).

Chi è esente dall’obbligo?

Altre tipologie di esercenti sono invece escluse dall’obbligo di collegamento. Per esempio, sono esonerati:

distributori automatici;

cessione di carburante;

le operazioni di ricarica dei veicoli elettrici;

vendita di tabacchi e generi di monopolio;

le vendite a distanza.

Cosa cambia dal 5 marzo 2026?

Non si tratta di un collegamento hardware: non c’è un filo che va collegato al registratore di cassa. Come spiegato dall’Agenzia, l’integrazione richiede più semplicemente che all’identificativo del registratore sia assegnato in modo univoco l’identificativo di uno o più Pos utilizzati dal commerciante.

Sarà necessario quindi accedere all’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” e seguire le indicazioni per collegare i due dispositivi. Può essere fatto direttamente dall’esercente o da un soggetto con delega.

Attenzione: non è necessario acquistare nuovi hardware.

Come collegare Pos e registratore di cassa

Come specificato dal decreto attuativo, l’obbligo di collegamento è di tipo “logico” e la procedura è da considerarsi una tantum, salvo variazioni successive.

Gli esercenti che utilizzano un registratore telematico devono registrare il collegamento attraverso la funzionalità “Gestione collegamenti”. Si trova all’interno della sezione “Fatture e Corrispettivi” del proprio portale.

Nella pratica si tratta di registrare l’identificativo del Pos al registratore telematico. C’è la possibilità di aggiungere più di un dispositivo nel caso siano in uso diversi sistemi.

Cosa succede in caso di due contratti di convenzionamento con operatori diversi? L’esercente deve semplicemente registrare due collegamenti al proprio registro telematico indicando per ciascun contratto il terminal Id, il codice fiscale e la denominazione dell’operatore.

In breve i passaggi per fare il collegamento:

selezionare il registratore telematico dall’elenco delle matricole attive;

selezionare il Pos che si intende collegare al registratore scelto;

indicare l’indirizzo dell’unità locale in cui i due dispositivi sono utilizzati.

Attenzione: può capitare che non venga riconosciuto in automatico un terminale; in quel caso i dati vanno inseriti manualmente per completare l’operazione.

Cosa si rischia?

In caso di violazione dell’obbligo, la legge di Bilancio ha disposto le sanzioni. Queste variano a seconda dell’infrazione:

per omessa o incompleta trasmissione di corrispettivi: multa da 100 euro;

per omessa installazione degli strumenti di memorizzazione e trasmissione: da 1.000 a 4.000 euro.

A queste si devono aggiungere le sanzioni accessorie riguardanti, per esempio, la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività in caso di violazioni ripetute degli obblighi di trasmissione dati o installazione del collegamento.