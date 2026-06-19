Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Trasferire la pensione in Slovacchia non pagando le tasse

Se pensate che l’unica via d’uscita dal fisco italiano sia un biglietto di sola andata per una spiaggia caraibica o un’isola greca, siete rimasti indietro. C’è un Paese dove l’efficienza incontra un’architettura fiscale a sorpresa: chi cerca stabilità e convenienza oggi valuta seriamente di trasferire la propria pensione in Slovacchia.

Il motivo di questo improvviso interesse non risiede nel fascino di mete esotiche, ma in un’asimmetria legale straordinariamente vantaggiosa. Grazie a una combinazione unica tra la normativa interna slovacca e i trattati bilaterali internazionali, Bratislava permette infatti a una specifica categoria di pensionati italiani di incassare l’assegno interamente al lordo, azzerando di fatto l’Irpef. Una vera e propria oasi dello 0% che sta ridisegnando le strategie di pianificazione fiscale per la terza età, senza i vincoli temporali dei vecchi regimi tradizionali.

Pensione in Slovacchia, perché conviene farlo

Per comprendere la legittimità di questa operazione, è fondamentale chiarire che non si tratta di un escamotage o di un trucco ai limiti della legalità, bensì dell’applicazione rigorosa del diritto tributario internazionale. Il successo di chi sceglie di ricevere la pensione in Slovacchia poggia su due pilastri normativi indistruttibili.

La legislazione interna slovacca

A differenza di altri Paesi che hanno creato leggi speciali a tempo per attrarre i pensionati stranieri (regimi spesso flessibili e soggetti ai cambi di umore dei governi locali), la Slovacchia adotta una linea strutturale.

All’interno del proprio ordinamento fiscale ordinario, Bratislava ha stabilito che i proventi da una pensione non sono soggetti a imposta sul reddito. L’aliquota applicata a questi trattamenti è, semplicemente, pari allo 0%. Non esiste una scadenza, né un limite di anni oltre il quale il privilegio decade.

La Convenzione contro le doppie imposizioni

Il secondo pilastro è rappresentato dalla Convenzione internazionale per evitare le doppie imposizioni siglata originariamente tra l’Italia e la Cecoslovacchia (Legge n. 303/1983), i cui effetti sono stati pienamente ereditati dalla Repubblica Slovacca.

L’articolo 18 di questo trattato stabilisce un principio cardine: le pensioni pagate a un residente di uno Stato contraente in relazione a un passato impiego nell’altro Stato sono tassabili soltanto nello Stato di residenza del beneficiario.

Quando un pensionato italiano trasferisce legalmente la propria residenza fiscale sotto i Carpazi, si verifica un corto circuito virtuoso:

l’Italia perde il diritto di tassare l’assegno alla fonte e deve trasferire l’importo interamente al lordo;

la Slovacchia acquisisce la potestà fiscale esclusiva, ma avendo un’aliquota interna dello 0% sulle pensioni, non trattiene un solo centesimo.

Il risultato finale è un aumento netto del potere d’acquisto che, a seconda dello scaglione Irpef di appartenenza in Italia, può variare dal 23% fino a oltre il 43% dell’intero importo pensionistico.

Chi può davvero trasferirsi? Il discrimine tra pubblico e privato

Questo paradiso fiscale non è però accessibile a tutti. Esiste una linea di demarcazione netta, tracciata dall’architettura dei trattati internazionali, che divide i pensionati in due categorie ben distinte: il settore privato e il pubblico impiego.

Il semaforo verde per le pensioni private

Il beneficio dello 0% si applica esclusivamente alle pensioni del settore privato (ex dipendenti di aziende private, artigiani, commercianti, iscritti alla gestione separata o a casse professionali autonome). Per queste categorie, l’Articolo 18 della Convenzione non lascia spazio a interpretazioni: la tassazione spetta solo al Paese di arrivo.

Il semaforo rosso per gli ex dipendenti pubblici

Per chi percepisce una pensione pubblica (ex Inpdap, ex amministrazioni statali, comparto difesa o scuola), la situazione è radicalmente diversa. L’Articolo 19 della medesima Convenzione stabilisce che le pensioni corrisposte da uno Stato o da una sua suddivisione politica a una persona fisica per servizi resi a tale Stato sono tassabili soltanto nello Stato d’origine (quindi in Italia).

Il pensionato pubblico che si trasferisce a Bratislava continuerebbe a subire le trattenute Irpef italiane alla fonte, vanificando il senso fiscale del trasferimento. L’unica e rarissima eccezione si verifica qualora il pensionato decida di acquisire la cittadinanza slovacca, perdendo quella italiana.

Defiscalizzazione: ecco come fare

Il percorso per ottenere la defiscalizzazione dell’assegno Inps richiede di muoversi con estrema precisione. L’Agenzia delle Entrate italiana è particolarmente vigilante sui trasferimenti all’estero, e per evitare contestazioni di esterovestizione (ovvero un trasferimento fittizio volto solo a evadere le tasse) è necessario strutturare un fascicolo probatorio inattaccabile.

L’iter standard si articola in quattro macro-fasi.

La verifica della natura del reddito

Prima di compiere qualsiasi passo, è opportuno richiedere una certificazione ufficiale all’Inps per confermare che l’intera struttura della pensione sia classificata come privata.

Il radicamento sul territorio slovacco

Il richiedente deve trasferirsi fisicamente nel Paese per la maggior parte dell’anno solare (almeno 183 giorni, anche non consecutivi). È necessario sottoscrivere un contratto di locazione a lungo termine o acquistare un immobile, ottenendo la carta di soggiorno Ue rilasciata dalla polizia di frontiera slovacca.

L’iscrizione all’Aire

Entro 90 giorni dal trasferimento, il cittadino deve iscriversi all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero. Questo passaggio sancisce ufficialmente la perdita della residenza fiscale italiana.

L’istanza di defiscalizzazione

Ottenuto il certificato di residenza fiscale slovacco, si compila il modello EP-I/IT (il modulo internazionale per l’esenzione dalle imposte italiane). Il documento, vidimato dalle autorità fiscali slovacche, viene inviato all’Inps. Da quel momento, l’istituto previdenziale inizierà a erogare l’importo lordo. Le eventuali ritenute subite nei mesi di transizione potranno essere recuperate tramite un’istanza di rimborso.

Oltre le tasse: com’è la vita reale in Slovacchia?

Se l’aspetto fiscale è la calamita che attrae l’attenzione, la sostenibilità del trasferimento si gioca sulla qualità della vita quotidiana. Sotto questo profilo, trasferirsi e godersi la pensione in Slovacchia offre un pacchetto di condizioni estremamente competitivo, pur richiedendo qualche compromesso sul piano personale.

Costo della vita e potere d’acquisto

La Slovacchia, specialmente se si escludono i quartieri più centrali della capitale Bratislava, offre un costo della vita decisamente inferiore rispetto alla media delle regioni del Centro-Nord Italia. Gli affitti di appartamenti moderni e dotati di ogni comfort viaggiano su cifre che in Italia sarebbero impensabili per un capoluogo (spesso tra i 250 e i 400 euro mensili). Anche la spesa quotidiana, i servizi, le utenze e la ristorazione consentono di mantenere uno stile di vita elevato. Un pensionato che in Italia fatica ad arrivare a fine mese con 1.500 euro netti, in Slovacchia – incassando il lordo e sfruttando i prezzi locali – si ritrova con una capacità di spesa raddoppiata.

La stabilità della moneta unica

Un vantaggio strategico straordinario rispetto a mete concorrenti come l’Ungheria, la Romania o l’Albania è l’adozione dell’Euro, avvenuta nel 2009. Per un pensionato italiano questo significa azzerare il rischio di cambio (la svalutazione della moneta locale che potrebbe erodere il valore della pensione) e non dover ricalcolare mentalmente ogni spesa. I prezzi sono trasparenti, stabili e immediatamente comprensibili.

Sicurezza, infrastrutture e welfare termale

La Slovacchia è uno dei Paesi più sicuri d’Europa, con tassi di criminalità micro e macroscopica estremamente bassi. Le città sono pulite, i trasporti pubblici puntuali e la natura è rigogliosa. Il Paese vanta una tradizione secolare nel settore del benessere termale: località come Piešťany o Trenčianske Teplice offrono strutture mediche e di relax all’avanguardia a costi accessibili, un dettaglio non da poco per la Silver Economy.

Sanità a costo minimo

Un altro mito da sfatare riguarda l’assistenza medica. I pensionati italiani che si trasferiscono legalmente mantengono il diritto alla copertura sanitaria europea. Presentando il modello S1 (rilasciato dall’Asl italiana prima della partenza), ci si può iscrivere al sistema sanitario slovacco (zdravotná poisťovňa). Poiché la pensione estera non è tassata in Slovacchia, il reddito imponibile locale è pari a zero, il che si traduce in contributi per la tessera sanitaria calcolati sui minimi di legge, garantendo l’accesso a cure mediche e ospedaliere senza esborsi proibitivi.

I nodi da sciogliere: clima e barriera linguistica

Nessun paradiso è perfetto, e un trasferimento consapevole richiede l’analisi dei punti critici. Il primo ostacolo è indubbiamente il clima. Chi sogna un ritiro dorato in riva al mare, con temperature miti tutto l’anno, troverà la Slovacchia ostica. Il clima è tipicamente continentale: le estati sono calde, ma gli inverni possono essere lunghi, rigidi e caratterizzati da abbondanti nevicate.

Il secondo scoglio è la lingua. Lo slovacco è un idioma slavo complesso e lontano dalle radici latine. Sebbene la capitale Bratislava e le generazioni più giovani abbiano un’ottima padronanza dell’inglese (e talvolta del tedesco), la gestione della burocrazia periferica o la comunicazione quotidiana nei piccoli centri può risultare complessa. Per superare questo ostacolo, la maggior parte degli espatriati si affida ad agenzie specializzate o a consulenti bilingue che gestiscono le pratiche di insediamento e i primi adempimenti.

Infine, la logistica. Pur non essendoci il mare, la Slovacchia è geograficamente vicina all’Italia. Bratislava dista appena un’ora di autostrada dall’aeroporto internazionale di Vienna, uno dei nodi aeroportuali più importanti del mondo, dal quale partono quotidianamente decine di voli low-cost per qualsiasi città italiana, facilitando i rientri periodici per motivi familiari o affettivi.