Fonte: iStock Come compilare il modello 730/2025 eredi

Il Modello 730/2025 eredi può essere utilizzato per presentare la dichiarazione dei redditi di un contribuente deceduto, purché lo stesso fosse in possesso dei requisiti per utilizzarlo. Ricordiamo che, almeno in un primo momento, era necessario utilizzare il Modello Redditi Pf.

È possibile presentare il Modello 730/2025 per i soggetti che sono deceduti nel 2024 o entro il 30 settembre 2025. Per quanti dovessero venire a mancare dal 1° ottobre 2025 è necessario presentare il Modello Redditi Pf. L’unico limite che c’è all’utilizzo è l’impossibilità di appoggiarsi ad un sostituto d’imposta per tutte le pratiche relative alla dichiarazione dei redditi.

Modello 730/2025 eredi, chi è tenuto a presentarlo

Il soggetto che è deceduto, da un punto di vista strettamente fiscale, è un contribuente tenuto al versamento dell’Irpef, ossia l’imposta sul reddito delle persone fisiche. Questo obbligo comprende, ovviamente, solo il periodo dal quale ha inizio il periodo d’imposta e si conclude con la data del decesso. Nel caso in cui, in questo periodo, il defunto dovesse aver percepito dei redditi e non rientra nelle fattispecie che ne determinano l’esclusione, egli – o più correttamente i suoi eredi – devono presentare la dichiarazione dei redditi utilizzando:

il Modello 730/2025;

il Modello Redditi Pf.

Attraverso questi strumenti può essere liquidata l’imposta dovuta. L’operazione, ai fini pratici, dovrà essere effettuata dagli eredi.

Come si presenta la dichiarazione dei redditi

Gli eredi del defunto possono utilizzare il Modello 730/2025 nel caso in cui il contribuente in vita non fosse obbligato ad utilizzare il Modello Redditi Pf: questo obbligo scaturisce nel caso in de cuius fosse titolare di una partita Iva, come gli imprenditori individuali o i pensionati che stessero ancora svolgendo la libera professione.

Per accedere al Modello 730/2025 del defunto, gli eredi possono accedere alla propria dichiarazione dei redditi precompilata, dove, tra le varie opzioni, c’è la possibilità di accedere per conto di un soggetto deceduto dei quali si è eredi. A questo punto è possibile accedere alla dichiarazione dei redditi del soggetto defunto.

Quali redditi si possono dichiarare con il Modello 730/2025 eredi

I redditi dichiarabili con il Modello 730/2025 sono quelli che derivano da un reddito da lavoro dipendente. Volendo entrare un po’ di più nel dettaglio, il de cuius, nel corso del periodo d’imposta 2024, deve aver percepito i seguenti redditi:

da lavoro dipendente, pensione o assimilati a quello da lavoro dipendente. Tra questi ultimi rientrano i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, i contratti di lavoro a progetto;

di capitale;

di fabbricati e terreni;

di lavoro autonomo, purché non sia richiesta la partita Iva, come per esempio quelli legati a delle prestazioni non abituali;

assoggettabili a tassazione separata;

diversi, come quelli che derivano da immobili o terreni che si trovano all’estero.

Alcuni chiarimenti sono stati forniti direttamente dall’Agenzia delle Entrate, la quale ha spiegato che:

Chi presenta la dichiarazione per conto di una persona deceduta deve compilare e sottoscrivere due 730. In entrambi vanno riportati sia il codice fiscale del contribuente deceduto sia il proprio; quest’ultimo deve essere trascritto nel campo CODICE FISCALE (rappresentante o tutore o erede). In questi casi, non si può presentare una dichiarazione congiunta; inoltre, i redditi dell’erede non sono cumulabili con quelli della persona per conto della quale viene presentata la dichiarazione.

Come accedere al Modello 730/2025 precompilato erede

Per poter accedere al Modello 730/2025 precompilato eredi, i diretti interessati devono essere in possesso delle proprie credenziali digitali – Spid, Cie o CNS -. In alternativa è possibile rivolgersi ad un Caf o ad un professionista abilitato. In questi ultimi casi è necessario conferire un’apposita delega.

Volendo muoversi in completa autonomia, gli eredi, una volta che siano entrati nell’area riservata dell’AdE, devono accedere al box della precompilata e selezionare: Accedi alla precompilata in qualità di erede. A questo punto devono selezionare il codice fiscale della persona deceduta e presentare la dichiarazione dei redditi.

Per facilitare questo compito, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dell’erede abilitato un Modello 730/2025 precompilato della persona deceduta, nella quale si trovano tutti gli oneri detraibili e deducibili che sono riconducibili al de cuius e che sono già stati comunicati all’Agenzia delle Entrate da soggetti esterni. Tra questi rientrano:

spese sanitarie;

interessi passivi sui mutui;

premi assicurativi;

contributi previdenziali.

L’erede, a questo punto, ha la possibilità di accettare, modificare o integrare la dichiarazione dei redditi. E, quindi, inviarla direttamente all’AdE attraverso l’applicazione web.

Quando devono essere versate le imposte

Il termine entro il quale versare le imposte che scaturiscono dal Modello 730/2025 eredi variano a seconda della data nella quale il contribuente è deceduto:

i versamenti devono essere effettuati entro i termini ordinari, nel caso in cui il decesso sia avvenuto entro il 28 febbraio 2025;

i versamenti devono essere effettuati entro il 30 dicembre 2025, nel caso in cui il decesso sia avvenuto dopo il 28 febbraio 2025.

Qualora risultasse un conguaglio a credito, l’erede ha la possibilità di adottare le stesse modalità previste per i contribuenti che sono senza sostituto d’imposta. Sarà direttamente l’Agenzia delle Entrate – entro sei mesi dal termine previsto per trasmettere la dichiarazione dei redditi – ad effettuare il rimborso.

Come accedere al cassetto fiscale

Gli eredi, per poter accedere al cassetto fiscale della persona deceduta, devono essere in possesso degli stessi elementi obbligatori necessari per compilare il suo modello 730/2025, ossia:

l’identità digitale;

la qualifica di erede.

All’interno del cassetto fiscale è possibile trovare: