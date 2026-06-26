Biglietto per un concerto comprato su un sito non ufficiale, posso chiedere il rimborso?

Il rimborso non dipende solo dal sito su cui hai comprato il biglietto. Conta se l’evento è saltato, se il titolo è valido e se la rivendita era autorizzata o solo speculativa.

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IPA

L’estate 2026 si è aperta con una stagione live già satura di sold out. Vasco Rossi ha venduto oltre 350mila biglietti in due ore per il tour negli stadi; Cremonini ha mandato sold out Imola, con oltre 75mila spettatori, dentro una corsa che sfiora i 900mila biglietti venduti in meno di dodici mesi. Per alcuni concerti, il biglietto finisce prima che molti riescano a decidere se comprarlo.

Quando il canale ufficiale si svuota, il biglietto ricompare in altri spazi: annunci online, piattaforme di rivendita, siti che promettono ancora posti per una data già esaurita. Il prezzo è più alto, il pagamento va a buon fine, la conferma arriva via email. Solo dopo si scopre che il sito non era ufficiale.

Ma cosa succede se il concerto viene annullato, se il biglietto non funziona o se il nominativo non coincide, chi restituisce i soldi?

La recente delibera AGCOM n. 10/26/CONS sul caso Misterticket mostra il lato strutturato del fenomeno: non il singolo fan che rivende il biglietto perché non può più andare, ma un sistema di acquisti massivi, annunci online e rivendite a prezzo maggiorato.

Il sito non era ufficiale, posso ancora riavere i soldi?

Il biglietto per un concerto è un titolo di accesso: serve a entrare a un evento determinato, nella data e nel luogo indicati, alle condizioni fissate dall’organizzatore e dal canale di vendita. Se il biglietto è stato comprato su un sito non ufficiale, una tutela può esserci, ma passa da tre verifiche:

da dove proviene il titolo;

chi lo ha venduto;

l’ingresso promesso è davvero garantito.

“Pagare il biglietto prova l’acquisto. Entrare al concerto richiede un titolo valido”.

L’art. 1, co. 545, della l. n. 232/2016, introdotto per contrastare il secondary ticketing, sanziona la vendita o il collocamento di titoli di accesso da parte di soggetti diversi dai titolari dei sistemi di emissione. La stessa norma salva la cessione occasionale fatta da una persona fisica, a prezzo pari o inferiore a quello nominale e senza finalità commerciale.

La cessione del biglietto da parte di un fan resta su un piano diverso dalla rivendita organizzata, a prezzo maggiorato, fuori dai canali autorizzati o accompagnata da informazioni poco chiare su venditore, valore nominale, nominativo e garanzie in caso di annullamento.

La possibilità di riavere i soldi dipende dal difetto concreto dell’acquisto: evento non svolto, biglietto inutilizzabile all’ingresso, venditore non identificabile, rivendita non autorizzata o informazioni ingannevoli. In quest’ultimo caso può entrare anche la disciplina sulle pratiche commerciali scorrette prevista dagli artt. 20 ss. del Codice del Consumo.

Il concerto è annullato o rinviato, il rimborso spetta sempre?

Se l’evento viene annullato la prestazione promessa non viene resa, quindi può esserci il rimborso.

“Nei contratti a prestazioni corrispettive, se una prestazione diventa impossibile, il prezzo non può essere trattenuto come se l’ingresso fosse stato garantito (art. 1463 c.c.)”.

Invece, se il concerto è rinviato, la nuova data può conservare l’utilità dell’evento, soprattutto se il ticket resta valido e consente l’ingresso senza ulteriori passaggi. Può però accadere che il rinvio faccia venir meno l’interesse concreto del consumatore, per la distanza dalla data originaria, per il luogo, per i tempi o per condizioni personali sopravvenute. In questi può applicarsi l’art. 1464 c.c., che guarda all’impossibilità parziale e all’interesse dell’altra parte a ricevere ancora la prestazione.

Nel caso della rinuncia personale, l’art. 59 del Codice del Consumo esclude il diritto di recesso per i servizi riguardanti attività del tempo libero quando il contratto prevede una data o un periodo specifici di esecuzione. Chi compra online un biglietto e poi non può più andare al concerto non entra in automatico nel ripensamento di 14 giorni previsto per molti acquisti a distanza.

“Evento annullato, evento rinviato e rinuncia personale non aprono la stessa strada. Prima di chiedere il rimborso bisogna capire perché il biglietto non viene usato”.

Il biglietto è falso o non mi fa entrare, basta chiedere il rimborso?

Se il biglietto non arriva o non consente l’ingresso, la questione riguarda la validità del titolo consegnato. Può essere un biglietto falso, duplicato, non valido, intestato a un’altra persona o inutilizzabile perché il cambio nominativo non è possibile. In questi casi il primo piano è civile: chi vende deve consegnare un titolo idoneo a garantire l’accesso promesso.

“L’art. 1453 c.c. consente, nei contratti a prestazioni corrispettive, di chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo il risarcimento del danno”.

Significa che il venditore consegna un titolo che non consente di entrare, la richiesta può riguardare la restituzione del prezzo e gli eventuali danni.

Il biglietto nominativo aggiunge un controllo ulteriore. Per gli eventi di spettacolo in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori, la legge n. 232/2016 prevede titoli nominativi; il comma 545-quater disciplina rimessa in vendita e cambio nominativo attraverso canali autorizzati. Un biglietto può esistere materialmente e restare inutilizzabile se il nominativo non coincide con chi si presenta all’ingresso o se il cambio non può essere effettuato.

Se al titolo non valido si aggiunge l’inganno, allora si tratta di truffa. L’art. 640 c.p. punisce chi, con artifici o raggiri, induce altri in errore e ottiene un profitto ingiusto con danno altrui. Possono rilevare l’annuncio falso, l’identità fittizia, il titolo contraffatto, il venditore che incassa e sparisce.

Per muoversi serve un reclamo scritto al venditore, con numero d’ordine, evento, data, prezzo pagato, canale di acquisto e motivo della contestazione. Alla richiesta vanno allegati ricevuta, conferma d’ordine, screenshot dell’annuncio, condizioni di vendita e comunicazioni ricevute. Se il biglietto non arriva, è contraffatto o non corrisponde a quanto promesso, si può valutare anche la contestazione del pagamento alla banca o al circuito della carta, che resta distinta dall’azione contro il venditore.

Quando la rivendita online diventa bagarinaggio?

Il secondary ticketing comprende anche le rivendite fisiologiche: una persona compra un biglietto, non può più andare al concerto e lo cede a qualcun altro. La legge lascia fuori dalla sanzione proprio la vendita occasionale fatta da una persona fisica, a prezzo pari o inferiore a quello nominale e senza finalità commerciale.

La soglia cambia quando la cessione diventa attività organizzata. L’art. 1, comma 545, della legge n. 232/2016 sanziona la vendita o il collocamento di titoli di accesso da parte di soggetti diversi dai titolari dei sistemi di emissione.

“Il fan che cede un biglietto resta su un piano diverso da chi compra titoli in serie per rivenderli a prezzo maggiorato”.

Nel caso Misterticket, l’AGCOM ha ricostruito una filiera riferita a 408 eventi: acquisti massivi, multi-account, titoli collocati fuori dai sistemi autorizzati e annunci pubblicati anche “allo scoperto”, cioè prima della reale disponibilità del biglietto. La sanzione è stata calcolata in 10.000 euro per ciascuna violazione, fino all’importo complessivo di 4.080.000 euro.

La normativa segue il percorso del biglietto: chi lo emette, chi lo acquista, chi lo rimette in vendita, chi ha incassa il sovrapprezzo e quali informazioni riceve il consumatore.

La violazione comporta l’inibizione della condotta e una sanzione amministrativa da 5.000 a 180.000 euro. Se la violazione avviene online, possono essere disposte anche la rimozione dei contenuti e, nei casi più gravi, l’oscuramento del sito.

Per chi ha comprato, conta il vizio della vendita: AGCOM per la rivendita organizzata fuori dai sistemi autorizzati, AGCM per le informazioni ingannevoli su prezzo, valore nominale, venditore o garanzie. Denuncia o querela entrano quando compaiono artifici, identità false, titoli contraffatti, biglietti duplicati o venditori spariti dopo il pagamento.