Revisione della caldaia: chi paga se c’è un incidente in casa?

Avvocato civilista con passione per la scrittura, rende il diritto accessibile attraverso pubblicazioni mirate e consulenze chiare e personalizzate.

123RF

La revisione della caldaia è obbligatoria e rientra negli adempimenti di manutenzione previsti dalla normativa sugli impianti termici. Non si tratta di un adempimento formale, se non viene effettuata e si verifica un incidente, incendio, esplosione o intossicazione da monossido, la mancanza della revisione può incidere sulla responsabilità civile e sulla copertura assicurativa. Il risarcimento può essere anche molto elevato. Ma non paga in automatico chi vive nell’immobile: conta chi aveva l’obbligo di manutenzione e chi era il custode dell’impianto.

Revisione caldaia obbligatoria: ogni quanto va fatta e cosa si rischia se non si fa?

La revisione della caldaia è obbligatoria in base al DPR 74/2013, che disciplina l’esercizio, il controllo e la manutenzione degli impianti termici negli edifici.

Occorre distinguere tra:

manutenzione ordinaria , eseguita con cadenza annuale o secondo le istruzioni del costruttore;

, eseguita con cadenza annuale o secondo le istruzioni del costruttore; controllo dei fumi o verifica dell’efficienza energetica, con periodicità variabile, di norma ogni 2 o 4 anni a seconda di potenza, combustibile e tipologia, ad esempio caldaia a gas o a condensazione.

Tutti gli interventi devono essere annotati nel libretto di impianto, documento obbligatorio che accompagna la caldaia per tutta la sua vita utile. In molte Regioni, l’avvenuto controllo è attestato dal cosiddetto bollino (verde o blu), che certifica la regolarità dell’intervento.

Se la revisione non viene effettuata, il responsabile dell’impianto (proprietario o conduttore) rischia delle sanzioni amministrative che possono superare i 3.000 euro, oltre all’obbligo di mettere l’impianto a norma.

In caso di controllo a campione da parte dell’ente locale o della società incaricata, la mancanza di manutenzione può comportare la multa. Il profilo più delicato emerge quando si verifica un guasto o un incidente. In quel caso, la mancata revisione diventa un elemento decisivo per accertare la responsabilità.

Manutenzione caldaia in affitto: a chi spetta tra proprietario e inquilino?

Se l’immobile è locato, l’art. 1575 c.c. impone al locatore di consegnare e mantenere la cosa in buono stato di manutenzione, idonea all’uso pattuito. L’art. 1576 c.c., invece, stabilisce che le riparazioni di piccola manutenzione sono a carico del conduttore, mentre restano a carico del proprietario quelle necessarie a mantenere l’immobile in condizioni strutturali adeguate.

Applicando questi principi alla revisione della caldaia in affitto:

manutenzione ordinaria e controllo annuale : spettano all’inquilino, che utilizza l’impianto e ne è custode durante il rapporto locativo;

e : spettano all’inquilino, che utilizza l’impianto e ne è custode durante il rapporto locativo; interventi straordinari, sostituzione della caldaia, adeguamento a norma: restano a carico del proprietario.

“La manutenzione ordinaria e il controllo annuale, di regola, restano quindi in capo al conduttore”.

Rientrano la pulizia periodica, l’analisi dei fumi, la verifica dell’efficienza energetica e la compilazione del libretto. Anche la prima pulizia successiva alla consegna dell’immobile, se l’impianto è funzionante e a norma, grava sul conduttore quale onere connesso all’uso.

Diverso è il caso di impianto vetusto o non conforme. Se la caldaia presenta difetti strutturali, è obsoleta o non rispetta la normativa di sicurezza, la responsabilità ricade sul locatore, perché l’obbligo di consegnare un bene idoneo all’uso precede il contratto e non può essere trasferito all’inquilino. Lo stesso vale per la prima installazione o per la sostituzione integrale dell’impianto.

Quanto alle riparazioni impreviste, occorre distinguere: se il guasto deriva da normale usura, la spesa è del proprietario; se è conseguenza di cattivo uso o mancata manutenzione ordinaria, può essere imputata al conduttore.

Se la caldaia senza revisione causa un incidente, chi risponde dei danni?

Se una caldaia senza revisione provoca un incendio, un’esplosione o un’intossicazione da monossido, la questione si sposta nell’alveo della responsabilità oggettiva.

“L’art. 2051 c.c. disciplina la responsabilità per cose in custodia per il quale chi ha il potere di controllo e gestione della cosa risponde dei danni che essa provoca, salvo che provi il caso fortuito”.

Oltre all’incidente occorre accertare il nesso causale tra la mancata manutenzione e il danno. Se l’esplosione o l’incendio sono conseguenza diretta dell’omissione della revisione obbligatoria, l’assenza di controlli periodici diventa un elemento decisivo. L’onere della prova grava su chi chiede il risarcimento, ma una volta dimostrato il danno derivante dall’impianto, spetta al custode provare che l’evento è stato determinato da un fattore imprevedibile e inevitabile. Tuttavia, l’omessa manutenzione, in concreto, difficilmente integra caso fortuito: si tratta di un rischio evitabile con la normale diligenza.

È possibile un concorso di colpa, ad esempio se l’inquilino usa l’impianto in modo improprio o ignora segnali di malfunzionamento.

Gli scenari concreti possono cambiare la distribuzione della responsabilità. Se l’obbligo di manutenzione ordinaria era in capo all’inquilino e l’incidente deriva da controlli omessi o da uso negligente, la responsabilità può ricadere su di lui. Se invece l’impianto era difettoso, vetusto o non a norma, la responsabilità grava sul proprietario, che ha l’obbligo di consegnare e mantenere un bene sicuro. In presenza di un guasto improvviso e imprevedibile, la valutazione è caso per caso e ruota attorno alla prova del fortuito.

Anche nel diritto comparato l’esplosione di una caldaia è stata utilizzata per tracciare il confine della responsabilità. Nel celebre caso statunitense Losee v. Buchanan (“boiler case”), il tema era proprio questo: chi gestisce un impianto potenzialmente pericoloso risponde dei danni che esso provoca, salvo dimostrare un evento del tutto imprevedibile.

Situazione Chi paga / chi risponde Mancata manutenzione ordinaria Inquilino Impianto vecchio o non a norma Proprietario Guasto imprevedibile Da valutare caso per caso Incidente con danni a terzi Custode dell’impianto (art. 2051 c.c.) Mancata revisione documentata Rischio responsabilità + possibile esclusione assicurativa

L’assicurazione casa copre un incidente causato da caldaia non revisionata?

In linea generale sì, ma solo se gli obblighi di manutenzione sono stati rispettati. Se la caldaia non è stata revisionata e da ciò deriva un incendio, un’esplosione o un’intossicazione, la copertura assicurativa può essere ridotta, esclusa o seguita da rivalsa.

Se l’immobile è assicurato con una RC del proprietario, la compagnia può risarcire i danni causati a terzi. Tuttavia l’indennizzo opera nei limiti delle condizioni contrattuali. Molte polizze subordinano la copertura al rispetto degli obblighi di legge in materia di manutenzione degli impianti.

Analoga valutazione riguarda la polizza di responsabilità civile del conduttore. Se il danno deriva da mancata manutenzione ordinaria posta a suo carico, l’assicurazione può intervenire, ma resta vincolata alle clausole di esclusione previste dal contratto.

Il nodo giuridico è l’aggravamento del rischio. L’assicurato deve dichiarare circostanze rilevanti e non alterare le condizioni di rischio valutate dalla compagnia (art. 1892 c.c.). Un impianto non revisionato, quando la manutenzione era dovuta, può essere qualificato come aggravamento.

In queste ipotesi l’assicuratore può ridurre l’indennizzo, negare la copertura nei casi più gravi oppure esercitare azione di rivalsa dopo aver risarcito il terzo danneggiato.

L’assenza di revisione documentata può compromettere la copertura assicurativa o determinare la rivalsa della compagnia.

Se l’inquilino non fa la manutenzione o manca la revisione: cosa succede e chi controlla?

Quando la manutenzione ordinaria e i controlli periodici sono a carico del conduttore e non vengono effettuati, si configura un inadempimento contrattuale. Il proprietario può contestare la violazione con una diffida, intimando l’esecuzione della manutenzione entro un termine ragionevole. Se l’inquilino persiste nell’omissione, il locatore può anticipare la spesa e chiederne il rimborso. Nei casi più gravi, quando la mancata revisione espone l’immobile a rischi per la sicurezza, l’inadempimento può legittimare la richiesta di risoluzione del contratto per grave violazione degli obblighi.

Anche il deposito cauzionale può essere coinvolto. Se il proprietario sostiene costi per regolarizzare l’impianto a causa dell’omissione del conduttore, può trattenere le somme necessarie al momento della riconsegna dell’immobile, purché il danno sia documentato.