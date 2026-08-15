Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Come devono essere gestiti gli interessi attivi

Quando si parla di gestione del risparmio, investimenti o dinamiche di bilancio aziendale, il binomio composto da interessi attivi e ritenute rappresenta uno dei pilastri fondamentali del sistema fiscale italiano. Troppo spesso, sia i privati cittadini sia gli imprenditori tendono a confondere i rendimenti lordi con quelli netti, sottovalutando l’impatto del prelievo tributario alla fonte o, al contrario, ignorando specifici obblighi dichiarativi che possono portare a pesanti sanzioni.

Il quadro normativo italiano, governato principalmente dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) e dal Dpr n. 600/1973, traccia una linea di demarcazione netta tra i diversi soggetti percipienti e le differenti tipologie di strumenti finanziari. Comprendere come funziona questo meccanismo è essenziale per ottimizzare il proprio asset allocation e per pianificare correttamente la compliance fiscale.

Interessi attivi, cosa sono nel diritto tributario

Dal punto di vista prettamente fiscale, gli interessi attivi rappresentano la remunerazione di un capitale concesso a terzi. Sotto questa macro-categoria rientrano diverse fattispecie di rendimento:

i frutti maturati sulle giacenze nei conti correnti bancari e postali;

i rendimenti legati ai conti deposito (liberi o vincolati);

le cedole e i guadagni derivanti da obbligazioni societarie (corporate bond) o titoli del debito pubblico;

gli interessi derivanti da contratti di mutuo o finanziamento concessi a terzi (siano essi privati o società).

Nel momento in cui questi proventi entrano nella disponibilità del beneficiario, si configurano come redditi di capitale (art. 44 del TUIR). È proprio in questo istante che entra in gioco il meccanismo delle ritenute, ovvero il prelievo percentuale che lo Stato opera alla fonte per incassare il tributo dovuto.

L’aliquota standard del 26% e l’eccezione dei Titoli di Stato

La regola generale del sistema finanziario italiano prevede un’aliquota ordinaria pari al 26%. Questa percentuale si applica in modo uniforme alla stragrande maggioranza degli strumenti di risparmio di massa, come i conti correnti e i conti deposito delle banche commerciali, oltre che alle obbligazioni emesse da società private.

Esiste, tuttavia, una rilevante eccezione strutturale volta a favorire il finanziamento del debito pubblico: i Titoli di Stato italiani (BOT, BTP, CCT, CTZ) e i titoli a essi equiparati (come i buoni fruttiferi postali o i titoli emessi da Stati esteri inclusi nella cosiddetta White List) beneficiano di un’aliquota agevolata pari al 12,50%.

Quando calcoliamo il rendimento effettivo di un investimento, la presenza di queste due aliquote differenziate sposta in modo significativo l’attrattività di un prodotto rispetto a un altro: un conto deposito che offre il 4% lordo subirà una decurtazione del 26%, mentre un titolo di Stato al 3,5% lordo, tassato al 12,50%, potrebbe garantire un ritorno netto analogo o persino superiore.

Ritenuta a titolo d’imposta o titolo d’acconto

Il vero cuore operativo della tassazione degli interessi attivi risiede nella natura delle ritenute subite. Il fisco italiano applica due metodologie profondamente diverse a seconda che il beneficiario sia un privato cittadino (consumatore) o un soggetto che agisce nell’esercizio di un’attività d’impresa o professionale.

Il regime per i privati: la ritenuta a titolo d’imposta

Per i risparmiatori privati, il sistema è governato dal principio della massima semplificazione (e automazione). Quando la banca o l’istituto di credito accredita gli interessi attivi sul conto corrente o sul conto deposito, opera in qualità di sostituto d’imposta.

Ciò significa che l’intermediario calcola il 26% (o il 12,50%) sul lordo maturato, lo trattiene alla fonte e lo versa direttamente all’Erario per conto del cliente.

In questo scenario, la ritenuta è definita a titolo d’imposta. Il prelievo è tombale e definitivo. Il privato cittadino riceve una somma già netta e non ha alcun obbligo di inserire questi redditi nella propria dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Modello Redditi Persone Fisiche).

Il regime per le imprese: la ritenuta a titolo d’acconto

La situazione cambia radicalmente se il conto corrente o l’investimento è intestato a una società di capitali (Ires), a una società di persone o a un imprenditore individuale (Irpef) nell’ambito della propria attività.

In questo caso, le banche applicano comunque la ritenuta del 26% al momento della liquidazione degli interessi, ma questa trattenuta avviene a titolo d’acconto.

Gli interessi attivi lordi rappresentano per l’azienda un componente positivo di reddito (un ricavo finanziario ai sensi dell’art. 89 del Tuir) e, come tali, devono concorrere interamente alla formazione del reddito d’impresa nell’esercizio di competenza.

L’impresa deve obbligatoriamente inserire l’importo lordo degli interessi nel proprio bilancio e nella dichiarazione dei redditi. Le ritenute subite a monte nel corso dell’anno non vanno perse: si trasformano in un credito d’imposta che il contribuente potrà scomputare direttamente dalle imposte complessive dovute (Ires o Irpef) in sede di saldo.

Finanziamenti e contratti di mutuo: attenzione alle regole tra privati e soci

Un capitolo a parte e ad altissimo rischio di errore riguarda i flussi di interessi attivi derivanti da finanziamenti diretti, ossia non erogati tramite canali bancari tradizionali. Le fattispecie più comuni sono i prestiti fruttiferi tra privati cittadini oppure i finanziamenti concessi dai soci alla propria società per sostenerne la liquidità.

In queste situazioni, non essendoci una banca a fare da filtro automatico, le regole operative richiedono massima attenzione:

la presunzione di fruttuosità . In assenza di una pattuizione scritta contraria (che deve avere data certa), la legge presume che il prestito sia fruttifero e che maturino interessi calcolati al tasso legale;

. In assenza di una pattuizione scritta contraria (che deve avere data certa), la legge presume che il prestito sia fruttifero e che maturino interessi calcolati al tasso legale; gli obblighi di dichiarazione . Se un privato riceve interessi da un prestito, questi costituiscono un reddito di capitale che non ha subito una ritenuta alla fonte definitiva. Il percettore ha l’obbligo assoluto di indicare tali somme nel Quadro RL del Modello Redditi Pf, pagando l’Irpef in base al proprio scaglione progressivo (salvo i casi in cui sia applicabile un’imposta sostitutiva);

. Se un privato riceve interessi da un prestito, questi costituiscono un reddito di capitale che non ha subito una ritenuta alla fonte definitiva. Il percettore ha l’obbligo assoluto di indicare tali somme nel Quadro RL del Modello Redditi Pf, pagando l’Irpef in base al proprio scaglione progressivo (salvo i casi in cui sia applicabile un’imposta sostitutiva); la ritenuta della società. Se il prestito è erogato da un privato a una società, quest’ultima, nel momento in cui corrisponde gli interessi al socio, deve applicare una ritenuta del 26% a titolo d’acconto (se il socio è un soggetto d’impresa) o d’imposta (se il socio è un privato), provvedendo poi al versamento tramite modello F24 e alla successiva dichiarazione tramite il Modello 770.

Il fisco oltrefrontiera: la tassazione degli interessi attivi esteri

Nell’era della digitalizzazione finanziaria e delle piattaforme di investimento internazionali, è sempre più frequente l’apertura di conti correnti o conti deposito all’estero. In questo ambito, la gestione di interessi attivi e ritenute segue binari specifici che dipendono dalla struttura dell’intermediario utilizzato.

Il regime amministrato (con intermediario italiano)

Se per accedere al conto estero ci si avvale di un intermediario finanziario italiano (o di una filiale italiana di una banca estera) che opera come sostituto d’imposta, l’operatività resta identica a quella nazionale. Sarà l’intermediario ad applicare la ritenuta del 26% e il contribuente privato rimarrà esonerato da adempimenti dichiarativi.

Il regime dichiarativo (senza intermediario italiano)

Se il conto o il deposito è aperto direttamente presso un istituto estero senza alcuna intermediezione in Italia, l’istituto accrediterà gli interessi al lordo delle tasse italiane (al massimo decurtati delle tasse dello Stato di origine, la cosiddetta withholding tax). In questo scenario, il privato cittadino decade dal regime di esenzione e deve farsi carico di pesanti obblighi:

gli interessi attivi percepiti all’estero vanno obbligatoriamente indicati nel Quadro Rm del Modello Redditi , dove verranno assoggettati a un’imposta sostitutiva del 26%. Per evitare il fenomeno della doppia imposizione internazionale, il contribuente potrà, a determinate condizioni, recuperare le eventuali tasse già pagate all’estero sotto forma di credito d’imposta;

del , dove verranno assoggettati a un’imposta sostitutiva del 26%. Per evitare il fenomeno della doppia imposizione internazionale, il contribuente potrà, a determinate condizioni, recuperare le eventuali tasse già pagate all’estero sotto forma di credito d’imposta; parallelamente, la sola esistenza del conto all’estero attiva l’obbligo di compilazione del Quadro Rw per il monitoraggio fiscale delle attività detenute oltreconfine e per il calcolo dell’Ivafe (l’Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie all’Estero), che per i conti correnti specchia l’imposta di bollo italiana (34,20 euro), mentre per i prodotti finanziari e i depositi si attesta allo 0,20% sul valore della consistenza.

Il peso dell’imposta di bollo sul rendimento reale

Per una corretta pianificazione finanziaria, non si può guardare unicamente alla trattenuta fiscale sui guadagni. L’erosione del rendimento reale è determinata dalla combinazione tra le ritenute e l’imposta di bollo, una tassa patrimoniale che colpisce la mera esistenza del capitale depositato.

Mentre la ritenuta si applica esclusivamente sulla plusvalenza (se non ci sono interessi, non si pagano tasse), l’imposta di bollo è dovuta a prescindere dal rendimento:

sui conti correnti , se la giacenza media annua supera la soglia dei 5.000 euro, si applica un costo fisso annuale di 34,20 euro per le persone fisiche e di 100,00 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche (aziende e associazioni);

, se la giacenza media annua supera la soglia dei 5.000 euro, si applica un costo fisso annuale di 34,20 euro per le persone fisiche e di 100,00 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche (aziende e associazioni); sui conti deposito e sui portafogli titoli non esiste una franchigia. Si applica un’aliquota proporzionale dello 0,20% calcolata sull’intero capitale investito alla data di rendicontazione.

Su un conto deposito che rende l’1% lordo, l’effetto combinato del 26% di ritenuta e dello 0,20% di imposta di bollo riduce il guadagno reale a una frazione minima, evidenziando come la conoscenza dettagliata di queste voci sia l’unico strumento in grado di tutelare il potere d’acquisto del risparmio.