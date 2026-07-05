Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Quando si devono pagare Ivafe e imposta di bollo

Il panorama fiscale italiano legato agli investimenti si conferma come uno dei sistemi più stratificati e complessi a livello europeo. Per i risparmiatori e gli investitori domestici, la pianificazione finanziaria non può prescindere da una profonda conoscenza delle imposte patrimoniali che gravano sul capitale depositato. Tra queste, i due pilastri fondamentali sono l’imposta di bollo sulle attività finanziarie detenute in Italia e l’Ivafe (Imposta sulle Attività Finanziarie all’Estero), il suo corrispettivo speculare applicato ai capitali e ai prodotti finanziari collocati al di fuori dei confini nazionali.

Con l’entrata in vigore e il definitivo consolidamento delle riforme introdotte dal D.Lgs. n. 123/2025 (il decreto di razionalizzazione degli adempimenti tributari), il quadro applicativo per l’anno d’imposta 2026 delinea obblighi precisi, introduce importanti semplificazioni nella modulistica e impone una rendicontazione estremamente accurata.

L’imposta di bollo sui prodotti finanziari in Italia

L’imposta di bollo sui prodotti finanziari è un’imposta di natura squisitamente patrimoniale, introdotta nel nostro ordinamento con finalità di prelievo sul capitale complessivo. Essa colpisce la detenzione di strumenti finanziari presso intermediari finanziari italiani, agendo indipendentemente dal fatto che tali investimenti abbiano generato o meno un rendimento o una plusvalenza durante l’anno fiscale.

Ambito di applicazione e aliquota ordinaria

L’aliquota ordinaria applicata sui prodotti finanziari è pari allo 0,20% annuo (ovvero il 2 per mille). Il calcolo viene effettuato sul valore di mercato degli strumenti finanziari o, in mancanza di questo, sul valore nominale o di rimborso rilevato al termine del periodo di rendicontazione (generalmente al 31 dicembre di ogni anno).

L’imposta di bollo si applica a una platea estremamente vasta di strumenti finanziari, tra cui:

azioni di società quotate e non quotate;

obbligazioni societarie e Titoli di Stato (Bot, Btp, Cct, Btp Valore);

quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (fondi comuni di investimento ed ETF);

certificates, covered warrant e altri strumenti derivati;

conti deposito vincolati e liberi.

La particolarità dei conti correnti e la soglia di esenzione

Un trattamento differenziato è riservato ai conti correnti tradizionali e ai libretti di risparmio. Per questi strumenti non si applica l’aliquota proporzionale dello 0,20%, bensì un’imposta di bollo in misura fissa:

34,20 euro annui per le persone fisiche;

annui per le persone fisiche; 118,00 euro annui per i soggetti diversi dalle persone fisiche (società, enti giuridici, associazioni), a seguito dei recenti adeguamenti tariffari consolidatisi nel corso del 2026.

Per le persone fisiche è prevista una fondamentale clausola di esenzione: l’imposta fissa di 34,20 euro non è dovuta se la giacenza media annua complessiva, calcolata su tutti i conti correnti e libretti cointestati o intrattenuti presso il medesimo intermediario, risulta inferiore o uguale a 5.000 euro. Se la giacenza media supera anche solo di un centesimo tale soglia, l’imposta viene addebitata per intero. È fondamentale notare che i conti deposito non beneficiano di questa soglia di esenzione e sono sempre soggetti allo 0,20% sul saldo presente al momento della rendicontazione.

Per l’imposta di bollo sui titoli e prodotti finanziari (esclusi i conti correnti), la normativa prevede inoltre un limite massimo di spesa pari a 14.000 euro annui. Tuttavia, questo tetto si applica esclusivamente ai soggetti diversi dalle persone fisiche (aziende e holding). Per i risparmiatori privati non esiste alcun limite massimo: lo 0,20% si calcola sull’intero patrimonio finanziario detenuto.

L’Ivafe: il prelievo patrimoniale sulle attività estere

Quando il risparmiatore decide di diversificare i propri investimenti allocando capitali all’estero o aprendo conti correnti e dossier titoli presso intermediari non residenti in Italia, l’imposta di bollo cessa di applicarsi, lasciando il posto all’Ivafe (Imposta sulle Attività Finanziarie all’Estero).

Presupposto e aliquote

L’Ivafe è nata con l’intento di specchiare esattamente il prelievo patrimoniale domestico, evitando asimmetrie fiscali che potessero favorire la fuga di capitali verso l’estero. L’aliquota ordinaria per le attività finanziarie estere è infatti stabilita nella misura dello 0,20%, calcolata sul valore delle attività al termine dell’anno solare o del periodo di detenzione.

Per quanto riguarda i conti correnti esteri e i libretti di risparmio, l’imposta si applica in misura fissa pari a 34,20 euro per ciascun conto, con le medesime regole di esenzione previste in Italia (giacenza media complessiva estera inferiore a 5.000 euro). L’imposta va riproporzionata in base ai giorni di effettivo possesso del conto durante l’anno.

Il raddoppio dell’aliquota per i paesi black list

Una delle norme di maggior rigore nel sistema di tassazione estera riguarda i capitali detenuti in giurisdizioni non cooperative. Se le attività finanziarie sono collocate in Stati o territori a fiscalità privilegiata (inseriti nella cosiddetta black list ministeriale), l’aliquota Ivafe subisce un raddoppio, passando dallo 0,20% allo 0,40% annuo. Questa misura mira a disincentivare la detenzione di patrimoni in contesti opachi o privi di un adeguato scambio di informazioni fiscali con l’Italia.

Tabella riassuntiva: bollo o Ivafe nel 2026

Tipologia di strumento Imposta di bollo (Italia) Ivafe (estero) Note e soglie di esenzione Conti correnti (privati) 34,20 € fissa 34,20 € fissa Esente se giacenza media ≤ 5.000 € Conti correnti (società) 118,00 € fissa 118,00 € fissa Nessuna esenzione per giacenza Prodotti finanziari (Azioni, ETF, Fondi) 0,20% proporzionale 0,20% proporzionale Calcolato sul valore di fine periodo Attività in Paesi Black List Non applicabile 0,40% proporzionale Aliquota raddoppiata per opacità fiscale Cripto-attività / portafogli digitali 0,20% proporzionale 0,20% proporzionale Assimilate ai prodotti finanziari

Le novità del quadro fiscale nel 2026 e l’impatto del D.Lgs. 123/2025

Il contesto operativo del 2026 richiede particolare attenzione da parte dei contribuenti a causa di alcune riforme strutturali che, pur non modificando l’aliquota base dello 0,20% per l’imposta di bollo e l’Ivafe, ridefiniscono i confini della tassazione complessiva degli investimenti e le modalità dichiarative.

L’addio al Quadro RW: debutta il Quadro W

La novità procedurale più rilevante per chi detiene investimenti oltreconfine è dettata direttamente dal D.Lgs. n. 123/2025. Il decreto, nell’ottica di una profonda semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti fiscali, ha sancito il definitivo pensionamento del vecchio e temuto Quadro RW.

A partire dall’anno d’imposta corrente, il monitoraggio fiscale e la liquidazione dell’Ivafe confluiscono nel neonato Quadro W del Modello Redditi Persone Fisiche. Questa riorganizzazione unifica in un unico scomparto la dichiarazione delle consistenze patrimoniali estere e il calcolo dell’imposta dovuta, riducendo gli oneri formali per i contribuenti e i loro intermediari.

La stretta sulle cripto-attività

I crypto-asset sono ormai stabilmente inclusi nel perimetro dei prelievi patrimoniali. Chi detiene valute virtuali o token digitali, sia su exchange centralizzati esteri sia tramite wallet privati (chiavi private detenute in Italia), è tenuto al versamento dell’imposta patrimoniale del 0,20% sul valore dei mercati digitali al 31 dicembre, da liquidarsi anch’essa tramite le regole del monitoraggio armonizzate dal decreto del 2025.

A questa misura patrimoniale si affianca, per l’anno 2026, il pesante incremento dell’aliquota sulle plusvalenze (capital gain) derivanti dal trading di criptovalute, che è stata innalzata dal precedente 26% al 33%, eliminando contestualmente ogni soglia minima di franchigia (pari ai vecchi 2.000 euro) per le plusvalenze generate. Ogni transazione in utile genera quindi un debito d’imposta fin dal primo euro.

Riordino degli Enti del Terzo Settore

Sempre in forza del riallineamento normativo, si è concluso definitivamente il regime transitorio legato alle vecchie Onlus. L’esenzione dall’imposta di bollo per i rapporti bancari e finanziari rimane circoscritta unicamente agli Enti del Terzo Settore (ETS) regolarmente iscritti nel Runts (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) e alle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) registrate nel RASD, purché i conti siano strettamente dedicati allo svolgimento delle attività istituzionali o solidaristiche.

Modalità di versamento e liquidazione

I meccanismi di riscossione differiscono radicalmente a seconda del regime applicato all’investimento.

Nel caso di investimenti intermediati in Italia (regime amministrato o gestito), l’imposta di bollo viene calcolata e trattenuta direttamente dall’istituto finanziario presso cui è radicato il rapporto. La banca opera come sostituto d’imposta, addebitando la somma sul conto corrente del cliente con cadenza trimestrale, semestrale o annuale, provvedendo poi al versamento all’Erario. Il cliente riceve il conto già al netto dell’imposta.

Il regime dichiarativo si applica, invece, sui conti e le attività finanziarie detenute direttamente all’estero (es. broker esteri non sostituti d’imposta), il contribuente deve provvedere autonomamente al calcolo dell’Ivafe compilando il nuovo Quadro W all’interno della dichiarazione dei redditi, sfruttando le semplificazioni sui criteri di valorizzazione (valore di mercato o, in subordine, costo d’acquisto) previste dal D.Lgs. 123/2025.

Il pagamento dell’IVAFE avviene tramite il Modello F24 e segue le medesime scadenze previste per le imposte sui redditi (Irpef):

saldo e primo acconto da versare entro il 30 giugno di ciascun anno (o entro il 30 luglio applicando una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo);

da versare entro il 30 giugno di ciascun anno (o entro il 30 luglio applicando una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo); secondo acconto da versare entro il 30 novembre dell’anno in corso.

La corretta gestione dei prelievi legati all’imposta di bollo e all’Ivafe rappresenta una componente critica per ottimizzare il rendimento netto di un portafoglio d’investimento. In un contesto caratterizzato da controlli incrociati sempre più stringenti a livello europeo, il monitoraggio attento delle scadenze e dei valori di bilancio tramite il nuovo impianto normativo si conferma l’unica strada per evitare contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate e preservare la salute del proprio patrimonio nel lungo termine.