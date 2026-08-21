Carglass, marchio di riferimento nelle riparazioni e nella sostituzione dei cristalli per veicoli, ha lanciato un piano d’inserimento rivolto ad addetti tecnici su gran parte della rete nazionale.
La particolarità di questa campagna risiede nella disponibilità ad accogliere candidati che non hanno mai svolto la mansione. L’azienda garantisce un percorso di affiancamento pratico e teorico, volto a trasmettere le procedure operative necessarie per operare in autonomia all’interno delle officine della catena.
Indice
Profilo dei candidati e requisiti richiesti
La ricerca è indirizzata a chi intende apprendere un mestiere manuale ad alto contenuto tecnologico. Gli elementi fondamentali per accedere all’iter di valutazione comprendono:
- aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- aver completato il ciclo d’istruzione secondaria inferiore e aver ottenuto un diploma di qualifica professionale a indirizzo meccanico o carrozzeria;
- possedere la patente di guida di categoria B in corso di validità;
- nutrire una forte passione per il settore automobilistico e avere un’eccellente manualità nell’uso degli utensili d’officina.
Per quanto riguarda le competenze trasversali, Carglass ritiene che il candidato ideale debba avere una buona attitudine al contatto con i clienti ed essere predisposto al lavoro di squadra.
Non costituisce discriminante l’assenza di trascorsi nel settore dell’autoriparazione, poiché le competenze specifiche verranno trasferite tramite la scuola d’addestramento interna.
I compiti dell’operatore in officina
La risorsa inserita nel centro d’assistenza si farà carico delle lavorazioni sui veicoli dei clienti, seguendo rigidi protocolli di qualità e sicurezza.
Le mansioni giornaliere includono:
- interventi diretti per la riparazione dei danni da scheggiatura e la sostituzione integrale dei vetri auto;
- ricalibratura dei dispositivi avanzati di assistenza alla guida (sistemi Adas) collegati al parabrezza;
- accoglienza della clientela al momento della consegna del mezzo e compilazione della documentazione di servizio.
L’orario lavorativo si sviluppa su fasce giornaliere full-time definite dall’organizzazione del singolo centro di zona.
L’offerta aziendale e le tutele economiche
I candidati supereranno un primo periodo formativo retribuito per poi accedere all’organico di filiale. L’inquadramento normativo fa riferimento al Ccnl Terziario di livello 5, con un trattamento salariale che all’inizio varia tra i 23.500 e i 27.500 euro lordi annui, adeguato al livello d’ingresso, che comprende agevolazioni sul welfare e l’accesso agli strumenti d’officina in dotazione.
Come proporre la propria candidatura
Gli aspiranti tecnici possono compilare il modulo di richiesta telematico visitando la pagina lavora con noi del portale Carglass.
Nel form d’invio occorrerà specificare la provincia d’interesse per il collocamento e allegare un Curriculum Vitae in cui siano evidenziati gli studi svolti e l’eventuale possesso della patente.
Qualora non fosse presente la propria città o la propria Regione nelle filiali in cui si ricercano tecnici riparatori, si consiglia comunque di inviare una candidatura spontanea attraverso l’apposito form. Periodicamente, infatti, l’azienda attinge dall’archivio di curriculum già in suo possesso prima di annunciare una campagna di reclutamento.
Altre opportunità di lavoro
Questa iniziativa nel comparto dell’automotive amplia la serie di ricerche aperte da grandi realtà industriali per profili pratici e operativi. Risulta possibile valutare anche le 70 posizioni a tempo indeterminato aperte da Fincantieri nei cantieri navali, l’offerta di Techno Sky riservata a diplomati informatici o i percorsi formativi per la vendita offerti da Uniqlo.