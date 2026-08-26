Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

123RF Concorso Ripam 882 specialisti tecnici.

È stato indetto un nuovo concorso Ripam per 882 specialisti tecnici. La selezione riguarda le amministrazioni del Sud (comprese Regioni, Città metropolitane, Province, Unioni dei comuni e Comuni appartenenti ai rispettivi territori) ed è finalizzata al reclutamento di personale non dirigenziale da inserire a tempo indeterminato.

Concorso Ripam per 882 specialisti tecnici: dove sono previste le assunzioni

Chi partecipa a questo concorso non sarà inserito in una graduatoria nazionale indistinta, ma deve scegliere prima la regione di interesse. Nel dettaglio, i posti disponibili sono così ripartiti:

269 posti in Sicilia;

237 posti in Campania;

168 posti in Puglia;

104 posti in Calabria;

61 posti in Sardegna;

35 posti in Basilicata;

8 posti in Molise.

La domanda, quindi, può essere presentata per uno solo dei codici di concorso previsti dal bando.

Requisiti

Per prendere parte alla selezione, è necessario possedere:

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. Sono ammessi anche familiari dei cittadini Ue (anche se non aventi la cittadinanza di uno Stato membro) che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e cittadini di Paesi terzi (extra-UE) che siano titolari di permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o che detengano lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria;

maggiore età;

godimento dei diritti civili e politici;

idoneità psico-fisica all’impiego.

Inoltre, i candidati non devono:

essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

essere stati destituiti, dispensati o licenziati presso una pubblica amministrazione;

aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione. (Eventuali procedimenti penali o carichi pendenti devono essere dichiarati al momento della candidatura).

Titoli di studio richiesti

Tra i titoli di studio, il bando ammette i seguenti corsi di laurea magistrale e triennale:

LM-3 (Architettura del paesaggio);

LM-4 (Architettura e ingegneria edile architettura);

LM-22 (Ingegneria chimica);

LM-23 (Ingegneria civile);

LM-24 (Ingegneria dei sistemi edilizi);

LM-26 (Ingegneria della sicurezza);

LM-27 (Ingegneria delle Telecomunicazioni);

LM-28 (Ingegneria elettrica);

LM-30 (Ingegneria energetica e Nucleare);

LM-35 (Ingegneria per l’ambiente e il territorio);

LM-48 (Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale);

LM-75 (Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio);

L-7 (Ingegneria civile e ambientale);

L-17 (Scienze dell’architettura);

L-21 (Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale);

L-23 (Scienze e tecniche dell’edilizia);

L-32 (Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura).

Per i titoli conseguiti all’estero sono previste specifiche procedure di equipollenza o equivalenza.

Prove e punteggi

Per il concorso Ripam destinato all’assunzione di 882 specialisti tecnici è prevista un’unica prova scritta, ovvero un test composto da 40 quesiti a risposta multipla, da svolgere in 60 minuti, per un punteggio massimo di 30 punti:

25 domande verteranno su materie tecniche e specialistiche;

8 domande saranno di tipo logico-deduttivo e di ragionamento critico-verbale;

7 domande esporranno situazioni di lavoro a risolvere.

La prova viene superata con un punteggio minimo di 21/30 e:

per i primi 33 quesiti, la risposta corretta vale 0,75 punti, quella non data vale zero e quella errata comporta una penalizzazione di 0,25 punti;

per i 7 quesiti situazionali, invece, il punteggio varia in funzione dell’efficacia della risposta: la soluzione più efficace vale 0,75 punti, quella neutra 0,375 e quella meno efficace 0 punti.

I candidati collocati nelle prime posizioni, in numero corrispondente ai posti disponibili e tenendo conto delle eventuali riserve, vengono nominati vincitori e assegnati alle amministrazioni destinatarie per l’assunzione a tempo indeterminato. In caso di parità di punteggio entrano in gioco i titoli di preferenza previsti dal bando e dalla normativa.

Come presentare la domanda

La candidatura deve essere presentata online attraverso il portale inPA, dedicato ai concorsi pubblici. Per accedere alla procedura è necessario autenticarsi tramite Spid, Cie, Cns o eIDAS e completare la registrazione entro il 23 settembre 2026.

È inoltre richiesto il pagamento di una quota di partecipazione di 10 euro, da effettuare entro la scadenza della domanda. Il contributo non è rimborsabile.

Quando e dove si svolgerà la prova

Sempre su inPA saranno pubblicate le comunicazioni relative a data, luogo e orario della prova. Nel bando è stato specificato che le informazioni relative alla procedura saranno rese disponibili almeno 15 giorni prima dello svolgimento del test e avranno valore di notifica a tutti gli effetti.