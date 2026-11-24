Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Come funziona la fattura differita e quando emetterla

La fattura differita rappresenta una delle deroghe più rilevanti e diffuse rispetto al principio generale di tempestività nella certificazione fiscale delle operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto. Nata per alleggerire gli oneri contabili e gestionali delle imprese che intrattengono rapporti commerciali continuativi con i medesimi clienti, permette di riepilogare in un solo documento le cessioni e i servizi compiuti nell’arco di un mese solare.

Se la regola ordinaria impone la trasmissione della fattura immediata entro dodici giorni dal momento di effettuazione dell’operazione, la procedura differita consente di traslare tale termine al mese successivo. Tuttavia, l’accesso a questo canale agevolato non è indiscriminato: la normativa subordina la deroga a precisi requisiti probatori e alla tempestiva esigibilità del tributo, delineando un confine operativo marcato tra la cessione di beni e le prestazioni di servizi.

Fattura differita, il quadro normativo e la disciplina di favore

La fattura differita è disciplinata dall’articolo 21, comma 4, lettera a) del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, che regola la formazione, i contenuti essenziali e i termini di emissione dei documenti contabili. La disposizione stabilisce che, a fronte di cessioni scortate da documento di trasporto o analogo titolo probatorio e di prestazioni di servizi precisamente individuate da idonea documentazione, è possibile emettere una sola fattura riepilogativa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

L’architettura dell’istituto trova pieno riscontro nel quadro normativo recepito dall’articolo 72, comma 4, del D.Lgs. n. 10/2026, confermando la centralità dello strumento nella prassi tributaria.

La facoltà concessa dalla legge incide esclusivamente sui tempi di generazione e invio del file telematico al Sistema di Interscambio (SdI), lasciando invariati i principi generali di imputazione temporale del debito tributario. La fattura differita non modifica la periodicità della liquidazione IVA, che resta saldamente ancorata al momento originario in cui l’operazione si intende fiscalmente compiuta. La disciplina non richiede necessariamente una pluralità di scambi per autorizzare l’emissione riepilogativa: la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18/E/2014 e la successiva risposta a interpello n. 389/2019 hanno confermato che la procedura è pienamente accessibile anche a fronte di una singola operazione posta in essere nel mese. Inoltre, con la risposta a interpello n. 437/2019, l’amministrazione finanziaria ha chiarito che il fornitore può inviare più documenti differiti inframensili al medesimo committente (ad esempio uno a metà mese e uno a ridosso della fine del periodo), a condizione che ogni singolo documento venga inoltrato a SdI entro il giorno 15 del mese successivo.

Cessione di beni: DDT, documenti equipollenti e commercio al minuto

Nell’ambito della cessione di beni, l’elemento imprescindibile per l’adozione della fatturazione differita consiste nella tracciabilità documentata della movimentazione fisica delle merci. Il momento di effettuazione dell’operazione, ai sensi dell’articolo 6, secondo comma, lettera a) del D.P.R. 633/1972, coincide di norma con la consegna o la spedizione dei beni. Per poter differire l’invio della fattura al giorno 15 del mese successivo, il tragitto dei beni deve essere supportato da un Documento di Trasporto (DDT) redatto secondo i dettami stabiliti dal D.P.R. n. 472 del 14 agosto 1996. Il DDT, per assolvere alla propria funzione fiscale, deve indicare la data dell’operazione, il numero progressivo, i dati anagrafici completi di cedente, cessionario ed eventuale trasportatore, unitamente alla specifica natura, qualità e quantità delle merci movimentate.

Il documento di trasporto conserva pieno valore legale anche se redatto in forma cartacea, pur integrandosi all’interno di un sistema digitalizzato di fatturazione elettronica. La prassi tributaria, a partire dalla storica circolare ministeriale n. 42 del 1974, riconosce quali validi equivalenti del DDT altri documenti commerciali provvisti delle medesime informazioni, tra cui la lettera di vettura internazionale (CMR), il carnet TIR e la bolletta di consegna. Una specifica disciplina investe i commercianti al dettaglio e i soggetti assimilati di cui all’articolo 22 del D.P.R. 633/1972. Tali soggetti, esonerati dall’obbligo di fatturazione generalizzata salvo preventiva richiesta del cliente, possono emettere la fattura differita appoggiandosi al documento commerciale regolato dal D.M. 7 dicembre 2016. In forza dell’articolo 5, comma 1, lettera c) del citato decreto e come ribadito dalla risposta ad interpello n. 44/2020, il documento commerciale assume a tutti gli effetti la veste di titolo idoneo qualora rechi il codice fiscale o la partita IVA del cessionario. L’esercente può quindi emettere i consueti scontrini nel corso del mese e redigere una sola fattura riepilogativa entro il 15 del mese successivo.

Prestazioni di servizi: il vincolo dell’incasso e l’esigibilità del tributo

Nel comparto delle prestazioni di servizi, il ricorso alla fattura differita sconta una regola applicativa estremamente rigorosa. Il presupposto deriva dall’articolo 6, terzo comma, del D.P.R. 633/1972, secondo cui le prestazioni si considerano effettuate solo all’atto del pagamento del corrispettivo pattuito. È unicamente con l’incasso che l’operazione giunge a compimento sul piano fiscale e l’imposta diventa esigibile per l’Erario. La fatturazione differita è pertanto preclusa per le prestazioni materialmente concluse ma prive del relativo incasso nel corso del mese.

Con i chiarimenti resi negli interpelli n. 389/2019, n. 528/2019 e n. 8/2020, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che la sussistenza di contratti, perizie, lettere d’incarico o relazioni di avanzamento lavori è indispensabile per certificare la prestazione, ma non è sufficiente a rendere il tributo esigibile in assenza del saldo economico. Se un prestatore d’opera certifica le attività a fine mese accordando al committente un pagamento differito a trenta o sessanta giorni, non ricorre una fattura differita ma una fattura ordinaria immediata ante-incasso (tipo documento TD01), da trasmettere entro dodici giorni dalla data riportata nel file. L’emissione differita TD24 opera dunque solo a fronte di corrispettivi incassati nel mese. La prova documentale può essere fornita tramite fatture pro-forma, avvisi di parcella o bonifici bancari completi di causale. Fanno eccezione i servizi resi a soggetti passivi esteri ex articoli 7-ter e 6, sesto comma del D.P.R. 633/1972, dove l’effettuazione coincide con l’ultimazione dell’opera.

Compilazione del tracciato XML: codici TD, gestione della data e invio

La compilazione della fattura elettronica impone l’adozione dei codici identificativi approvati dall’Agenzia delle Entrate. Per la cessione di beni assistita da DDT e per i servizi incassati si utilizza il tipo documento TD24, da trasmettere entro il 15 del mese successivo. Per le cessioni triangolari interne promosse dal secondo cedente ex articolo 21, comma 4, lettera b), si impiega il codice TD25, la cui trasmissione può intervenire entro la fine del mese successivo alla consegna. Riguardo al campo Data del tracciato XML, la circolare n. 14/E/2019 e le risposte a interpello n. 389/2019 e n. 437/2019 ammettono diverse soluzioni: l’indicazione della data dell’ultima operazione effettuata nel mese, la data di una qualsiasi delle operazioni comprese, l’ultimo giorno del mese solare, oppure la data di effettiva generazione del file qualora coincida con l’invio nei primi quindici giorni del mese successivo.

La scadenza perentoria di trasmissione resta fissata al giorno 15 del mese seguente. In virtù della risposta ad interpello n. 129/2020, l’invio telematico della fattura non gode della proroga al primo giorno feriale prevista dall’articolo 7, comma 1, lettera h) del D.L. 70/2011: se il giorno 15 cade di sabato o festivo, l’invio va perfezionato entro tale termine. Nel tracciato XML occorre valorizzare i blocchi DatiDDT per le merci o inserire gli estremi contrattuali per i servizi. Dal 21 aprile 2026, la differita ordinaria accoglie anche le fatturazioni gestite dalle mandatrici per conto delle mandanti nell’ambito dei raggruppamenti temporanei di imprese.

Registrazione contabile e riflessi sulla liquidazione periodica IVA

La gestione della fattura differita determina tempistiche di annotazione differenziate tra fornitore e cliente nei registri di cui agli articoli 23 e 25 del D.P.R. 633/1972. Per il cedente o prestatore, l’articolo 23 ammette l’annotazione sul registro vendite entro il giorno 15 del mese successivo, ma l’IVA a debito concorre inderogabilmente alla liquidazione del mese in cui le cessioni o gli incassi sono avvenuti. Ad esempio, una fornitura eseguita a ottobre con differita inviata entro il 15 novembre entra nella liquidazione IVA di ottobre con versamento al 16 novembre. Per i contribuenti trimestrali, l’imposta confluisce nella liquidazione del trimestre di effettuazione.

Per il cessionario o committente, la registrazione dell’acquisto è regolata dall’articolo 25 del decreto IVA e dall’articolo 1 del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100. Il diritto alla detrazione dell’imposta sorge nel mese di effettuazione a monte dell’operazione, purché il documento sia ricevuto e registrato entro il 15 del mese successivo. Tale sincronismo si interrompe per i documenti a cavallo d’anno: come precisato dalla circolare n.1/E/2018, se un’operazione effettuata a dicembre viene fatturata e recapitata a gennaio dell’anno seguente, la detrazione non può retroagire a dicembre ma deve essere esercitata nel nuovo anno di ricezione.