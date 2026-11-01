Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Riforma Iva nel 2027: cosa cambierà

La riforma Iva segna l’avvio di una delle trasformazioni più rilevanti per il sistema tributario italiano degli ultimi cinquant’anni. Con il percorso di attuazione della delega per la revisione del sistema fiscale, a partire dal 1° gennaio 2027 entra ufficialmente in vigore il nuovo Testo Unico dell’Imposta sul Valore Aggiunto, introdotto dal Decreto Legislativo n. 10 dell’8 gennaio 2026.

Questo provvedimento stabilisce il definitivo superamento di due pietre miliari della legislazione tributaria nazionale: il D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, (lo storico decreto istitutivo dell’imposta) e il Decreto Legge n. 331 del 30 agosto 1993 (recante le regole per le operazioni intracomunitarie). La riforma Iva non modifica la sostanza economica dei presupposti dell’imposta o le aliquote applicabili, ma riorganizza e razionalizza l’intero corpus normativo in un quadro organico, con impatti diretti e precisi sull’operatività quotidiana di aziende, liberi professionisti, consulenti e software house.

Il quadro normativo della riforma Iva

L’obiettivo primario perseguito dal legislatore con la riforma Iva risiede nella codificazione della certezza del diritto e nella razionalizzazione della prassi e della giurisprudenza stratificatesi in oltre cinque decenni. L’architettura del D.Lgs. n. 10/2026 si compone di 171 articoli suddivisi in 18 Titoli, integrati da 4 Tabelle allegate che disciplinano l’applicazione delle aliquote ridotte.

In questa imponente opera di riordino compilativo, la riforma Iva ha accorpato in un’unica sede:

le norme sui presupposti soggettivi, oggettivi e territoriali delle operazioni interne;

la disciplina delle operazioni con l’estero, riclassificando formalmente le vecchie cessioni ed acquisti intracomunitarie sotto la denominazione unificata di operazioni unionali ;

; i regimi speciali di determinazione dell’imposta per settori specifici (agricoltura, editoria, agenzie di viaggio, beni usati);

la codificazione sistematica dei meccanismi di fatturazione elettronica, conservazione sostitutiva e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Parallelamente al D.Lgs. n. 10/2026, va ricordato che l’assetto dei controlli e delle sanzioni trova la sua trattazione autonoma nel Testo Unico sugli adempimenti fiscali e sull’accertamento, mentre l’impianto sanzionatorio è stato armonizzato recependo anche i decreti di riforma delle sanzioni tributarie (tra cui il D.Lgs. n. 87 del 14 giugno 2024 e le revisioni in materia doganale di cui al D.Lgs. n. 141 del 26 settembre 2024).

Limiti di volume d’affari per i regimi semplificati e contabilità

Tra le rettifiche di carattere sistematico introdotte nel contesto della riforma Iva e del riordino degli adempimenti contabili, assumono rilevanza la conferma e il riallineamento formale delle soglie di volume d’affari per l’accesso ai regimi di contabilità semplificata e per la liquidazione trimestrale dell’imposta:

500.000 euro per le imprese e i professionisti aventi ad oggetto prestazioni di servizi;

per le imprese e i professionisti aventi ad oggetto prestazioni di servizi; 800.000 euro per le attività aventi ad oggetto altre tipologie di esercizio (cessione di beni o commercio).

Tali soglie confermano la volontà di mantenere standard certi per definire il perimetro dei contribuenti minori rispetto a chi è tenuto alla contabilità ordinaria, garantendo la continuità nei criteri di determinazione del volume d’affari e nei calcoli delle liquidazioni periodiche.

Rimappatura dei gestionali e aggiornamento delle causali contabili

Sebbene la riforma Iva mantenga inalterata la sostanza dell’imposta – per cui una cessione esente o non imponibile continua a non generare debito Iva -, le ripercussioni sul piano pratico ed informatico sono imponenti.

I sistemi gestionali, i software di fatturazione e le banche dati aziendali poggiano la loro automazione su schemi di codifica Iva direttamente collegati agli articoli di legge. Fino al 31 dicembre 2026, gli automatismi di fatturazione attivano causali che richiamano gli articoli del D.P.R. 633/1972 o del D.L. 331/1993. Dal 1° gennaio 2027, con l’abrogazione dei vecchi decreti, tali richiami diventano obsoleti.

Le imprese e i loro intermediari dovranno pianificare una profonda attività di rimappatura delle tabelle codici Iva:

operazioni non imponibili ed esportazioni . I riferimenti storici come l’articolo 8 o l’articolo 8-bis del D.P.R. 633/72 cedono il passo alle nuove disposizioni codificate (per esempio l’articolo 45 del D.Lgs. 10/2026 per le cessioni all’esportazione);

. I riferimenti storici come l’articolo 8 o l’articolo 8-bis del D.P.R. 633/72 cedono il passo alle nuove disposizioni codificate (per esempio l’articolo 45 del D.Lgs. 10/2026 per le cessioni all’esportazione); operazioni esenti . Le fattispecie finora previste dall’articolo 10 del D.P.R. 633/72 vengono riorganizzate nei nuovi articoli del Titolo dedicato alle esenzioni (come l’articolo 63 e successivi del nuovo Testo Unico);

. Le fattispecie finora previste dall’articolo 10 del D.P.R. 633/72 vengono riorganizzate nei nuovi articoli del Titolo dedicato alle esenzioni (come l’articolo 63 e successivi del nuovo Testo Unico); integrazioni e Reverse Charge. La gestione dell’inversione contabile (ex art. 17 D.P.R. 633/72) deve riportare la citazione esatta del nuovo articolo di riferimento nell’ambito della fattura integrata o dell’autofattura.

Resta importante evidenziare che, per quanto riguarda il Sistema di Interscambio (SdI) e la struttura dei tracciati XML della fattura elettronica, le tipologie di codici Natura (N1, N2.1, N3.1, N4, N6, ecc.) rimangono le medesime. Tuttavia, la descrizione del campo normativo o la causale inserita all’interno del documento elettronico deve fare riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 10/2026.

Revisione della documentazione commerciale e contrattuale

L’impatto della riforma Iva travalica la sola gestione dei software di contabilità e si estende alla contrattualistica aziendale. Nell’attività d’impresa è frequente l’impiego di modelli contrattuali a lungo termine, lettere di d’intento, condizioni generali di vendita, preventivi e fatture pro-forma che recano formule fisse di non imponibilità, esenzione o inversione contabile con richiamo espresso a norme del passato.

L’entrata in vigore del nuovo Testo Unico richiede una preventiva attività di audit contrattuale rivolta a:

sostituire le clausole fiscali che citano articoli abrogati con le corrispondenti norme del D.Lgs. 10/2026;

aggiornare i testi standard inseriti a pié di pagina nelle fatture emesse o nelle offerte commerciali;

verificare che le dichiarazioni di intento inviate dai lavoratori ed esportatori abituali siano conformi alla nuova numerazione e formulazione di legge.

L’aggiornamento evita contestazioni in sede penale o tributaria circa la chiarezza dell’indicazione del regime di inapplicabilità o non imponibilità dell’imposta nei rapporti commerciali privati.

La clausola di salvaguardia: l’articolo 170 del Testo Unico Iva

Consapevole della complessità tecnica che accompagna la transizione verso il nuovo Testo Unico, il legislatore ha inserito all’interno del D.Lgs. 10/2026 una specifica misura di tutela con l’articolo 170 (clausola di salvaguardia).

La norma stabilisce che l’indicazione involontaria o errata dei riferimenti normativi abrogati (riferiti al D.P.R. 633/1972 o al D.L. 331/1993) all’interno delle fatture elettroniche o dei documenti contabili trasmessi nei primi mesi di applicazione della riforma non comporta lo scarto del file XML da parte del Sistema di Interscambio (SdI), né determina l’applicazione di sanzioni per violazioni formali, a condizione che l’operazione sia stata correttamente certificata e la relativa imposta (se dovuta) sia stata regolarmente liquidata.

L’articolo 170 svolge quindi una funzione di paracadute operativo durante il passaggio transitorio, impedendo che blocchi del sistema di interscambio paralizzino i flussi di cassa o la fatturazione attiva delle imprese. Tuttavia, la clausola di salvaguardia non va interpretata come una proroga della decorrenza della legge, bensì come un margine di tolleranza per consentire il completamento dei collaudi e dei test d’integrazione da parte delle software house e dei dipartimenti amministrativi.

Sintesi delle azioni per aziende e studi professionali

L’entrata in vigore della riforma Iva al 1° gennaio 2027 impone un approccio proattivo per evitare criticità contabili e gestionali. Gli step fondamentali da intraprendere includono:

pianificazione tecnica con i fornitori IT . Verificare che i software gestionali in uso abbiano predisposto le tabelle di conversione e la rimappatura automatica dei vecchi codici IVA sui nuovi articoli del D.Lgs. 10/2026;

. Verificare che i software gestionali in uso abbiano predisposto le tabelle di conversione e la rimappatura automatica dei vecchi codici IVA sui nuovi articoli del D.Lgs. 10/2026; audit dei documenti d’impresa . Rivedere modelli contrattuali, fatture pro-forma e preventivi per aggiornare i richiami di legge;

. Rivedere modelli contrattuali, fatture pro-forma e preventivi per aggiornare i richiami di legge; formazione del personale contabile . Aumentare la familiarità di contabili e addetti alla fatturazione con le nuove citazioni e con la struttura del nuovo Testo Unico;

. Aumentare la familiarità di contabili e addetti alla fatturazione con le nuove citazioni e con la struttura del nuovo Testo Unico; test dei flussi di fatturazione attiva e passiva. Verificare il corretto recepimento delle nuove diciture normative nei tracciati XML inviati e ricevuti tramite SdI.

Grazie a una preparazione tempestiva, le imprese e i professionisti potranno affrontare l’entrata in vigore della riforma Iva garantendo continuità alle attività aziendali, piena conformità normativa e assoluta regolarità nella gestione contabile e fiscale.