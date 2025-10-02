In elaborazione le domande per la borsa di studio Supermedia 2025, per gli studenti di medie e superiori che hanno chiuso l'anno con voti alti

Borsa di studio Supermedia 2025, per gli studenti di medie e superiori che hanno chiuso l'anno con voti alti

Bonus da 750 a 1.300 euro agli studenti, ma non per tutti. Ancora pochi giorni per presentare la richiesta della borsa di studio Supermedia 2025, il sostegno economico rivolto alle alunne e alunni che hanno superato l’anno scolastico 2024/2025 con voti alti, ma appartenenti a famiglie di determinate categorie di dipendenti pubblici.

Il sussidio è rivolto a coloro che hanno concluso le scuole medie o sono stati promossi nella classe successiva alle superiori oppure hanno conseguito la maturità. L’Inps ha comunicato di aver già iniziato l’elaborazione delle domande, ma c’è ancora tempo fino al 13 ottobre.

Requisiti per la borsa di studio Supermedia 2025

La misura è pensata per premiare gli studenti con un ottimo rendimento e sostenerli economicamente nel loro percorso scolastico, favorendo i nuclei familiari con redditi più bassi.

La borsa di studio è destinata agli alunni di medie e superiori che si sono distinti per l’ottimo rendimento nello scorso anno scolastico e sono figli o orfani (o condizioni equiparate) delle seguenti categorie di lavoratori o pensionati:

iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;

iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale;

dipendenti del Gruppo Poste Italiane, soggetti a trattenuta mensile dello 0,40% (legge 208/1952)

pensionati postali inclusi nel fondo ex Ipost;

iscritti e pensionati ex-Ipost.

Per poter fare domanda è necessario rispettare i seguenti requisiti:

essere stati promossi con una valutazione finale di almeno 8/10 , voto minimo ridotto a 7/10 per gli studenti con disabilità con o senza diritto all’indennità di accompagnamento (legge n. 104/92);

, voto minimo ridotto a con o senza diritto all’indennità di accompagnamento (legge n. 104/92); non essere in ritardo di più di un anno nel percorso scolastico, calcolato a partire dall’iscrizione alle elementari fino all’anno oggetto del bando. Questo requisito non è richiesto agli studenti con disabilità:

non aver ricevuto, nello stesso anno scolastico per il quale si concorre per ottenere la borsa di studio, ad altre provvidenze analoghe erogate dall’Istituto, dallo Stato o da altre istituzioni pubbliche e private, in Italia o all’estero di valore superiore al 50% dell’importo della borsa messa a concorso;

non essere stati ammessi con riserva o ripescati ai bandi Inps “Corso di lingua all’estero 2025”, “Corso di lingue in Italia 2024” e “Programma ITACA 2024-2025”;

non essere risultati vincitori dei Bandi “Convitti Strutture di proprietà Inps” e “Convitti Nazionali ospitalità residenziale e diurna”, relativi anche all’anno scolastico per il quale si concorre.

Al bando Supermedia 2025 possono prendere parte anche gli studenti che abbiano frequentato scuole equiparate alle scuole secondaria di secondo grado, il conservatorio o corsi di formazione professionale di durata non inferiore a sei mesi.

In ogni caso non saranno accettati giudizi non numerici, come per gli studenti dichiarati “non valutati” dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Gli importi

Per il 2025 l’Inps ha erogato 11.800 borse di studio, distribuite diversamente a seconda degli importi, che sono attribuiti rispettivamente al livello scolastico raggiunto e sulla base della gestione di appartenenza del genitore:

750 euro agli studenti che hanno conseguito la terza media:

800 euro agli studenti promossi alle classi successive della scuola secondaria di secondo grado (primi quattro anni delle superiori);

1300 euro agli studenti che hanno ottenuto il diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Nel bando di concorso è previsto un punteggio aggiuntivo in base all’Isee dichiarato nel 2025 dal nucleo familiare di appartenenza dello studente:

1 punto, fino a 16mila euro

0,9 punti da 16mila a 32mila euro

0,8 punti oltre 32mila euro

Lo stato di elaborazione della domanda

Con un recente messaggio l’Istituto di previdenza a comunicato di avere già avviato l’attività istruttoria sulle richieste della borsa di studio Supermedia 2025, arrivate a partire dal 22 settembre.

Le domande in fase di elaborazione dall’Inps potranno essere contrassegnate con uno dei seguenti stati:

respinta

in attesa di graduatoria

in riesame

in verifica dei requisiti

In caso risultasse “respinta” o “in attesa di graduatoria“, il richiedente potrà avviare il riesame telematico tramite la funzione “Modifica dati per riesame”, solo se abbia riscontrato informazioni diverse da quelle in suo possesso su queste voci:

diritto del titolare;

status di orfano;

disabilità;

merito scolastico;

Isee.

Per controllare l’esito e la correttezza dei dati, ed eventualmente modificarli, l’Istituto ricorda di accedere alla propria Area riservata entro e non oltre 7 giorni dalla scadenza del bando delle 12 del 13 ottobre (quindi entro il 20 ottobre 2025).