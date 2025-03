Giornalista pubblicista con esperienza in redazioni rilevanti, è specializzata in economia, finanza e geopolitica.

Fonte: 123RF Borse di studio Inps 2025

L’Inps ha lanciato un nuovo bando per le borse di studio universitarie, confermando il suo impegno nel supportare gli studenti con un sostegno concreto. Ogni anno, migliaia di giovani si trovano a dover fare i conti con le spese universitarie, tra tasse, affitti e materiali di studio.

Questa iniziativa punta a rendere il percorso accademico più accessibile per chi ha diritto a un aiuto economico. Le borse di studio sono rivolte ai figli di dipendenti pubblici.

Borsa di studio Inps, quando presentare la domanda

Le domande devono essere presentate entro le 12:00 del 10 marzo 2025 attraverso il portale Inps. Ogni borsa di studio ammonta a 2.000 euro ed è assegnata sulla base dei requisiti indicati nel bando.

Chi può partecipare

Questo concorso è riservato a una platea ben definita di studenti che rientrano in una delle seguenti categorie:

Figli o orfani di chi versa contributi nella Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;

pensionati che appartengono alla Gestione Dipendenti Pubblici;

figli o orfani di iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale;

studenti con un genitore affiliato al Fondo Ipost.

Requisiti per ottenere la borsa

Per accedere al beneficio, è necessario rispettare alcuni criteri ben precisi. Prima di tutto, l’età: gli studenti devono avere meno di 32 anni alla data di scadenza della domanda. Inoltre, non possono aver già ricevuto altre borse di studio o contributi simili per lo stesso anno accademico con un importo superiore al 50% di quello previsto dall’Inps. Chi ha già beneficiato del bando “Collegi Universitari” per lo stesso periodo non può presentare domanda.

Condizioni accademiche

Oltre ai requisiti generali, chi è iscritto all’università deve dimostrare di essere in regola con il proprio percorso di studi. Non è ammessa la partecipazione per gli studenti ripetenti o fuori corso per l’anno accademico oggetto del bando. È necessario aver superato tutti gli esami previsti dal piano di studi, conseguito i crediti richiesti e mantenuto una media ponderata di almeno 24/30. Se un esame prevede sia una prova scritta che una orale, solo il voto finale concorre alla media.

Come e quando presentare domanda

Le domande devono essere inoltrate online entro le ore 12:00 del 10 marzo 2025, accedendo al Portale Prestazioni Welfare dell’Inps con Spid, Cie o Cns. Prima di inviare la richiesta, è necessario assicurarsi di avere un Isee valido per le prestazioni universitarie, poiché influisce sulla posizione in graduatoria.

Le domande devono essere inoltrate esclusivamente tramite il Portale prestazioni welfare dell’Inps, utilizzando uno dei seguenti strumenti di autenticazione: Spid, Cie o Cns. È indispensabile che il richiedente abbia accesso a uno di questi sistemi per completare correttamente la procedura.

Pubblicazione delle graduatorie

Le graduatorie saranno consultabili direttamente sul sito dell’Inps, nella sezione dedicata al concorso. L’esito sarà visibile anche nell’area riservata del richiedente, alla voce “Le mie domande”. Dopo la pubblicazione, i vincitori dovranno confermare l’accettazione della borsa entro i termini stabiliti, pena la perdita del contributo.

Per determinare la posizione in graduatoria, è fondamentale presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu) relativa all’Isee 2025 per le prestazioni universitarie. L’importo Isee del nucleo familiare di riferimento influenzerà il posizionamento del richiedente nell’elenco dei beneficiari ammessi al contributo.