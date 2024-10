Nuova misura economica d'aiuto in arrivo, col Governo che ha dato il via libera al bonus spesa di 1.000 euro. Rispetto alla Social Card, però, la platea è ristretta

Fonte: ANSA Bonus spesa 1000 euro per il 2025, c'è l'ok del governo

Il Governo prosegue col piano d’aiuti per i cittadini, dando l’ok al bonus spesa da 1.000 euro in arrivo per il 2025. Diversa dalla Social Card già attiva per una numerosa platea di italiani, la misura che ha ricevuto il via libera dell’esecutivo arriverà nei prossimi mesi e le domande potranno essere presentate presto.

Il nuovo bonus

L’esecutivo guidato da Giorgia Meloni guarda con attenzione alle famiglie italiane in difficoltà, cercando di dare loro aiuti concreti per la vita di ogni giorno. Dopo l’arrivo della Social Card e di altre misure volte a rendere meno pesante la spesa economica di ogni giorno, il governo ha deciso di stanziare nuovi fondi per l’arrivo di un nuovo bonus a partire dal 2025.

Parliamo del bonus spesa da 1.000 euro, da non confondere con la citata Social Card. Questa, infatti, è “limitata” a 500 euro, mentre la nuova misura vale il doppio. Ma a differenza di quell’incentivo economico, il nuovo è limitato soltanto a una platea ristretta di beneficiari ed è spendibile soltanto per alcune categorie.

Insomma, una misura pensata per favorire quelle famiglie italiane che vivono in uno stato di disagio, dove i costi della vita sono alti e i tassi di disoccupazione altrettanto elevati.

A chi spetta

Come per ogni altro bonus, anche per questo il governo ha messo dei paletti ben chiari. I requisiti per poter accedere ai 1.000 euro, infatti, sono diversi. Essendo un incentivo economico pensato per le famiglie, per poterlo ottenere bisogna soddisfare alcuni criteri come:

essere una famiglia con monoreddito (solo uno dei due partner lavora);

avere minori a proprio carico;

essere disoccupati;

avere Isee minore di 10.000 euro:

regione di residenza, rientrano nella misura quei soggetti che vivono in territori dove il tasso di disoccupazione è molto elevato.

Come presentare richiesta

Se i requisiti sopra citati sono rispettati, il bonus spesa da 1.000 euro può essere ottenuto seguendo diverse modalità:

r egistrarsi e accedere al sito Inps con Cie, Spid o Cns, presentando la domanda online con tutta la documentazione necessaria. Per attestare la propria situazione di difficoltà economica è indispensabile allegare online della documentazione reddituale (Isee o certificati di disoccupazione). L’invio dell’istanza può quindi essere telematica;

con Cie, Spid o Cns, presentando la domanda online con tutta la documentazione necessaria. Per attestare la propria situazione di difficoltà economica è indispensabile allegare online della documentazione reddituale (Isee o certificati di disoccupazione). L’invio dell’istanza può quindi essere telematica; rivolgersi a Caf e patronati del territorio per ricevere assistenza nell’invio della domanda.

Quando arriva il bonus

Va sottolineato che il tetto massimo della misura è di 1.000 per famiglia, ma la cifra esatta dipende dall’Isee, perché al variare di questo varia anche l’importo totale. Questo può essere accreditato in tre diverse soluzioni:

in carta prepagata , con una card che conterrà il credito spettante da spendere secondo le modalità imposte;

, con una card che conterrà il credito spettante da spendere secondo le modalità imposte; sul conto corrente bancario , facendosi accreditare direttamente la somma sul conto;

, facendosi accreditare direttamente la somma sul conto; online, attraverso dei buoni digitali a uso esclusivo per i negozi in elenco (per esempio supermercati e farmacie).

Il via libera al bonus è arrivato negli scorsi giorni, ma la platea di beneficiari (seppur ristretta) dovrà comunque attendere ancora un po’. Secondo quanto trapela, infatti, la misura sarà attiva inizialmente da gennaio 2025 e per un solo mese, con scadenza fissata a febbraio 2025. Ma non è escluso che l’esecutivo possa pensare a una proroga in base alle necessità.