Il Governo inizierà a distribuire la nuova Social Card Dedicata a Te per il 2024 e l'inizio del 2025: come ottenerla

Fonte: ANSA Torna la Social Card Dedicata a Te

La Social Card Dedicata a Te torna a disposizione a partire dal 9 settembre per sostenere le famiglie a reddito basso. Per ottenerla bisogna rispettare alcuni parametri e aver presentato l’Isee, l’indicatore che valuta la ricchezza di un nucleo. La sua assegnazione è però automatica e bisogna attendere la comunicazione del Comune di residenza prima di poterla ritirare.

La carta conterrà un bonus di 500 euro che può però essere utilizzato soltanto per determinate spese ritenute essenziali per le famiglie, dagli alimentari ai mezzi pubblici. Il denaro ha anche però un limite di tempo massimo di utilizzo oltre il quale non sarà più disponibile.

Come ottenere la Social Card Dedicata a Te

Da oggi lunedì 9 settembre comincia la distribuzione della Social Card Dedicata a Te per il 2024 e per i primi mesi del 2025. Si tratta di una misura che si rinnova da diversi anni e che punta ad aiutare le famiglie in difficoltà con le spese quotidiane. La carta può essere ottenuta soltanto dai nuclei che presentano un Isee, l’indicatore del patrimonio e delle entrate degli ultimi 2 anni, che ha un valore annuale inferiore ai 15mila euro.

Se si rispetta questo requisito però, il resto del procedimento di assegnazione è automatico. Non bisogna infatti presentare alcuna domanda su nessun portale ma sarà il proprio comune di residenza a avvisare tramite una comunicazione la famiglia che ha diritto alla Social Card Dedicata a Te. A quel punto basterà andare a ritirarla presso gli uffici comunali predisposti.

Le persone che hanno già in passato ottenuto la Social Card Dedicata a Te vedranno accreditato il bonus che spetta loro direttamente sulla vecchia carta, senza bisogno di andare a ritirare quella nuova presso gli uffici comunali. La card contiene in tutti i casi una cifra di pari a 500 euro, che può essere spesa solo per determinati acquisti.

Cosa si può acquistare con la Social Card e entro quando

Essendo pensata per aiutare con le spese quotidiane, la Social Card Dedicata a Te può essere utilizzata soltanto per acquistare beni ritenuti di prima necessità per una famiglia. L’elenco completo include anche alcuni servizi.

Beni alimentari di vario tipo

di vario tipo Carburante per automobili e altri mezzi

per automobili e altri mezzi Abbonamenti al trasporto pubblico locale

Non sono inclusi però altri beni ritenuti non essenziali. Tra questi alcuni alimenti specifici come la marmellata, il sale e l’aceto balsamico. Sono però esclusi anche i detersivi per lavare il bucato e i farmaci.

Anche se non è necessario presentare alcuna domanda per ottenerla, la Social Card Dedicata a Te presenta comunque alcuni limiti specifici di utilizzo a livello temporale. Esistono infatti date precise sia per il primo acquisto che per il termine ultimo.

Il primo acquisto con la Social Card Dedicata a Te va effettuato tassativamente entro il 16 dicembre 2024

La carta rimane valida soltanto fino al 28 febbraio 2025

Allo scadere di queste date qualsiasi ammontare di denaro rimasto sulla carta non sarà più disponibile. Il Governo guidato da Giorgia Meloni ha stanziato nella manovra finanziaria 2024, approvata lo scorso anno, un fondo da 600 milioni di euro per finanziare questa misura.