Fonte: 123RF Sedute dallo psicologo gratis, come fare domanda

A partire dal 5 settembre 2024 è stato attivato il progetto “Vivere Meglio” dell’Enpap, che offre supporto psicologico gratuito. Oggi il sostegno alla salute mentale è spesso riservato a chi può pagarlo, ma l’ente previdenziale degli psicologi prova a dare una risposta, seppur limitata, alla crescente richiesta di aiuto per ansia e depressione.

Il progetto, alla sua seconda edizione, prevede cicli di consulenza psicologica o psicoterapia, interamente finanziati da Enpap.

Chi può accedere e come funziona

Il servizio è aperto a tutti i cittadini dai 16 anni in su, che possono accedere al sito viveremeglio.enpap.it. Qui, viene proposto un test di 27 domande, validato scientificamente, che permette di valutare la necessità di un ciclo di incontri con uno psicologo o psicoterapeuta. Se il risultato indica un bisogno reale, si può ottenere un voucher per iniziare il percorso terapeutico online. I posti disponibili sono circa 600, una cifra che, in rapporto alle dimensioni del problema, resta limitata, ma rappresenta comunque un’opportunità per chi non può permettersi cure private.

Oltre al test, il sito offre anche quindici manuali di auto-aiuto gratuiti. Questi materiali, pensati per un uso pratico, affrontano problematiche comuni come lo stress, i conflitti familiari o i disturbi del sonno, fornendo indicazioni concrete per gestire le difficoltà quotidiane legate alla salute mentale.

L’estensione del progetto a livello nazionale

Dopo una fase iniziale circoscritta ad alcune regioni del centro Italia — Emilia Romagna, Marche e Toscana — il progetto si estende ora a tutto il territorio nazionale, grazie a una collaborazione con diverse Università italiane. La disponibilità del servizio online ne fa una risorsa facilmente accessibile, anche se il numero di trattamenti rimane decisamente ridotto rispetto alla domanda.

Felice Damiano Torricelli, presidente dell’Enpap, ha detto che questi interventi, per quanto limitati, possono sicuramente contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone, soprattutto in un momento in cui la domanda di cure psicologiche è in forte crescita e le risorse pubbliche sono insufficienti.

Giovani e disagio mentale: un problema che non si può ignorare

I dati del progetto confermano una tendenza che non lascia spazio a interpretazioni: il 70% dei fruitori ha tra i 16 e i 35 anni. Questa fascia di popolazione, alle prese con precarietà economica, insicurezza lavorativa e isolamento sociale, è quella che più di tutte sente il peso del disagio psicologico. Le terapie per ansia e depressione sono spesso fuori dalla portata di molti giovani, che non possono permettersi il costo di una consulenza privata.

Bonus psicologo confermato nella Manovra del 2025

Anche il governo pensa alla reintroduzione di un bonus fondamentale per la salute mentale. Il bonus psicologo per il 2025 potrebbe essere riconfermato nella prossima Manovra di Bilancio, ma resta l’incognita delle risorse. Nonostante la misura sia stata resa strutturale nel 2022, il governo dovrà reperire circa 10 milioni di euro per garantire il bonus anche per il prossimo anno. Questo importo, tuttavia, copre solo una piccola parte delle richieste effettive. Le prime edizioni del bonus hanno visto un forte interesse, con oltre 400.000 richieste nel 2024, di cui solo una parte ridotta è stata effettivamente coperta.

Il bonus, che può arrivare fino a 1.500 euro a persona, è destinato a chi ha un reddito Isee inferiore ai 50.000 euro e si può richiedere tramite l’Inps. La procedura prevede una graduatoria basata sull’Isee, con priorità per le domande inoltrate prima a parità di reddito. Il bonus è valido per un ciclo di sedute di psicoterapia con un terapeuta abilitato.