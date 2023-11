Bonus psicologo, c’è speranza: le possibili cifre del 2024

Si torna a parlare di bonus psicologo, con i fondi 2023 finalmente a un passo dall'essere sbloccati: c'è speranza, intanto, per un aumento in vista del prossimo anno

Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter

Fonte: ANSA Premier Giorgia Meloni

Nell’ultimo periodo si è fatto un gran parlare del bonus psicologo. A riaprire la discussione è stata l’intervista di Fedez a Che tempo che fa. Si è parlato di tagli da parte del governo a questa misura, il che non è esattamente vero, dal momento che in precedenza la misura era straordinaria e non “messa a sistema”.

Si è però parlato, giustamente, di quanto sia necessario un contributo da parte dell’esecutivo. Il tema della salute mentale continua infatti a rappresentare un taboo e, al tempo stesso, a essere ignorato dalla maggior parte degli italiani. Se c’è qualcosa che la pandemia ha largamente evidenziato, però, è proprio la necessità di parlare con dei professionisti, aprendosi senza remore o vergogne.

Qualcosa di profondamente vero soprattutto per le ultime generazioni: Millennial e Gen Z. È fondamentale garantire una strada diversa e meno impervia ai ragazzi di domani, che in realtà sono già qui, accomunati sotto il nome di Gen Alpha.

Bonus psicologo sbloccato

Il governo di Giorgia Meloni si sta muovendo in direzione dell’approvazione di nuovi fondi per il bonus psicologo. Ne ha parlato il ministro della Salute Orazio Schillaci. Intervistato da Fanpage, ha spiegato come siano imminenti dei decreti attuativi per questa agevolazione.

Ciò non riguarda i nuovi fondi maggiorati che in molti chiedono, bensì il blocco dell’erogazione del contributo, destinato ai soggetti con ISEE entro la soglia dei 50mila euro. A fermare il tutto è l’assenza di decreti attuativi, il cui compito è quello di regolare l’uso del denaro offerto ai cittadini.

Due problemi in uno, insomma: quota non adeguata di fondi e blocco degli stessi. Uno almeno è in via di risoluzione, a giorni sottolinea il ministro, che ci tiene a sottolineare: “Non rassicuro Fedez, ma le persone che ne hanno bisogno”. C’è però anche un barlume di speranza per il 2024. Schillaci si lascia andare a un “vediamo”, parlando delle richieste di aumento dei fondi, spiegando come questi ci siano, ma è importante usarli bene.

Nuovi fondi per il bonus psicologo

Fedez non si è limitato a trattare il tema nel corso dell’intervista concessa a Fabio Fazio. Il cantante e imprenditore ha infatti anche lanciato una petizione. Era il 3 novembre e da allora sono state raccolte più di 300mila firme a sostegno di tale beneficio, ormai cardine.

Il governo si è fatto sentire, via lettera, il cui contenuto è stato svelato dalla Fondazione Fedez. La nota diffusa evidenzia come nei prossimi giorni verrà varato il decreto attuativo per il Bonus Psicologo 2023.

Informazioni già note, dunque, che non consentono di volgere lo sguardo al 2024 con maggiore speranza. Ad oggi, con ISEE compreso tra i 15 e i 30mila euro, l’importo del bonus è pari a un massimo di 50 euro per ogni seduta, con un massimo di 400 euro per singolo beneficiario. In caso di ISEE superiore a 30mila euro, e non superiore a 50mila euro, invece, l’importo è massimo di 200 euro per beneficiario, confermato quota 50 euro per seduta.

Una minima speranza per il domani giunge dalla richiesta di risorse aggiuntive da parte di Forza Italia, con emendamento a firma della capogruppo Licia Ronzulli e di Claudio Lotito al decreto Anticipi. L’ipotesi è di 10 milioni di euro in più nel 2023, raggiungendo quota 40 milioni di euro nel 2024. Se dovesse essere confermata quest’ultima ipotesi, si otterrebbe di quanto un fondo quintuplicato rispetto a quello attuale, pari a 8 milioni di euro. Una copertura, eventuale, garantita per assurdo dall’aumento dei prezzi del carburante, che ha consentito maggiori entrate IVA.