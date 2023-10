Il bonus psicologo fa parecchio discutere e sta a cuore agli italiani, col Pd pronto alla mossa per la Manovra: ecco cosa può accadere in Parlamento

Fonte: ANSA Il Bonus psicologo ci sarà nel 2024? Quanto vale

La legge di Bilancio non è ancora stata varata, è nella sua versione bozza e dovrà passare in Parlamento senza emendamenti da parte della maggioranza, ma già fa parecchio discutere. Soprattutto per aver tolto dei fondi al bonus psicologo, una misura che in passato aveva avuto parecchio successo e che migliaia di italiani avevano sfruttato. A oggi sembra che siano soli 5 i milioni destinati a questa misura che in tanti vorrebbero rivedere anche il prossima anno. Ma quanto vale?

La polemica sul bonus psicologo

Ad accendere la luce dei riflettori sul bonus psicologo e a far polemica è stato Fedez, che ospite di Che Tempo Che Fa sul Nove ha voluto porre all’attenzione quanto sta succedendo con la misura.

“Lo scorso governo ha stanziato per il bonus psicologo 25 milioni di euro, che hanno coperto solo il 10% della domanda. Con la nuova finanziaria questo governo ha deciso di tagliare i fondi e portarli a 5 milioni” ha detto il rapper ospite da Fazio, lui che della malattia mentale si sta facendo portavoce visti gli ultimi trascorsi.

Fedez ha quindi lanciato un monito al Governo: “Quello che vorrei chiedere a Meloni e Giorgetti è di non tagliare questi soldi nella nuova finanziaria, significherebbe sputare in faccia a delle famiglie che ne hanno bisogno“.

Nel 2022, secondo i dati raccolti, i richiedenti erano circa 400 mila ma solo 40 mila hanno avuto accesso al bonus e oltre il 60% aveva un’età inferiore a 35 anni.

A farsi quindi da portavoce di questa battaglia in Parlamento potrebbe essere il Pd col senatore Sensi, pronto a chiedere un emendamento sulla misura nella prossima Manovra.

Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, pare che il bonus potrebbe trovare spazio nel 2024, anche se con parecchi ritocchi che potrebbero comunque non soddisfare a pieno le richieste come già avvenuto in passato. Un primo passo, però, è quello di far arrivare l’emendamento alle orecchie del Governo.

Il ministro Schillaci e Forza Italia concordano con tale proposta, ma resta da capire come approvarla poiché la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha richiesto di limitare al minimo gli emendamenti per garantire una rapida approvazione della prossima legge di Bilancio.

Quanto vale il bonus psicologo

Ma se dovesse tornare, a quanto ammonterebbe il bonus? Il sostegno consiste in un contributo da spendere per le sedute da un terapista abilitato, del valore massimo di 50 euro ciascuna.

Nello specifico, per poterlo ottenere, potrebbero essere richiesti due requisiti, come in passato: avere la residenza italiana e un Isee inferiore a 50 mila euro.

Il valore del bonus comunque varierebbe a seconda di tre fasce fissate per l’indicatore di ricchezza:

Isee inferiore a 15 mila euro

Isee tra i 15 e 30 mila euro

Isee oltre i 30 mila euro

Il potenziale beneficiario che avrà ottenuto il sostegno economico dovrà quindi comunicarlo al professionista scelto per eseguire le sedute di psicoterapia che, ovviamente, deve aver aderito all’iniziativa per essere nell’elenco dei disponibili. Attraverso un codice univoco di riconoscimento sarà lo stesso psicologo in fase di prenotazione o di conferma della sessione a indicare attraverso una piattaforma apposita del Governo che il paziente ha diritto alla copertura economica.