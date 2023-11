Le tensioni tra le forze del Governo sul tema dei migranti e legge di Bilancio non sembrano intaccare il partito di Giorgia Meloni, ma a subire un colpo nella maggioranza è la Lega di Matteo Salvini. Con gli accordi tra la presidente del Consiglio e l’omologo albanese Edi Rama per la costruzione di due centri di rimpatrio in Albania, la leader di Fratelli d’Italia ha rubato la scena al suo vicepremier su una materia cara al Carroccio, che probabilmente anche per questo registra un -0,5 per cento nei sondaggi rilevati dall’ultima Supermedia Youtrend/Agi.

Il quadro politico

Il calo della Lega, che scende così al 9 per cento, è la flessione più marcata tra le indagini sugli elettori effettuate nelle ultime due settimane. Rispetto alle intenzioni di voto precedenti, Forza Italia è invece l’unico partito di centrodestra a registrare un incremento, dello 0,2 per cento, che gli permette di recuperare terreno attestandosi sul 7,3 per cento e accorciare le distanze rispetto al Carroccio anche in prospettiva elezioni Europee.

Pressoché stabile il consenso nei sondaggi del partito della premier Giorgia Meloni, Fdi, che rimane sul 28,8 per cento nonostante una perdita dello 0,1 per cento.

Sicuramente più in difficoltà la principale forza di opposizione, il Partito democratico, al 18,4 per cento con un calo dello 0,3 per cento, con la sua segretaria, Elly Schlein, che forse proprio per questo torna a suonare la carica con un’intervista a ‘Repubblica’: “Meloni ha fallito e noi sentiamo la responsabilità di costruire un’alternativa credibile e vincente” ha affermato la numero uno dei dem in viaggio verso vertice del Pse a Malaga, mentre il suo partito scende in piazza a Roma contro la Manovra e la riforma del premierato, di cui abbiamo parlato qui.

“Quello di Meloni è un progetto naufragato prima di partire – ha detto Schlein a proposito del tentativo di Meloni di un’alleanza tra conservatori e popolari per le europee – Quanto avvenuto in Spagna e in Polonia dimostra che i sovranisti e le destre antieuropee si possono sconfiggere se solo le forze progressiste si uniscono e si riconnettono con i bisogni veri delle persone. Noi, a partire da oggi, offriamo il Pd come perno di una grande alleanza politica e sociale per battere le destre”.

I sondaggi

Di seguito tutte le percentuali dei partiti italiani con tra parentesi le variazioni rispetto agli ultimi sondaggi politici, che avevamo riportato qui, secondo i risultati della Supermedia Agi/Youtrend che calcola la media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto:

FdI 28,8% (-0,1)

Pd 19,4% (-0,3)

M5S 16,1% (-0,1)

Lega 9,0% (-0,5)

Forza Italia 7,3% (+0,2)

Azione 3,9% (+0,1)

Verdi/Sinistra 3,4% (+0,1)

Italia Viva 3,0% (+0,2)

+Europa 2,4% (+0,1)

Italexit 2,1% (+0,3)

Unione Popolare 1,1% (-0,3)

Noi Moderati 1,1% (+0,2)

Qui di seguito invece i sondaggi sulle intenzioni di voto delle coalizioni:

Centrodestra 46,2% (-0,2)

Centrosinistra 25,2% (-0,1)

M5S 16,1% (-0,1)

Terzo Polo 6,9% (+0,3)

Italexit 2,1% (+0,3)

Altri 3,5% (-0,2)

Quest’ultima indagine Supermedia Agi/Youtrend include sondaggi realizzati dal 21 settembre al 2 ottobre, è stata effettuata il giorno 9 novembre sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti EMG (data di pubblicazione: 29 ottobre), Eumetra (2 novembre), Euromedia (31 ottobre e 2 novembre) Ixe’ (3 novembre), Quorum (8 novembre), SWG (30 ottobre e 6 novembre) e Tecnè (28 ottobre e 4 novembre).