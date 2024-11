Il Bonus Natale da 100 euro raddoppia i beneficiari, ma con fondi limitati. Domande online fino al 22 novembre per lavoratori con redditi entro i 28mila euro

Giornalista pubblicista con esperienza in redazioni rilevanti, è specializzata in economia, finanza e geopolitica.

Fonte: ANSA Bonus Natale 2024, il governo amplia la platea, come fare domanda

Giorgia Meloni rilancia sul Bonus Natale e sfodera un colpo di scena per allargarne la platea. L’indennità da 100 euro per i dipendenti con redditi fino a 28 mila euro e famiglia a carico potrebbe raddoppiare i beneficiari, ma il percorso è tutto in salita.

“Proviamoci”, è il suo incitamento, ma per non intaccare i fondi destinati alla riduzione delle tasse, la presidente del Consiglio punta ancora sul concordato preventivo biennale, ora esteso fino al 12 dicembre.

Il ministro Ciriani annuncia il raddoppio dei beneficiari

Il governo si spinge oltre con l’annuncio del ministro Luca Ciriani, che parla di risorse “per arrivare almeno al raddoppio” dei destinatari del bonus natalizio. I numeri potrebbero quindi passare da 1,1 milioni a 2,2 milioni di beneficiari, includendo le famiglie monogenitoriali.

Tuttavia, la nota serale di Palazzo Chigi getta acqua sul fuoco: “Si amplia la platea dei beneficiari del cosiddetto bonus Natale, aggiuntivo rispetto alla tredicesima mensilità”, recita il comunicato, un po’ meno ambizioso delle dichiarazioni del ministro.

Come presentare la domanda per il bonus Natale

È online il self-service per richiedere l’indennità natalizia da massimo 100 euro, inserita nel decreto Omnibus (Dl n. 113/2024). La misura, pensata per chi rispetta determinati requisiti di reddito e carichi familiari, prevede che i lavoratori interessati accedano alla propria area personale per inoltrare la domanda. L’operazione va completata entro le 12:00 del 22 novembre.

La procedura per richiedere l’indennità è alla portata di tutti, grazie alla piattaforma digitale dedicata. I passaggi sono i seguenti:

Accedere all’ area personale , entrare nel menu “Servizi” e selezionare la sezione “Stipendiali”

, entrare nel menu “Servizi” e selezionare la sezione “Stipendiali” Individuare l’opzione “Richiesta indennità D.L. n.113/2024 (Bonus Natale)” e seguire il percorso indicato.

Dal 14 novembre, inoltre, gli utenti potranno scaricare una ricevuta dettagliata della propria richiesta direttamente dal portale.

Chi ha perplessità su requisiti, erogazione o tempistiche può rivolgersi alla sezione delle Faq, dove sono spiegati i dettagli necessari. Il personale del settore sanitario, invece, è invitato a consultare il proprio datore di lavoro per chiarimenti specifici.

Nuovi potenziali beneficiari del bonus natalizio

Quest’anno, la platea di chi può beneficiare del bonus si allarga. Il decreto appena approvato ha esteso la possibilità di richiedere il bonus a ulteriori categorie, facendo spazio a nuove fasce di lavoratori. Oltre a prevedere questo allargamento, il decreto ha riaperto i termini per aderire al concordato preventivo biennale, con scadenza fissata al 12 dicembre.

Cos’è il Bonus Natale e come funziona

Il Bonus Natale consiste in una somma aggiuntiva di 100 euro, destinata a chi rispetta specifici criteri di reddito e situazione familiare, e sarà inclusa nella tredicesima mensilità. Secondo l’art. 2-bis del Dl n. 113/2024, modificato dalla L. n. 143/2024, il bonus viene corrisposto dal datore di lavoro, che successivamente recupera la cifra attraverso un meccanismo di compensazione fiscale. L’importo è proporzionato ai giorni di detrazione spettanti ai lavoratori dipendenti, secondo quanto stabilito dall’art. 13 del d.P.R. n. 917/1986.

I criteri per l’idoneità

Per richiedere il Bonus Natale, i lavoratori devono soddisfare tre requisiti fondamentali:

Avere un reddito complessivo annuo non superiore ai 28.000 euro Essere coniugati e con almeno un figlio a carico Presentare un’imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente, diversa da quella pensionistica, che superi le detrazioni previste per il lavoro dipendente.

Richiesta al datore di lavoro e chiarimenti

I lavoratori che intendono ottenere il bonus devono compilare una richiesta specifica per attestare il possesso dei requisiti. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 19/E del 10 ottobre 2024, ha fornito tutti i chiarimenti necessari per la corretta presentazione della domanda.