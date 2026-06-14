Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Come viene calcolata la quattordicesima

La stagione estiva porta con sé uno dei momenti più attesi dell’anno per molte famiglie italiane: l’erogazione della quattordicesima mensilità. Conosciuta anche come gratifica estiva, questa somma aggiuntiva rappresenta un importante polmone economico per far fronte alle spese delle vacanze, alle scadenze fiscali di metà anno o per incrementare i propri risparmi.

Tuttavia, quando si riceve il cedolino o l’accredito bancario, una domanda sorge quasi spontanea sia tra i lavoratori dipendenti che tra i pensionati: Perché l’importo netto è diverso da quello che mi aspettavo? La risposta risiede nel complesso meccanismo di tassazione e nei criteri di calcolo che governano questo istituto. Nel 2026, l’applicazione delle riforme fiscali e le dinamiche del cuneo contributivo rendono ancora più cruciale comprendere come si passa dal valore lordo al netto in busta paga e sulla pensione.

Sebbene portino lo stesso nome, la quattordicesima dei lavoratori e quella dei pensionati poggiano su basi giuridiche, previdenziali e fiscali completamente differenti. Esaminiamo nel dettaglio entrambi i canali per capire esattamente come vengono calcolate le tasse e a quanto ammonta il guadagno effettivo.

La quattordicesima nel lavoro dipendente

La quattordicesima – a differenza di quanto succede con la tredicesima che arriva di diritto a tutti i lavoratori – nel settore privato non spetta a tutti. Si tratta di un istituto di natura prettamente contrattuale: viene erogata solo se espressamente prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (Ccnl) applicato dall’azienda o da eventuali accordi integrativi aziendali.

Tra i principali comparti lavorativi che includono la maturazione della gratifica estiva troviamo il Commercio, Terziario e Servizi, il settore del Turismo e dei Pubblici Esercizi, gli Studi Professionali, il comparto Alimentare e la Logistica. Al contrario, grandi settori come il Metalmeccanico (Industria) o la quasi totalità della Pubblica Amministrazione (scuola, sanità, ministeri) non prevedono la quattordicesima nel loro impianto contrattuale standard.

Il periodo di maturazione e il calcolo del lordo

La quattordicesima non è un regalo, ma una retribuzione differita. Significa che il lavoratore la accumula giorno dopo giorno durante un preciso anno di maturazione, che va dal 1° luglio dell’anno precedente al 30 giugno dell’anno in corso.

Spiegarlo in modo semplice è facile: per capire quanto spetta di lordo, basta prendere lo stipendio di un mese normale e dividerlo per 12. Quella cifra è la quota che si accumula ogni mese. Poi, basta moltiplicare quella quota per il numero di mesi in cui si è lavorato nell’ultimo anno. Se una persona ha lavorato a tempo pieno per tutti i 12 mesi, le spetta lo stipendio di un mese intero. Se invece ha lavorato solo 6 mesi (ad esempio per un’assunzione a inizio anno), le spetterà esattamente la metà.

Per quanto riguarda i mesi parziali, la regola è molto rigida: il mese si conta solo se si sono lavorati almeno 15 giorni, altrimenti per quel mese non si accumula nulla. Inoltre, alcune assenze come ferie, malattie e maternità obbligatoria fanno accumulare la quota, mentre i congedi parentali facoltativi o le aspettative non retribuite bloccano la maturazione.

Come si passa dal lordo al netto in busta paga nel 2026

Una delle lamentele più comuni tra i lavoratori riguarda il fatto che la quattordicesima netta risulta visibilmente più bassa rispetto allo stipendio netto di un mese normale, a parità di lordo. Questo abbattimento avviene attraverso due passaggi: il prelievo dei contributi previdenziali e l’applicazione delle imposte (Irpef).

I contributi previdenziali e il fisco

Prima di calcolare le imposte, sulla quattordicesima lorda vengono trattenuti i contributi previdenziali che il lavoratore deve versare all’Inps per la propria futura pensione. Nella stragrande maggioranza dei contratti del settore privato, questa quota è pari al 9,19% del lordo. Una volta sottratta questa percentuale, si ottiene il cosiddetto imponibile fiscale, ovvero la cifra su cui lo Stato applicherà le tasse.

Il motivo reale per cui la quattordicesima subisce una tassazione così pesante risiede nel funzionamento delle detrazioni fiscali. Nelle buste paga ordinarie mensili, le tasse vengono fortemente ridotte dalle detrazioni per lavoro dipendente o per i familiari a carico: queste vengono calcolate e spalmate dal datore di lavoro esclusivamente sulle 12 mensilità ordinarie. Sulla quattordicesima non si applica alcuna detrazione fiscale, quindi l’imponibile viene tassato per intero.

Nel 2026, il sistema si basa su tre scaglioni Irpef progressivi. L’aliquota applicata alla quattordicesima dipenderà dalla fascia di reddito complessiva del lavoratore:

23% per i redditi fino a 28.000 euro;

33% per i redditi da 28.001 a 50.000 euro;

43% per i redditi oltre i 50.000 euro.

A penalizzare ulteriormente il netto concorre l’esclusione dai benefici legati al taglio del cuneo fiscale: i bonus e gli sconti sulle tasse per i redditi medio-bassi si applicano solo sulle dodici mensilità ordinarie, lasciando la quattordicesima scoperta da queste agevolazioni.

La quattordicesima dei pensionati Inps

Vediamo come funziona la quattordicesima per chi percepisce una pensione. In ambito previdenziale questa somma prende il nome di somma aggiuntiva ed è una prestazione assistenziale erogata dall’Inps per sostenere i pensionati con redditi medio-bassi.

La caratteristica principale della quattordicesima dei pensionati è che essa è totalmente esentasse: non è soggetta a trattenute Irpef, non costituisce reddito e non rileva ai fini del calcolo dell’ISEE. L’importo che si vede sul cedolino coincide esattamente con la cifra netta incassata.

I requisiti di età e reddito

Per erogare la quattordicesima l’Inps richiede il soddisfacimento simultaneo di due requisiti:

requisito anagrafico , che comporta aver compiuto almeno 64 anni di età;

, che comporta aver compiuto almeno 64 anni di età; requisito reddituale, per rispettare il quale è necessario non superare le soglie di reddito personale calcolate in base al valore del Trattamento Minimo Inps. Ai fini del diritto conta solo il reddito individuale del pensionato (quello del coniuge o la casa di proprietà non vengono conteggiati).

La somma spetta a chi riceve pensioni di vecchiaia, anticipata, reversibilità o invalidità previdenziale. Sono invece escluse le prestazioni puramente assistenziali come l’Assegno Sociale o le pensioni di invalidità civile.

Gli importi previsti per chi è in pensione

Nel 2026, l’importo spettante ai pensionati viene modulato incrociando il reddito personale e gli anni di contributi versati nella vita lavorativa. Le somme nette sono divise in due fasce.

Fascia 1

In questa fascia rientra chi ha un reddito fino a 1,5 volte il minimo (11.372 euro annui):

fino a 15 anni di contributi (18 se autonomi) , si ricevono 437,00 euro;

, si ricevono 437,00 euro; da 15 a 25 anni di contributi (18-28 se autonomi) , si ricevono 546,00 euro;

, si ricevono 546,00 euro; oltre 25 anni di contributi (oltre 28 se autonomi), si ha diritto a 655,00 euro.

Fascia 2

In questa fascia rientra chi ha un reddito da 1,5 a 2 volte il minimo (15.163 euro annui):

fino a 15 anni di contributi spettano 336,00 euro;

spettano 336,00 euro; da 15 a 25 anni di contributi si ha diritto a ricevere 420,00 euro;

si ha diritto a ricevere 420,00 euro; oltre 25 anni di contributi si ottengono 504,00 euro.

Quando arriva la quattordicesima?

Per i lavoratori dipendenti, le scadenze variano in base al Ccnl: nel settore del Turismo e negli Studi Professionali viene pagata generalmente entro il 30 giugno, mentre nel Commercio e Terziario l’erogazione è prevista entro il 15 luglio.

Per i pensionati l’accredito è automatico e arriva con il cedolino di luglio 2026 (il 1° del mese). Chi invece matura i 64 anni di età tra agosto e dicembre 2026 riceverà la quattordicesima d’ufficio, calcolata in base ai mesi effettivi, direttamente con la mensilità di dicembre 2026. Se si hanno i requisiti ma il bonus non arriva, è possibile fare domanda di ricostituzione online o tramite Patronato.